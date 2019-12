Jens Herrnberger – Klimaschützer mit Affenliebe

Hannover

„Ich saß auf dem Sofa vor dem Fernseher, mein Gesicht wurde immer länger. Nicht nur, was mit den Tieren und der Umwelt passiert, sondern was das auch für das Klima bedeutet – das hat mich komplett umgehauen.“ Jens Herrnberger sieht beim Erzählen so aus, als würde er es immer noch nicht fassen, was der Mensch alles anstellt, um seine eigenen Lebensgrundlagen und die anderer Lebewesen zu zerstören.

Aber er will etwas gegen den Wahnsinn tun, aufklären, um zu retten, was zu retten ist. Dafür geht er nicht nur auf Friday-for-Future-Demos wie am 20. September, dafür hat der 52-Jährige gemeinsam mit seinem Studienfreund Bernd Glass auch die hannoversche Regionalgruppe von BOS – das steht für Borneo Orang-Utan Survival – gegründet. Begonnen hat das Ganze 2015 mit einem Dokumentarfilm im Fernsehen, als eine Knie-OP Herrnberger aufs besagte Sofa gezwungen hatte. Im Deutschen heißt die Doku „Stars schlagen Alarm“, der bekannte US-Regisseur James Cameron dreht mit bekannten US-Schauspielern wie Arnold Schwarzenegger, Matt Damon und Harrison Ford, die als Berichterstatter über die Ursachen des Klimawandels aufklären sollen. „Ich sah die Folge, in der Harrison Ford BOS in Indonesien besucht hat. Gezeigt wurden die riesigen Palmölplantagen, für die der Regenwald abgeholzt und abgebrannt wird.“ Die dort (noch) lebenden Orang-Utans seien eine Schirmspezie, „wenn der Orang-Utan nicht mehr lebt, lebt auch nichts anderes mehr an Arten“, erklärt Herrnberger.

„Regenwald hörte nicht auf zu brennen“

Für das Palmöl würden die Bäume gefällt und verbrannt, auf denen die Orang-Utans leben – viele Tiere verbrennen oder müssen fliehen. Zum Zuge dessen kämen jene, die illegal mit Tropenholz und Tieren handeln würden.

„Orang-Utan-Mütter werden getötet, weil sie bis aufs Blut ihre Jungen verteidigen würden.“ Denn die traumatisierten Jungen würden verkauft – als Statussymbol für reiche Indonesier oder Saudis. Aber das ist noch nicht alles: Im Film sah Jens Herrnberger verbrannte Erde, Torf unter dem Regenwald, der nicht aufhört zu brennen. „Weit mehr als der Torfbrand in diesem Jahr im niedersächsischen Emsland.“ Ja, er habe zuvor vom Klimawandel gehört, „aber welche Ausmaße das hat, dass wir die Mitverursacher sind, das habe ich so nicht geahnt.“ Wir Konsumenten würden hier auch in Hannover Dinge nutzen, die auf dem anderen Ende der Welt Natur zerstören und den Klimawandel beschleunigen würde. „Wir benutzen hier den angeblich so grünen Biodiesel. Würden wir die Emissionen einberechnen, die dort in Indonesien dafür ausgestoßen werden, dann wäre das gar nicht mehr grün.“

Palmöl in Fertiggerichten

Herrnberger klärt auf: Das Palmöl aus den Plantagen würde hauptsächlich Bio-Diesel beigemischt, ist auch beliebter Zusatz für Fastfood-Gerichte wie Fertigpizza, außerdem Bestandteil von chemischen Reinigern. „Die EU ist Abnehmerin gut der Hälfte des indonesischen Palmöls“, weiß Herrnberger. Wer also die Produkte nutze, mache sich mitschuldig am Klimawandel – „und an der Tötung der Orang-Utans. Das hat direkten Einfluss, das kann jeder einzelne Konsument beeinflussen“, weiß der 52-Jährige.

Der gelernte Elektrotechniker, studierte Berufsschullehrer – „über das Referendariat kam ich aber nicht hinaus, das war nichts für mich“, nun bei der Stadt Braunschweig als Ausbildungsbeauftragter für den Bereich Telekommunikation zuständig, lebt vegetarisch mit vegan lebender Ehefrau, zwei Katzen und einem Hund in Lehrte. Und spendete immer mal Geld für Umweltprojekte. Nach der Dokumentation über die Orang-Utans aber will er noch mehr tun. Er schaut sich den Verein BOS in Berlin an, ist angetan von dessen Aktionen. Herrnberger und Bernd Glass gehen erst einmal Patenschaften für Orang-Utan-Waisen ein. Mit dem gespendeten Geld würden die traumatisierten Tiere gerettet, in Auffangstationen gebracht, rehabilitiert – „also auf das Leben im Urwald vorbereitet und dann in geschützten Gebieten ausgewildert“, Aufklärungsarbeit für die Bevölkerung gehöre selbstverständlich auch dazu.

Nicht nur Patenschaft

Aber die Patenschaft reicht ihnen nicht, „es ist auch wichtig, den Leuten hier zu erzählen, was am anderen Ende der Welt durch unseren Konsum passiert“. Also gründen die beiden eine Regionalgruppe, die ersten Treffen sind im „Mezzo“, beim Hannover-Marathon laufen die Orang-Utan-Retter in auffälligen T-Shirts mit, Infomaterial an ihrem Stand wird verteilt. Eine freischaffende Künstlerin kommt dazu, mit der die Gruppe in der Internationalen Schule eine Kunstaktion organisiert. Zum Thema Auswirkungen der Globalisierung malen die Kinder unter Anleitung der Künstlerin Orang-Utans. Der Erlös, also die 30 Euro pro Kind und Bild, die die Eltern dafür zahlen, geht als Reinerlös nach Indonesien. „Wenn die Kinder die Bilder sehen, wollen die natürlich den Affen helfen – das waren Emotionen pur in der Schule.“

Und wie hält er es? Würde er seine Orang-Utans in Indonesien besuchen wollen? „Es muss nicht sein, das Fliegen vergrößert ja auch gleich wieder den ökologischen Fußabdruck“, sagt Jens Herrnberger ganz unsentimental. „Mir reicht es aus, dass wir den Tieren dort helfen können. Es ist nicht notwendig, das ich dort bin.“

Von Petra Rückerl