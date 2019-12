Nicht einmal mehr zwei Wochen sind es noch bis Weihnachten! Wer noch Inspirationen für Geschenke für seine Liebsten braucht, findet hier eine gute Auswahl. NP-Redakteurin Maike Jacobs hat die Tipps in ganz verschiedenen Geschäften in Hannover gesammelt – so ist von jung bis alt für jeden etwas dabei.