Mitten in Hannover: Hier gönnt sich Superstar Michael Bublé eine Bratwurst

Hannover

Michael Bublé (60 Millionen verkaufte Platten, Vermögen dürfte um die 150 Millionen Dollar) schlenderte am Montagnachmittag durch Hannover, stoppte an der Georgstraße am Stand von „ Bratwurst Glöckle“ von Sherzad Hassan. Da bestellte der Sänger für sich, seine Frau Luisana Lopilato und die drei Kinder je eine Bratwurst à 2,20 Euro.

Bublé am Bratwurst-Glöckle, im Hintergrund Sherzad Hassan. Quelle:

Mitarbeiterin kam Bublé bekannt vor

Einer Mitarbeiterin der Würstchenbude kam der 44-Jährige bekannt vor, sagte ihm das auch. Daraufhin schrieb der Kanadier seinen Namen auf einen Zettel, "und wir fielen vom Glauben ab", erinnert sich Hassan.

Bublé legte so gar keine Starallüren an den Tag, machte viele Fotos und schrieb fleißig Autogramme. „Der war unfassbar nett, einfach super, super nett. Und er sagte immer wieder, wie sehr er deutsche Bratwurst liebt“, so der Betreiber zur NP. Bevor das prominente Paar sich verabschiedete, lud es übrigens noch Hassan mit der Belegschaft zum Konzert in die Tui-Arena ein. Tolle Geste!

Lesen Sie auch: Michael Bublé – seine Frau ist Fan von Bruno Mars

Von Mirjana Cvjetkovic