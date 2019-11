Mit Strick ganz schick durch den Winter

Hannover

Die NP zeigt ihnen tolle Outfits mit kuschligem Strick für den Winter.

Fließende Kleider, die an Negligés erinnern, waren schon im Sommer angesagt. Mit einem Shirt darunter wurden sie alltagstauglich. Auch durch Herbst und Winter begleiten uns die sogenannten Slipdresses. Ein Strickpullover sorgt dbei für einen tollen Materialmix. Larissa Titze beweist Mut zur Farbe und greift zum goldgelben Kleid. Auf starke Kontraste verzichtet die 24-Jährige aber: Stattdessen greift sie zum Strickpullover in Beige. Ein Gürtel bringt das Outfit in Form. Tagsüber passen Boots super dazu, abends sind Stiefeletten eine gute Wahl.

Quelle: Ilona Hottmann

Das Kleid ist bei Vero Moda für 19,99 Euro erhältlich. Den Pullover gibt es für 34,99 Euro.

Eleganter Auftritt

Ein Rock, ein bisschen Spitze und Strick – fertig ist das Ausgeh-Outfit. „Das Spitzentop ist eigentlich ein Unterhemd“, verrät Eryhan Er von C&A.

Quelle: Ilona Hottmann

Was sonst in der Öffentlichkeit verdeckt bleibt, darf hier gern aus dem weiten Ausschnitt des Strickpullovers hervorblitzen. Übrigens: Ein V-Ausschnitt streckt optisch und ist deshalb eine gute Wahl für alle, die etwas größer und schlanker wirken wollen. Ein schwingender Midirock gibt dem Outfit der 26-Jährigen eine elegante Note. Der Pullover mit V-Ausschnitt ist es bei C&A für 19,90 Euro erhältlich. Das Spitzentop kostet 9,90 Euro, der Rock 19,90 und für die Stiefeletten muss man 39,95 Euro bezahlen.

Warme Ohren

Das junge deutsche Label S. Marlon aus Bielefeld setzt auf besonders hochwertige Materialien. Das weiche Kaschmirgarn gilt als luxuriös und ist wegen seiner spezifischen Eigenschaften beliebt. Dank seiner isolierenden Wirkung wärmt es als Stirnband wunderbar die Ohren, perfekt, wenn der scharfe Herbstwind durch die Straßen pfeift.

Quelle: Ilona Hottmann

Außerdem ist so ein Stirnband erfreulich frisurfreundlich. Zopf, Dutt und offen getragene Haare bleiben in Form. Wer mag, verziert es mit einer glitzernden Brosche und sorgt damit für ein bisschen Glamour im Outfit. Das Kaschmir-Stirnband ist bei Horstmann + Sander für 69,95 Euro erhältlich.

Starke Farbe

Ein sattes Grün bringt Farbe in den grauen Herbst-Alltag. C&A-Mitarbeiterin Eryhan Er (26) zeigt, dass Strickpullover auch richtig schick wirken können und greift zur schwarzen Hose aus Lederimitat, diese wird an den Knöcheln leicht gekrempelt. Der Mix aus weichem Strick und glattem (Fake-)Leder macht das Outfit spannend. Dazu passen knöchelhohe Stiefeletten besonders gut.

Quelle: Ilona Hottmann

Tipp: Der grüne Pullover verträgt ein stärkeres Make-Up: rote Lippen ergänzen das Outfit perfekt.

Zum Wohlfühlen

Manche Tage sind einfach zum Vergessen: Irgendwie geht alles schief, wir sind genervt von uns und der Welt und wollen uns am liebsten verkriechen. Solche Tage verlangen nach einem Wohlfühl-Outfit, das nicht kneift, rutscht und einfach zu jeder Gelegenheit passt. Ein Strickkleid ist eine hervorragende Wahl!

Quelle: Ilona Hottmann

Larissa Titze (24) von Vero Moda trägt dazu eine Lederjacke. Die Komplimente, die es für das Outfit gibt, lassen die Laune garantiert wieder steigen. Das Strickkleid gibt es bei Vero Moda für 39,99 Euro. Die Lederjacke kostet 159,99, der Gürtel 14,99 Euro.

Treue Begleiter

Wenn uns eiskalter Wind in die Haare pustet und Regentropfen sich in den Mantelkragen verirren, sind sie ganz verlässlich zur Stelle: Mütze und Schal begleiten uns ab sofort wahrscheinlich täglich. Bei der Auswahl sollte man vor allem auf hochwertiges Material achten. Wer schon einmal einen kratzigen Schal getragen hat, wird es verstehen.

Quelle: Ilona Hottmann

Das Set von Unio Hamburg ist dank Kaschmiranteil kuschelweich und macht in poppigem Pink auch noch richtig gute Laune. Also ganz perfekt für fieses Schmuddelwetter gemacht. Die Mütze ist bei Horstmann + Sander für 74,95 Euro erhältlich, den farblich passenden Schal dazu gibt es für 129 Euro.

Warme Farben

Das Maxikleid, das Larissa Titze (24) hier trägt, wird mit einem bordeauxroten Strickpullover winterfest. Die Farbe ist perfekt für die kalte Jahreszeit, sie strahlt Wärme und Behaglichkeit aus. Außerdem wirkt sie sinnlich und edel. Bordeauxrot ist ein zurückhaltender Ton, der genau deshalb vielseitig zu kombinieren und niemals langweilig ist.

Quelle: Ilona Hottmann

Grau und Puderrosa passen hervorragend, aber auch Royalblau und Weiß sind eine gute Wahl. Senfgelb sorgt für starke Kontraste. Den Pullover gibt es bei Vero Moda für 39,99 Euro. Das Blümchenkleid ist für 59,99 erhältlich, der Gürtel kostet 19,99 Euro.

Zum Einkuscheln

Als Meghan Markle noch kein Mitglied der britischen Königsfamilie war, verzauberte sie als „ Rachel Zane“ in der US-Serie „Suits“ die Zuschauer mit ihren Outfits. Selbst in ihren Oversized-Strickjacken machte sie eine hinreißende Figur. Das Model von C&A sieht aus, als wäre es in Rachels Kleiderschrank fündig geworden: Eryhan Er (26) kombiniert dazu eine zimtfarbene Hose. Hingucker ist der Gürtel mit Schlangen-Print.

Quelle: Ilona Hottmann

Der Strick-Cardigan ist bei C&A für 29,90 Euro erhältlich. Die Hose ist zurzeit auf 14,90 Euro reduziert. Der Gürtel kostet 7,90, die Chelsea-Boots 9,80 und der weiße Pulli 29,90 Euro..

Coole Kombi

Von NP