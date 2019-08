Hannover

Weiß ist die (Nicht-)Farbe des Sommers! Denn diese monochromen Outfits lassen unseren von der Sonne leicht gebräunten Teint jetzt richtig strahlen. Langweilig? Von wegen. NP-Mitarbeiterin Janina Scheer und Fotograf Frank Wilde haben die schönsten Kombinationen und passende Accessoires in der City aufgespürt.

Luftig

Das Sommerkleid des Labels Kimmich gibt es bei Parfümerie Liebe für 298 Euro. Quelle: Wilde

Wer einen modischen Alleskönner sucht, sollte zum weißen Kleid aus Lochspitze greifen. Dank Midilänge umspielen die Volants luftig-leicht die Beine. Model Jo-Ann Bornträger (25) ist begeistert. Das weiße Sommerkleid beendet zudem sämtliche Kleiderschrank-Krisen. Sonntagmorgen kurz zum Bäcker? Schnell ins weiße Kleid hüpfen. Ein Abstecher in die Eisdiele? Rein ins weiße Kleid. Mit Freunden in den Biergarten? Manch einer ahnt es schon: Das weiße Kleid ist perfekt. Und dazu? Von Flip-Flops bis High Heels geht alles. Das Sommerkleid des Labels Kimmich gibt es bei Parfümerie Liebe für 298 Euro.

Schick

Die Culotte gibt es bei C&A für 24,90 Euro. Das Top ist für 7,90 Euro erhältlich und der Shopper kostet 15 Euro. Quelle: Wilde

Dieses weiße Outfit lässt Model Jo-Ann Bornträger strahlen. Schneeweiß steht ihr dank der zart gebräunten Haut super. Blassere Hauttypen greifen lieber zu cremigeren Weißtönen. Die Culotte aus fließendem Stoff wirkt mit einem Bustiertop elegant. Tagsüber trägt die 25-Jährige am liebsten Sandalen oder Schlappen und einen großen Shopper dazu. So ist sie gut gerüstet für den Einkaufsbummel. Zum Ausgehen tauscht sie die Schuhe gegen ein Paar High Heels. Die Culotte gibt es bei C&A für 24,90 Euro. Das Top ist für 7,90 Euro erhältlich und der Shopper kostet 15 Euro.

Feminin

Die Bluse ist bei C&A für 14,90 Euro erhältlich. Die Shorts kosten acht Euro. Quelle: Wilde

Die ehemalige Miss NP Jo-Ann Bornträger genießt die heißen Sommertage. Zur lockeren Bluse mit ausgestellten Ärmeln kombiniert sie sportliche Shorts und lässige Schlappen. So wird das Outfit nicht zu süß. Der V-Ausschnitt streckt die Silhouette, und die leicht geraffte Taille sorgt für eine tolle Form. Tipp: Am besten zu roter Unterwäsche greifen. Im Gegensatz zu Beige und Weiß ist Rot unter weißen Kleidungsstücken unsichtbar. Klingt komisch? Einfach mal ausprobieren. Die Bluse ist bei C&A für 14,90 Euro erhältlich. Die Shorts kosten acht Euro.

Edel

Das edle Spitzenshirt von Kimmich gibt es für 249 Euro bei Parfümerie Liebe. Quelle: Wilde

Weiße Spitze sieht nicht nur bei Brautkleidern toll aus. Model Jo-Ann Bornträger zaubert sich aus dem Spitzenshirt und einfachen, weißen Shorts ein Trend-Outfit. Sieht schicker aus als ein normales Shirt, passt sich aber mit den richtigen Accessoires an den Anlass an. Beim Schmuck zu filigranen Stücken greifen. Eine Einladung steht an? Mit einem Tüllrock in Midilänge wird das Shirt partytauglich. Aber bitte nicht als Hochzeitsgast tragen. Das könnte die Braut eventuell in Rage versetzen. Das edle Spitzenshirt von Kimmich gibt es für 249 Euro bei Parfümerie Liebe.

