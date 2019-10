Meeresbiologin wird für ihre Wahrheiten geehrt

Hannover

Antje Boetius (52) bekam den Leibniz-Ring verliehen – sie sprach kurz vorher mit der NP über ihre Arbeit, den Preis und die Frage, ob es sich lohnt, die Wahrheit zu sagen.

Frau Boetius, haben Sie mit dem Preis gerechnet?

Nein, gar nicht. Das war eine große Überraschung. Ich war in einer Sitzung, als der Anruf kam. Das ganze Kuratorium war dran, hat sich gefreut und mich gefeiert, das hat mir in dem Moment Aufwind gegeben. An dem Tag ging es mir nämlich nicht so gut, weil uns schreckliche Nachrichten aus den Polarregion erreicht haben.

Sie wurde auch deshalb ausgewählt, weil Sie die Thematik so gut nach außen tragen können.

Mir bereitet es selbst viel Freude. Es ist wichtig für die Forschung, dass man mit allen im Gespräch bleibt. Die Bürger haben so viele gute Fragen und ich versuche auch, genau diese Fragen in die Forschung aufzunehmen – und gute Antworten zu geben. Dieses Miteinander stärkt, wenn es darum geht, die Erde zu retten. Es ist wichtig, dass man große Fragen mit wenigen Sätzen erklären kann – auch das ist Kunst, auch das ist Wissenschaft.

Sie erhalten einen besonderen Ring – tragen Sie privat auch Schmuck?

Ich trage ein kleines Kettchen mit einem Anhänger von meiner Großmutter, manchmal einen Armreif. Einen Ring eher nicht. Aber dieser hier ist so ungeheuerlich toll, er funkelt bei Scheinwerferlicht! Man sieht sogar die „Mikroorganismen“, also kleine Brillanten, die funkeln. Es ist so viel Liebe für die Tiefsee und die Meere in dem Ring – das finde ich fantastisch. Ich werde Gelegenheiten finden, ihn zu tragen.

Wissen Sie etwas über die bisherigen Preisträger?

Ich habe mich informiert und war ganz baff. Ich bin Fan von Sönke Wortmann und seinen Filmen, habe Klaus Meine und Maria Furtwängler in der Liste entdeckt, aber auch Forscher, die vor mir ausgezeichnet wurden. Ich bin sehr berührt davon, dass es jetzt mich erwischt hat.

Hannes Jaenicke hält die Laudatio ...

Auf ihn schaue ich schon länger. Mit seinen Dokumentationen zeigt er, dass es so nicht weitergehen kann. Er hat auch viel für die Meere getan – da freue ich mich natürlich, dass er ausgesucht worden ist.

Was verbinden Sie persönlich mit dem Preis?

Ich will in meiner Ansprache auch „Danke“ sagen und muss gestehen, dass ich mich auf diesen kleinen Oscar-Moment schon sehr freue. Und dann möchte ich über die Verbindung mit Mensch und Natur sprechen. Für mich zeigt die Auszeichnung auch, dass man gesehen und belohnt wird, wenn man die Wahrheit sagt – und nicht bestraft. Den Mut, den man daraus schöpfen kann, wünsche ich vielen Menschen.

Sie werden als Marie Curie der Meere bezeichnet, passt der Vergleich?

(Lacht) Das ist toll, aber Marie Curie war eine unglaubliche Frau. Sie hat ja etwas ganz eigenes gefunden, ein physikalisches Prinzip. So ist es bei mir nicht, ich kann Bilder vermitteln und von Unbekanntem berichten. Ich habe zwar auch etwas tolles Unbekanntes gefunden, einen Mikroorganismus, der unser Klima rettet, während wir es nicht merken. Aber ich würde mich auf keinen Fall jemals auf eine Ebene mit Marie Curie stellen.

Von Mirjana Cvjetkovic