Mehr Hannover in einem Film geht kaum: „Malak“ heißt das nervenaufreibende Drama des Autors und Regisseurs Timo Hinkelmann, das am Freitag im Astor-Kino an der Nikolaistraße seine Premiere feiert. Die Geschichte spielt in Hannover, viele der Schauspieler wie Hauptdarsteller Bunga Lopez (25) kommen aus der Stadt.

Abgesehen vom erfahrenen Imad Mardnli (bekannt aus der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“) standen sie zum ersten Mal vor der Kamera. So ist auch Lewis Asamoah (35) auf der Leinwand zu sehen. Der jüngere Bruder des Ex-96-Profis Gerald Asamoah (40) spielt einen gewalttätigen Vater. Beide werden bei der Premiere dabei sein. Auch der frühere Nationalspieler Kevin Kuranyi (38) gehört zu den 80 geladenen VIP-Gästen.

„Malak“ erzählt die Geschichte einer aus Mali stammenden, fünfköpfigen Familie, die durch den strenggläubigen Vater zerrüttet wird. Die Familie ist arm und wird zusätzlich durch die Wettschulden des Vaters belastet. Ein tragischen Ereignis reißt die Familie schließlich endgültig auseinander.

Kazim hat dabei den Tod seines jüngeren Bruder Malak nicht verkraftet und driftet ab. Durch den islamischen Glauben erlangt er wieder Stabilität.

Ein Film über den Islam

Hinkelmann wollte einen Film über den Islam drehen, der Licht und Schatten der Religion zeigt. „Es zeigt diejenigen, die ihn als Waffe nutzen und die, die durch den Glauben den Weg aus den Problemen finden“, sagt Hinkelmann. Er ist vor neun Jahren selbst zum Islam konvertiert.

Regisseur Timo Hinkelmann mit Hauptdarsteller Bunga Lopez im Goseriede-Club „200 Ponies“. Quelle: Franson

Für den 90-minütigen Film musste der Regisseur mit einem geringen Budget auskommen. Gespart hat er an vielen Kleinigkeiten und auch an der Technik. „Trotzdem hat der Film eine große Qualität“, meint Hinkelmann.

Davon können sich die Kino-Fans am Freitag ab 20 Uhr im Astor-Kino selbst überzeugen. Zumindest die, die eine Karte haben: Die Premiere im 464 Personen fassenden Kino 2 ist seit Donnerstagabend ausverkauft. Danach soll der Film in ausgewählten Kinos laufen.

Von Sascha Priesemann