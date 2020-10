Hannover

Ihre Liebesgeschichte beginnt bei McDonald’s. Matthias Biebl (47) arbeitet als Kommunikationschef des deutschen Unternehmenssitzes in München, Katharina Biebl (33) arbeitet in der Kommunikationsabteilung. Sie kommt aus einer McDonald’s-Familie: Ihr Bruder David Ehmann (39) hat elf Filialen in Hannover und Region – übernommen von Vater Günter Ehmann (73).

2010 funkt es auf einer McDonald’s-Veranstaltung in Griechenland. „Das war magisch“, sagt Matthias Biebl und lächelt seine 14 Jahre jüngere Ehefrau sichtlich verliebt an. „Sie ist mein Jungbrunnen“, ergänzt er und lacht. 2014 hat das Paar geheiratet. Vergangenes Jahr sind sie zu ihrem neunten Jahrestag an den Ort ihrer ersten Begegnung nach Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes zurückgekehrt, um Liebesurlaub zu machen.

Von München nach Hannover

Jetzt sitzen sie in ihrer Agentur an der Eilenriede. Ein Altbau mit hohen Decke, Stuck und Blick in den Stadtwald. Hier hat „rlvnt“ (wie „relevant“, nur ohne Vokale“) seit vier Jahren seinen Sitz. „Wir haben noch ein paar Jahre in München als Kollegen gearbeitet. Dann haben wir eine Deutschlandkarte auf den Tisch gelegt und geschaut, wo wir uns selbstständig machen.“

Denn die beiden sind unzertrennlich, wollen zusammenarbeiten, ein unternehmerisches Baby bekommen. Sie entscheiden sich für Katharina Biebls Heimat Hannover. Matthias Biebl ist gebürtiger Bayer, er stammt aus Weiden in der Oberpfalz, sein Dialekt ist noch deutlich zu hören. „Viele haben mir davon abgeraten, mich in Hannover mit einer PR-Agentur selbstständig zu machen. Sie sagten, das funktioniert hier nicht“, erinnert er sich. „Wir sagten: Dann versuchen wir es erst recht!“

Gründer: Matthias und Katharina Biebl haben alles auf eine Karte gesetzt. Quelle: privat

Preisgekrönte Agentur

Gute Entscheidung – denn sie haben es geschafft: Ihre Agentur hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise abgeräumt, erst im August bekamen sie den German Brand Award 2020 für ihre Herrenhäuser-Kampagne. „Wenn mich Menschen fragen, warum ich freiwillig nach Hannover gezogen bin, sag ich: In München gab's kein Herri!“, scherzt Matthias Biebl. Der 47-Jährige nennt sich heute einen begeisterten Hannoveraner.

Insgesamt konnten die Biebls für ihre Herrenhäuser-Kampagnen fünf Preise gewinnen, die stehen jetzt im Konferenz-Raum der Agentur auf dem Fenstersims. Die Aktion „hannoververbunden“ anlässlich des 150. Jubiläums der Brauerei erreichte 43 Millionen Menschen, die Suche nach einem neuen Brauereiführer im Stile einer Castingshow („Heute habe ich leider kein Herri für dich“) erlangte überregionale Aufmerksamkeit.

Gewinner: Katharina und Matthias Biebl (rechts) haben für ihre Herrenhäuser-Kampagnen Preise abgeräumt. Quelle: privat

Woher kommen die kreativen Ideen? „Wir kommen beide aus der Foodbranche – und wissen mittlerweile, was gut ankommt“, lautet die nüchterne Antwort. Matthias Biebl war nicht nur Pressesprecher von McDonald’s, sondern auch von Danone. Katharina Biebl ist in der Systemgastronomie aufgewachsen. „Ich habe schon mit 14 Burger bei Mäcces verkauft und Latte Macchiato im McCafé zubereitet“, erzählt sie. „Unserem Vater war es wichtig, dass seine ganze Familie hinter den Filialen steht – und dass wir alle wissen, womit unser Leben finanziert wird.“

