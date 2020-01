Hannover

Sie sind der perfekten Jackenersatz: Strickmäntel gibt es in unglaublich vielen Varianten. Einige Hersteller treiben es ganz schön bunt, andere setzen eher auf traditionelle Muster. Die NP hat sich in der City umgesehen.

Der Strickmantel-Klassiker

Der Klassiker unter den Strickmänteln erfüllt, was er soll. Larissa Titze von Vero Moda setzt mit dem Gürtel einen modischen Akzent. Quelle: Ilona Hottmann

Es ist ein weit verbreitetes Phänomen: An manchen Tagen steht man verzweifelt vor dem gut gefüllten Kleiderschrank und hat absolut nichts anzuziehen. In solchen Fällen greift man am besten zu bewährten Klassikern. Einer ist zum Beispiel der schwarze Strickmantel, der uns verlässlich durch ungemütliche Tage begleitet. Mühelos passt er sich an Kleider, gekrempelte Jeans oder schmale Hosen an.

Larissa Titze von Vero Moda setzt mit einem Gürtel mit Goldschnalle einen modischen Akzent. Den schwarzen Kuschel-Strickmantel gibt es bei Vero Moda für 49,99 Euro. Der Gürtel ist für 14,99 Euro erhältlich.

Der Strickmantel mit bunten Blüten

Der Strickmantel von Desigual hat bunte Blüten. Quelle: Hersteller

Während die Natur gerade noch ein bisschen Winterschlaf hält, tummeln sich auf dem Strickmantel von Desigual bunte Blumen und wilde Ranken. Orange, Blau und Pink sorgen für starke Kontraste und machen den Mantel zum Hingucker. Zu dem lässigen Oversize-Schnitt passen Leggings oder Jeans und Sneaker.

Das spanische Unternehmen will sich mit seinen Designs bewusst von aktuellen Trends absetzen. Jeder Mensch soll sich authentisch kleiden und modisch ausleben dürfen, heißt es in der Firmenphilosophie.

Der florale Feinstrickmantel ist bei Desigual von 149,95 Euro auf 74,98 Euro reduziert.

Der Trendsetter unter den Strickmäntel

Blau ist die Trendfarbe für den Frühlung und Sommer 2020. Quelle: Hersteller

Im Frühjahr machen wir blau! Die Experten von Pantone haben Blau zur Trendfarbe der Frühlings- und Sommersaison 2020 gekürt. Neben dem tiefen „Classic Blue“ zählt auch „Heritage Blue“, ein kräftiges Türkis, zu den Stars der Farbpalette.

Die meisten Menschen verbinden mit dem Farbton übrigens etwas Angenehmes und Beruhigendes. Viele assoziieren mit ihm das türkisblaue Wasser des Meeres, Erinnerungen an traumhafte Sommertage am Strand und Wellenrauschen. Eine Farbe, die so viel gute Laune verbreitet, darf definitiv in unseren Kleiderschrank einziehen.

Der türkisblaue Strickmantel ist bei S.Oliver für 59,99 Euro erhältlich.

Der Strickmantel mit Zebrastreifen

Larissa Titze präsentiert den Strickmantel im Zebrastreifen-Look. Quelle: Ilona Hottmann

Nach Leo und Schlange ist jetzt das Zebra der Star unter den wilden Mustern. Tipp: In den natürlichen Farben Schwarz und Weiß sieht es am schönsten aus. Als Strickmantel sorgen die Zebrastreifen für Bewegung im Outfit, ohne es zu überladen.

Larissa Titze von Vero Moda zeigt, wie man das Trendteil kombiniert. Ein schwarzes Top und eine blaue Jeans mit verkürztem Bein bilden die Basis. Der Zebra-Strickmantel und derbe Boots machen das Outfit perfekt. Wer es eleganter mag, greift zu High Heels.

Den Strickmantel gibt es bei Vero Moda für 59,99 Euro. Die Jeans kostet 39,99 Euro und das Top 21,99 Euro.

Der sportliche Strickmantel

Der Strickmantel von Espirit ist gerade geschnitten. Quelle: Hersteller

Wer es etwas sportlicher mag, liegt mit dem gerade geschnittenen Strickmantel von Esprit goldrichtig. Die Wabenstruktur lässt ihn hochwertig aussehen, und die Kapuze sorgt für Lässigkeit. Jeans, Streifenshirt und Sneaker passen super dazu.

Navy ist übrigens eine Farbe, die jedem Teint schmeichelt und sich außerdem zu fast jeder Farbe toll kombinieren lässt. Als Basisfarbe im Kleiderschrank ist Navy deutlich besser geeignet als Schwarz, welches oft einen zu harten Kontrast bildet.

Der legere Strickmantel ist ein echtes Schnäppchen. Er ist bei Esprit von 69,99 Euro auf 29,99 Euro reduziert.

Der fröhliche Strickmantel-Mix

Bunter geht es nicht: Dieser Strickmantel von Desigual hat es in sich. Quelle: Hersteller

Bunter, bunter, Desigual. Das Label steht für außergewöhnlich farbenfrohe Designs und auffälligen Mustermix. Der Strickmantel im Patchwork-Stil ist ein Paradebeispiel für die Kunst, alle Farben des Regenbogens in einem Kleidungsstück zu vereinen.

Ein monochromes, schmal geschnittenes Midikleid und Boots sind gute Begleiter, die dem Strickmantel nicht die Show stehlen. Aber auch Hosen aus Kunstleder funktionieren super. Beim Schmuck lieber auf Minimalismus setzen.

Der kunterbunte Strickmantel von Desigual ist von 189,95 Euro auf 94,98 Euro reduziert.

Der knallrote Strickmanelt

Dieser Strickmantel bringt Farben in den Alltag Quelle: Hersteller

Der Strickmantel mit traditionellem Muster

Dieser Strickmantel hat das Jacquard-Muster. Quelle: Hersteller

Der Name Desigual bedeutet „nicht das Gleiche“. Er drückt aus, wofür die spanische Marke steht: Anderssein und Diversität. Das Motto lautet: „Trag, was du willst.“ Wie wäre es denn mit einem Strickmantel in Burgunderrot und Ecru? Das Jacquard-Muster ist einer besonderen Webtechnik zu verdanken, die es ermöglicht, deutlich abgegrenzte Muster verschiedener Formen zu weben.

Der Kurzmantel im Ethno-Stil passt sich den unterschiedlichsten Outfits an. Er lässt sich über süße Kleidchen werfen, passt aber auch zu Jeans sowie zu Röcken.

Bei Desigual ist der Jacquard-Strickmantel für 119,95 Euro erhältlich.

Der weiche Strickmantel

Der Strickmantel ist aus hochwertiger Alpakawolle. Quelle: Hersteller

Kuschelweich und in elegantem Beige präsentiert sich der Strickmantel von Esprit. Der Anteil an hochwertiger Alpakawolle macht sich bemerkbar. Das Material ist begehrt, da es über besondere Thermoeigenschaften verfügt. Die Fasern sind innen nämlich hohl und halten dadurch optimal warm. Sie können außerdem bis zu 25 Prozent Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen abgeben.

Alpakawolle ist sehr strapazierfähig, geruchs- und schmutzabweisend. Dank der engen Schuppenstruktur der einzelnen Haare entsteht ein besonders angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Der Strickmantel ist bei Esprit für 89,99 Euro erhältlich.

Lesen Sie auch:

Von Janina Fesser