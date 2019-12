Hannover

„Das kannst du nicht so leicht abschütteln: Wenn wir in der ersten Zeit nach der Insel irgendwo essen gegangen sind und dann neue Gäste das Restaurant betraten, bin ich aufgestanden und habe sie begrüßt – ganz automatisch“, schmunzelt Norbert Schu und lacht laut auf: „Das war nicht herauszubekommen – ich bin sogar von Tisch zu Tisch gegangen und habe gefragt, ob es geschmeckt hat.“

Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass Norbert und Heike Schu ihre Insel an die Aspria-Group verkauft haben. Es fällt ihm immer noch schwer, darüber zu sprechen: „Ich kann die Schwelle nicht mehr überschreiten“, sagt er, „und wenn ich vorbeigehe, schaue ich weg.“ Zu tief war die Verbundenheit, zu eng das Verhältnis mit den Mitarbeitern, zu sehr hat die Insel ein Vierteljahrhundert seine Tage geprägt, mehr noch: „Das war mein Leben!“, setzt Schu einen drauf.

ZEIT FÜR ZWEISAMKEIT:Norbert Schu undseine Frau Heike bei einem Glas Rotwein. Quelle: droese_r

Und da wundert es sicher auch keinen, dass Schu jetzt weiter kocht – „wie ein Weltmeister“, bekräftigt er – nur eben zu Hause am heimischen Herd. Wieder in einem Restaurant zu kochen oder für Events – das wehrt er entschieden ab. „Bloß nicht!“, ruft er aus und schüttelt den Kopf: „Keine Chance!“

Eine Stunde Zeitung lesen

Trotzdem – ein Meisterkoch im Ruhestand? Im Fall Schu unmöglich. Dafür ist er viel zu sehr ein quirliger Wirbelwind, für den „Pause“ ein Unwort ist. Begeistert steht er jetzt morgens in der Frühe auf, frühstückt und geht dann einkaufen. Für ihn eine ganz neue Erfahrung: „Im Restaurant bekam ich meine Ware einfach angeliefert, da musste ich mich um nichts kümmern. Jetzt fahre ich mit dem Fahrrad von der Nord- zur Südstadt, von der Ost- zur Weststadt, um die richtigen Lebensmittel zu bekommen.“ Bei seinem Anspruch an Qualität ist das nicht immer leicht: „Ich habe schon auf einigen Märkten an bestimmten Ständen Kaufverbot, weil ich immer so viel an der Ware herumkritisiere“, lacht er.

„Es wird so viel Mist angeboten. Natürlich bekommt man auch gute Ware, aber die muss man finden und das ist mühsam.“ Und er wundert sich, wie teuer gute Lebensmittel sind: „Bei meinem Anspruch ist es wirklich günstiger, essen zu gehen statt zu kochen!“, lacht Schu. Gegen 14 Uhr sei er häufig erst von seiner Tour zurück, dann ruhe er sich aus und lese erst mal ausgiebig eine Stunde Zeitung. „Danach muss ich aber hurtig an den Herd, damit abends um 20 Uhr das Essen auf dem Tisch steht.“ Und so fragt sich der Sternekoch a. D., wie andere den Haushalt schaffen: Einkaufen, kochen, aufräumen, abwaschen, Gläser polieren – für all das gab es in der Insel Mitarbeiter.

Damit Schu auch mal zu etwas anderem als zur Zubereitung von Essen kommt, geht das Ehepaar auch häufiger essen. „Dafür hatten wir früher keine Zeit.“ Manche Trends mag er kulinarisch nicht mitgehen, bei vielen jungen ambitionierten Köchen vermisst er beispielsweise die klassischen Soßen. „Ich finde es schade, wenn dieses Wissen um Soßen verloren geht. Das ist auch ein Stück Kulturgut. Früher waren die Soßen so dick, dass man einen Finger hineinstecken konnte und ein Loch hinterließ, wenn man ihn herauszog!“ Seine Augen funkeln dabei: „Es kommt doch nicht nur in der Küche auf den Effekt an, sondern das Spielen mit dem Produkt und der Temperatur sind entscheidend.“

Fan von Naturweinen

Den aktuellen Trend zu Bioprodukten hingegen unterstützt er voll, er geht sogar noch darüber hinaus: Schu ist ein großer Fan von Naturweinen geworden. Das sind Weine, die biodynamisch nach Gezeiten angebaut werden, die weitgehend ohne Zusatzstoffe und Schwefel auskommen und nicht filtriert werden. Die Vergärung erfolgt spontan, ohne Zugabe von Hefen, die Trauben liegen länger auf der Maische. „ Hannover tut sich schwer mit den Naturweinen, aber in Berlin sind sie sehr angesagt“, sagt Schu, der gerade auch die Naturweinmesse in Berlin besucht hat.

„Essen und Wein ist wie eine Ehe“, sagt Schu, „das muss perfekt passen. An guten Weinen hängt schon immer mein Herzblut. Ich kaufe Weine auch, nur um sie zu besitzen.“

Viel herumgereist nach dem Verkauf der Insel

Seine Mission nun: Diese Weine auch in Hannover bekannt zu machen. „Schu’s Deli and Wine“ heißt seine Firma, dahinter verbirgt sich ein großer Weinhandel mit ganz besonderen Weinen, die man online beziehen kann oder bei gezielten Verkaufsaktionen an ungewöhnlichen Verkaufsorten – zum Beispiel in Anlehnung an den Winzer-Begriff der „Garagenweine“ – in Garagen erwerben kann. Auch besondere Lebensmittel will Schu anbieten. „Schu’s Deli and Wine“ ist wieder ein echter Familienbetrieb – die Schus suchen die Weine aus, Tochter Marie übernimmt das Marketing und betreut die Seiten in den sozialen Medien. Doch trotz aller geschäftlichen Umtriebigkeit, die neue Freiheit soll nicht zu kurz kommen, darauf achtet schon Ehefrau Heike: „Nachdem wir die Insel verkauft haben, sind wir erst mal herumgereist“, erzählt sie. Portugal, Spanien, Griechenland, Frankreich, Italien, Slowakei waren Ziele: „Das war ein tolles Gefühl, wir konnten buchen, was und vor allem wann wir wollten. Das habe ich ausgenutzt. Wir kamen nur noch nach Hause, um Wäsche zu wechseln.“

Auch jetzt zur Weihnachtszeit macht der Nobelkoch ganz neue Erfahrungen: „Ich habe seit 45 Jahren das erste Mal Weihnachten und Silvester frei!“ So bleibt der Rückblick auf die Inselzeit mit einem freudigen und einem wehmütigen Auge. Doch in einem sind sich die Schus einig: „Wir würden alles genau so wieder machen.“

Von Maike Jacobs