McDonald’s-Familie: Katharina Biebl mit Bruder David und Vater Günter Ehmann in ihrem Restaurant der Zukunft. Quelle: Frank Wilde

Im Stil von Papa Ehmann halten die Biebls es auch mit ihren zehn Mitarbeitern: „Wer eine McDonalds-Kampagne betreut, den schicken wir erstmal eine Woche zum Arbeiten in die Filiale“, erzählt die 33-Jährige und lacht. „Und die sind dann überrascht, wie anstrengend es ist – aber auch wie viel Spaß es macht.“

Die Kunden von „rlvnt“

McDonalds gehört zu den Kunden von „rlvnt“, genau wie Danone, Herrenhäuser, Tesa, Tui, Bahlsen, Block House oder die Landesvereinigung für die Milchwirtschaft in Niedersachsen. Zudem haben sie den Nutriscore mitentwickelt. Jenes Ampelsystem, welches auf Lebensmittelverpackungen angibt, wie gesund oder ungesund das Produkt ist. Aktuell arbeiten sie an einer Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung. „Wir haben uns nicht ,rlvnt’ genannt, weil es cool klingt – sondern weil wir Relevantes machen wollten. Keine oberflächlichen Kampagnen, wir möchten etwas bewegen und verändern.“

Seit ein paar Wochen ist ihre Agentur klimaneutral. „All unsere Co2-Ausstöße gleichen wir mit Aufforstungs-Aktionen im Harz auf – wir lieben den Harz, er ist unsere Kraftquelle.“ Deshalb fahren die Biebls regelmäßig mit ihrem Team in das Mittelgebirge. Dort hat Katharina Biebl zuletzt eine Yoga-Einheit mit ihrer Crew gemacht, die sie liebevoll ihre „Ranger“ nennt (im Englischen nennt man so Menschen, die beruflich Wälder pflegen).

Nebenbei Yoga-Lehrerin

Denn nebenbei macht die 33-Jährige eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. „Als Ausgleich zu den vielen Stunden im Büro“, erklärt sie. „Ich bin Überperfektionistin. Und ich hatte eine Phase mit akuten Erschöpfungs-Symptomen.“ Also meldete ihr Mann sie zum Yoga an, eine Weihnachts-Überraschung.

Ein Unternehmerpaar zu sein, ist herausfordernd, das geben sie zu. Er ist der strategische Kopf, sie hat das einfühlsame Händchen für die Mitarbeiter. „Wir wollten es so, wir wollten zusammen arbeiten – und das funktioniert wunderbar. Aber zuhause ist die Arbeit natürlich auch immer dabei und ein Thema.“ Auch am Wochenende und im Urlaub. Die Biebls wohnen gemeinsam mit Bolonka-Hündin Tessi in der Calenberger Neustadt. Die Wochenenden verbringt das Paar bei Katharinas Eltern am Steinhuder Meer – mit Ausblick auf das Wasser machen sich die Yogafiguren besonders gut.

Auf Platz Sechs der am besten bezahlenden Agenturen

A propos Hundedame Tessi: Die hat in der Agentur in jedem Büro ein Körbchen. „Sie ist unser Maskottchen“, sagt das Herrchen. „Wo ist sie eigentlich? Bestimmt wieder vorne bei Lisa und den anderen.“ Es ist familiär hier in dem Altbau in der Oststadt. Man duzt sich, die Biebls sind zwar Chefs, aber auch Mentoren, freitags ist „Pasta Friday“ und alle essen zusammen Nudeln.

Mit Hundedame Tessi: Die Bolonka-Hündin ist das Maskottchen der Agentur. Quelle: Dröse

Das Branchenmagazin „PR Report“ listete „rlvnt“ auf Platz sechs aller PR-Agenturen in Deutschland, was Einstiegsgehalt und Zusatzleistungen betrifft. „Unser Team ist unsere Familie – auch ein Grund für die Standortentscheidung Hannover. An der Fachhochschule gibt es richtig gute PR-Studenten und guten Nachwuchs.“ Der vielleicht irgendwann bei „rlvnt“ landet. „Aber viel größer werden wollen wir nicht, es soll ja familiär bleiben.“