Sportlich

Die Hose gibt es bei C&A für 14,90 Euro. Das Häkeltop kostet 15 Euro, und die Sneaker gibt es für 29,95 Euro. Quelle: Wilde

2002 begeisterte Jennifer Lopez nicht nur mit ihrem Chartalbum „Jenny from the Block“, sondern auch mit dem Outfit, das sie im Videoclip trug. Lässige Cargohose, Stilettos und jede Menge Goldschmuck waren dank „La Lopez“ plötzlich extrem angesagt. Aktuell klettert Kleidung, die an Arbeitsklamotten erinnert, auf dem Trend-Barometer wieder ganz nach oben. Jo-Ann Bornträger greift deshalb zur weißen Cargohose und macht das Outfit mit Häkeltop und Sneaker mit Satinschleife komplett. Die Hose gibt es bei C&A für 14,90 Euro. Das Häkeltop kostet 15 Euro, und die Sneaker gibt es für 29,95 Euro.

Detailverliebt

Die aufwendig verzierten Shorts von Mason sind bei Parfümerie Liebe für 98 Euro erhältlich. Quelle: Wilde

Im Sommer ist es so herrlich einfach sich anzuziehen. Shorts an, Top an, fertig. Model Jo-Ann Bornträger setzt auch hier auf Weiß. Wie auch Schwarz und Grau ist Weiß eine sogenannte unbunte Farbe. Ziemlich bunt sind dagegen die Details an den Shorts, die mit weißen Kombi-Partnern am besten zur Geltung kommen. Sollte es abends frischer werden, ist eine weiße Jeansjacke der beste Begleiter. Auch hier dürfen sich gern kleine Perlen, Fransen oder Stickereien tummeln. Die aufwendig verzierten Shorts von Mason sind bei Parfümerie Liebe für 98 Euro erhältlich.

Plüschig

Die Sneaker sind bei Horstmann + Sander für 239 Euro erhältlich. Quelle: Handout

Diese Sneaker eignen sich perfekt, um an kühlen Abenden die Füße warm zu halten. Die plüschig gefütterten Schuhe begleiten uns durch die Spätsommernächte und buntes Laub, das von den Bäumen segelt. Sie sind unsere erste Investition für die Herbstgarderobe. Weiße Sneaker sind nämlich ein Klassiker, der unabhängig von der Jahreszeit funktioniert. Ein toller Hingucker bei diesem Modell von Candice Cooper sind die goldenen Reißverschlüsse. Metallic und Weiß sind immer eine gute Kombination. Ob Gold, Silber oder Roségold ist dem Geschmack überlassen. Die Sneaker sind bei Horstmann + Sander für 239 Euro erhältlich.

Geräumig

Die Tasche gibt es bei Horstmann + Sander für 369 Euro. Quelle: Handout

Als Hermine Granger in „ Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ hat Schauspielerin Emma Watson sicherlich Millionen Frauen mit ihrer Perlenhandtasche neidisch gemacht. In dem winzigen Ding hatten dank eines Ausdehnungszaubers sogar Schlafsäcke Platz. Und auch wir schleppen täglich einiges mit uns herum. Portemonnaie, Smartphone, Schlüsselbund und tausend weitere Kleinigkeiten müssen mit. In der Beuteltasche von Furla lässt sich alles problemlos verstauen. Ganz ohne Zauber. Nur mit dem Schlafsack wird es vielleicht etwas eng. Aber wer braucht den schon? Die Tasche gibt es bei Horstmann + Sander für 369 Euro.

Klassisch

Den Gürtel von Tommy Hilfiger gibt es bei Horstmann + Sander für 39,95 Euro. Quelle: Handout

Weiß ist eigentlich gar keine Farbe – zumindest keine Spektralfarbe. Tatsächlich ist Weiß die Summe aller Farben, also aller Wellenlängen im sichtbaren Bereich. Wenn wir also den Gürtel von Tommy Hilfiger betrachten, werden im Auge sämtliche farbsensitiven Sinneszellen aktiviert. Und vielleicht auch das Stilempfinden. Denn ein weißer Gürtel ist weit mehr als ein „Hosenhalter“. Er ist ein oft unterschätztes, aber klassisches Accessoire, das ein Outfit optisch zusammenhält und weiten Kleidungsstücken Form verleiht. Den Gürtel von Tommy Hilfiger gibt es bei Horstmann + Sander für 39,95 Euro.

Die Shops C&A: Georgstraße 21, Telefon 0511/303 50 www.c-and-a.com Parfümerie Liebe: Karmarschstraße 25, Telefon 0511/30 47 11 www.liebe-hannover.de Horstmann + Sander: Georgstraße 8, Telefon 0511/368 010 www.horstmann-sander.de

Von Janina Scheer