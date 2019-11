Fit mit Ibou: So hat der Winterspeck keine Chance

Hannover

Ibou Diattara ist Fitnesstrainer mit Leib und Seele. Fünfmal pro Woche trainiert er für sich, dazu kommen zahlreiche Kurse, die er im Sports & Spa List an der Lister Straße 7 oder im Sports & Spa Südstadt an der Anna-Zammert-Straße 37 sowie in anderen Fitnessclubs gibt. „ Ibou Fit“ ist ein von ihm entwickelter Kurs zur Stärkung der Grundfitness und zur Kräftigung der Muskulatur des gesamten Körpers, er richtet sich an Anfänger wie Fortgeschrittene.

Ausfallschritt – der Klassiker für Oberschenkel und Po

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Bevor überhaupt mit dem Training gestartet wird, sollte man sich gut aufwärmen. „Fünf bis acht Minuten sollte man das Herz-Kreislaufsystem auf Touren bringen. Dazu kann man Jumping Jacks – Hampelmänner – springen oder auch auf der Stelle schnell laufen und die Knie so weit wie möglich hochziehen“, sagt Ibou Diattara. Sein „Ibou-Fit“-Pogramm startet er danach gern mit klassischen Lunges, auch Ausfallschritte genannt. Mit ihnen trainiert man gleich ganze Muskelketten. „Lunges sind wichtig gerade für Menschen, die viel sitzen“, sagt Diattara.

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Zuerst macht man einen weiten Schritt nach vorne, dann wird das Knie des vorderen Beins auf 90 Grad angewinkelt. Das Knie des hinteren Beins wird gebeugt, bis es fast den Boden berührt und der Unterschenkel annähernd parallel zum Boden gehalten wird. Achtung: Der hintere Fuß wird gebeugt, nur die Zehenspitzen bleiben auf dem Boden.

Booster für Beine

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Squats, oder auch noch bekannt als Kniebeugen, zählen zu den Klassikern im Training. Sie gehören zu den intensivsten Übungen im Krafttraining und sind vor allem für Beine, Po und Rumpf. Aber auch, wenn sie so leicht aussehen, muss man auf einiges achten: Die Knie sollten immer nach außen zeigen, genauso wie die Fußspitzen. Die Knie sollten außerdem nicht über die Fußspitzen hinausragen und der Rücken sollte gerade sein. Für Profis: Je tiefer die Squats, desto intensiver.

Alles im Einsatz

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Spätestens jetzt kommt jeder aus der Puste: Den seitlichen Ausfallschritt führt Ibou Diattara schnell und mit viel Bewegung aus. So wird die explosive Streckung des Knie- sowie des Hüftgelenks trainiert und ebenfalls die Waden-, Oberschenkel-, Gesäß- und Rumpfmuskulatur gefordert. Das Herzkreislaufsystem kommt in Gang, Ausdauer ist gefragt.

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Die Anfangsposition ist die Hockstellung, die Oberschenkel sind parallel zum Boden, die Knie sollten nicht über die Fußspitzen hinauskippen. Die Arme zeigen vor dem Körper in Richtung Boden. Im zweiten Schritt explodiert der Sportler geradezu zur Seite. Während das Standbein in seiner Position verharrt, schnellt das andere Bein nach rechts beziehungsweise links zum seitlichen Ausfallschritt. Fuß und Knie sollten dabei in die selbe Richtung zeigen, die Bauchmuskeln ist angespannt. Für den Ganzkörpereinsatz werden die Arme kraftvoll zur Seite gestreckt. Dann springt man in die Hockstellung zurück und wechselt zur anderen Seite.

Liegestütze wie Spiderman

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Ibou Diattara ist ein großer Fan von Liegestützen, da sie in einer Übung ganz viel trainieren: Über 200 Muskeln sind an der Ausführung beteiligt! Liegestütze erfordern eine Ganzkörperspannung vom Rumpf, den Armen, Beinen und der Brust. Immer darauf achten: Der Kopf ist die Verlängerung der Rumpfwirbelsäule. Rund 80 Prozent des Körpergewichts stemmt jeder so hoch. „Liegestütze müssen richtig und sauber ausgeführt werden. Anfängern empfehle ich zunächst erstmal die einfache Variante, indem sie sich mit den Knien abstützen“, rät Diattara.

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Die Profivariante sind Spiderman-Liegestütz, wie im unteren Bild. Sie trainieren außerdem intensiv die seitlichen Bauchmuskeln, erfordern Beweglichkeit und Koordination. Denn beim langsamen Absenken des Körpers zieht man im Wechsel ein Bein zum zugehörigen Ellbogen. Beim Hochdrücken streckt man das entsprechende Bein zurück. Aufgepasst: nicht ins Hohlkreuz fallen.

Gerade Bauchmuskeln für eine flache Körpermitte

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Bauchmuskeln sind für die Körperhaltung wichtig und dienen Kopf, Wirbelsäule, Schultern und Armen als Stütze. Die klassischen Crunches sind eine gute Übung zur Kräftigung der geraden Bauchmuskeln. Man legt sich auf den Boden, hebt Schultern und Rückenpartie und nähert sich so weit wie möglich den Knien an. „Profis führen die Crunches mit nach hinten durchgestreckten Armen durch und kommen dann hoch, Anfänger legen die Hände in den Nacken und heben Kopf und Schultern leicht nach oben an“, sagt Diattara.

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Schräge Bauchmuskeln für die starke Seite

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Weiter geht’s beim Projekt Sixpack: Und das bedeutet bei Ibou Fit, dass auch die seitlichen Bauchmuskeln nicht zu kurz kommen. Die seitlichen Bauchmuskeln unterstützen die Atmung, sie sind für die Körperhaltung, Drehbewegungen des Oberkörpers sowie das seitliche Beugen wichtig, „Das seitliche Klappmesser als Übung ist schon eine richtig gute Herausforderung“ sagt Ibou Diattara. In seinen Ibou-Fit-Kursen bietet er daher Anfängern an, zunächst nur die Beine hochzuheben, erst, wenn das gut funktioniert, auch die Arme in die Bewegung mit hineinzunehmen.

Ibou Diattara Quelle: Nancy Heusel

Von Maike Jacobs