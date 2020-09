Hannover

Sie haben die gleichen Vornamen, sind fast gleich alt, leben beide in Hannover, haben sich bei der Miss-Germany-Wahl beworben und sind für den Vorentscheid angenommen worden – ansonsten sind sie grundverschieden: Vanessa Wolters (24) ist Finanzbeamtin, hat lange braune Haare und trägt romantische Kleider. Vanessa Ummenhofer (23) ist Krankenschwester, hat kurzes platinblondes Haar und trägt rockige Lederleggins.

„Wir sind beide das Gegenteil vom eigentlichen Missen-Typ. Ich habe keine Idealmaße, Vanessa hat kurzes Haar“, sagt Wolters. Bis vor ein paar Jahren war der Miss-Germany-Prototyp groß, blond, langhaarig –und hatte eine 90-60-90-Figur. Doch die „ Miss Germany Corporation“ hat ihr Konzept erneuert. Vorbei sind die Bikini-Auftritte in Kaufhäusern, jetzt kann das ganze Volk online mitvoten. Und es soll von nun an mehr um Persönlichkeit als um Idealmaße und Wallemähnen gehen.

Sie sind dabei – dank des neuen Miss-Germany-Konzepts

„Bei so einer Wahl im Kaufhaus hätte ich niemals mitgemacht“, betont Wolters und Ummenhofer nickt ihr zustimmend zu. Sie beide finden das neue Konzept super. „Vor allem, weil Mädels wie wir dadurch auch mal eine Chance bekommen.“ Denn beide haben schon als Kind davon geträumt, irgendwann mal Schönheitskönigin zu werden.

Doch beide hätten nie das Gefühl bekommen, jemals perfekt genug für so eine Rolle zu sein. „Ich habe seit meiner Kindheit Sprüche wegen meiner kurzen Haare abbekommen“, erzählt Ummenhofer. Dabei hat sie sich den Look nicht mal ausgesucht, ihre Haare seien schlichtweg zu fein für Langhaarfrisuren. „Immer wieder musste ich mir anhören, dass ich wie ein Junge aussehe.“

Body- und Frisur-Shaming

Zeiten ändern sich: Jetzt bekomme sie immer wieder Komplimente für ihren modernen Haarschnitt. „Gerade eben erst im Café“, freut sich Ummenhofer. Auch Wolters kennt Kritik an ihrem Aussehen zu gut: „Ich habe vergangenes Jahr bereits mit dem Gedanken gespielt, bei der Miss-NP-Wahl mitzumachen, aber dann sagte eine Kollegin zu mir: Musst du dafür nicht erstmal abnehmen?“ Nein, das hätte sie nicht müssen, auf keinen Fall. Das weiß Wolters heute auch – und deshalb macht die hübsche Brünette nun mit neu gewonnenem Selbstbewusstsein bei der Miss-Germany-Wahl mit.

„Ich habe in letzter Zeit viele Hobby-Shootings mit Fotografen gemacht und festgestellt, wie viel Spaß ich vor der Kamera habe.“ Am 5. September kann Wolters ihr Model-Talent gemeinsam mit Ummenhofer in Hamburg unter Beweis stellen, da findet die „Live Experience“ statt – ebenfalls Teil des neuen Konzepts.

So laufen die Live Experiences von Miss Germany

So läuft es ab: Zehn bereits ausgewählte Niedersächsinnen, darunter die zwei Vanessas aus Hannover, müssen am 5. September verschiedene Challenges (etwa Fotoshootings) absolvieren. Die dabei entstanden Fotos und Videos werden dann auf der Miss-Germany-Seite publiziert und jeder kann für seine Favoritin abstimmen. Fünf junge Frauen schaffen es in die nächste Runde, im November entscheidet die Jury dann, wer im Februar als Miss Niedersachsen beim Finale der Miss-Germany Wahl auflaufen darf. Für jedes Bundesland gibt es das gleiche Prozedere.

Wolters und Ummenhofer sind Konkurrentinnen – eigentlich. Doch als sie über die „ Miss Germany Corporation“ erfuhren, dass sie beide für den Miss-Niedersachsen-Vorentscheid qualifiziert sind, beide aus Hannover kommen und den Namen teilen, haben sie sich sofort zum Kaffee verabredet.

Erstes Date: Vanessa Wolters (links) und Vanessa Ummenhofer haben sich vor zwei Wochen zum ersten Mal im Café „Bobo“ getroffen. Quelle: Wilde

„Als Erstes ist uns aufgefallen, dass wir das gleiche Handy haben. Ein eher seltenes fliederfarbenes Modell mit der gleichen Hülle“, sagt Wolters mit einem breiten Grinsen, dann brechen die beiden in Gelächter aus. Da haben sich zwei gefunden! „Wir sind irgendwie gleich, aber auch total anders.“

Krankenschwester und Finanzwirtin

Wolters kommt gebürtig aus dem Emsland, lebt seit vier Jahren in Hannover. Ummenhofer – ihre Herkunft ist am sächsischen Dialekt zu erkennen – ist vor einem Jahr aus Chemnitz in die Stadt gezogen, für die Liebe. Zunächst arbeitete sie auf der onkologischen Station der MHH, nun ist sie Krankenschwester auf einer Intensivstation.

Wolters arbeitet beim Finanzamt. „Eigentlich habe ich Einzelhandelskauffrau gelernt und bin für eine Stelle in der Filialleitung von Hunkemöller nach Hannover gekommen“, erzählt sie. Irgendwann habe sie aber gemerkt, dass sie einen Job mit freien Wochenenden. Wolters ist zwar Single, hat aber einen Plan: „Schließlich möchte ich irgendwann Kinder haben.“

Wir drücken unseren zwei Hannover-Vanessas die Daumen. Und wenn sie es nicht in die nächste Runde schaffen? „Nicht schlimm“, finden die beiden Frauen. „Wir haben doch schon gewonnen: unsere Freundschaft!“

Von Josina Kelz