*30. Dezember 1968 in Halle. Wenkel absolvierte eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, arbeitete als Barkeeper, unter anderem auf einem Kreuzfahrtschiff. In Hannover macht er Station bei Harrys New York Bar und im Acanto. Sieben Jahre betrieb er das „Falkner’s“ in der List mit Mirco Peters. Seit 2007 ist er geschäftsführender Gesellschafter in der Ständigen Vertretung am Aegi in Hannover. Geöffnet ist täglich von elf Uhr bis 0 Uhr geöffnet. Es gibt Currywurst ab 5, 70 Euro, Flammkuchen ab 8, 30 Euro und ein 0,2-Kölsch für 2,10 Euro. www.staev-hannover.de