Köln

Im Englischen heißen Moderatoren „Host“, ein Wort, das sich am treffendsten übersetzen lässt mit „Gastgeber“. Und wenn es geborene Gastgeber gibt, dann gehört Margarete von Schwarzkopf (72) sicherlich dazu. Moderatorin, Autorin, sechsfache Mutter, geborene Prinzessin. Gastgeberin, die ihren Besuch im Kölner Villenviertel Marienburg mit einem Lächeln und einem fröhlichen „Kommen Sie doch bitte durch!“ begrüßt.

Im Salon sind die Jugendstilmöbel auf Abstand gestellt. „So können wir uns auch ohne Maske unterhalten“, bietet die Autorin an und trägt ein Tablett mit frisch aufgebrühtem Tee herein. Ihr Mann, der Unternehmer Botho von Schwarzkopf (72), beugt sich im Nebenzimmer über den Tisch, er schaut mehrere Tageszeitungen durch.

Die sechsfache Mutter ist seit 46 Jahren verheiratet

„Ich schließe die Tür“, ruft seine Frau hinein, „damit wir dich nicht stören.“ Er nickt lächelnd, winkt durch die gläserne Schiebetür und liest weiter. Seit 46 Jahren sind die beiden miteinander verheiratet, sechs Kinder haben sie gemeinsam groß gezogen.

„Die ersten beiden waren Töchter“, erzählt Margarete von Schwarzkopf. „Da dachten wir, ein Junge wäre ja auch ganz schön.“ Und als der erste da war, hätten sie überlegt, ein Junge und zwei Mädchen, da entstehe ein Ungleichgewicht. Es folgte ein weiterer Bruder. „Und weil uns die immer größere Familie so gut gefiel“, berichtet die Hausherrin, „sind es noch zwei weitere Kinder geworden. Insgesamt zwei Töchter und vier Söhne.“

Wie sie das neben der Arbeit organisiert habe? Immerhin hatte die Journalistin in Bonn im Feuilleton der „Welt“ begonnen, bevor sie nach Hannover zum NDR wechselte. „Wenn mein Mann konnte, hat er geholfen“, beschreibt es die Hausherrin. „Und ich hatte die Unterstützung von Au-pairs.“

1982 war die Familie nach Hannover gezogen. „Der Arbeit meines Mannes wegen.“ Zunächst wohnten sie am Emmichplatz. „Irgendwann war die Wohnung einfach zu klein.“ Sie zogen nach Kirchrode. „Da hat es uns wirklich gut gefallen“, erinnert sich Margarete von Schwarzkopf. Und in ihrem jüngsten Krimi „Der Meister und der Mörder“ lässt sie just in ihrem früheren Heimatviertel einen Mord geschehen.

Ihr Mordopfer wird in Engesohde beigesetzt

„Dort hatte ich ein Haus an der Kaiser-Wilhelm-Straße im Kopf“, verrät sie, „mit solch einer realen Vorlage lässt es sich leichter schreiben.“ Wichtig sei ihr auch die anschließende Beisetzung des Mordopfers auf dem Engesohder Friedhof gewesen.

„Den finde ich so schön mit seinen Engelsfiguren und den Mausoleen, dieser sehr besonderen, stillen Atmosphäre. Das wollte ich unbedingt mit reinbringen.“ Viele Stadtgrößen haben dort ihre letzte Ruhe gefunden: Flugpionier Karl Jatho etwa, Dichter Kurt Schwitters oder Landschaftsmaler Edmund Koken.

Zum Mittagessen geht es an den Maschsee

Und noch mehr Lokalkolorit gibt’s im Krimi: Da trifft man sich zum Mittagessen im „Bell’Arte“ am Maschsee – in Anlehnung an Margarete von Schwarzkopfs Zeit beim NDR. „Da habe ich mit den Kollegen öfter mal beim Italiener am Sprengelmuseum zu Mittag gegessen“, schildert sie.

Und manchmal hätten sie dabei auch Altkanzler Gerhard Schröder (76) beobachtet, der mit einem Bodyguard zum Essen gekommen sei. Das fiktive Polizeirevier liegt in der Nähe der Marktkirche, die Heldin lebt „irgendwo in der Südstadt, vielleicht auch in der List“, genauer mag’s die Autorin nicht benennen. Tja, und dann geschieht noch ein Mord. Wieder in Hannover. Diesmal in einem Hotel an der Messe.

Margarete von Schwarzkopfs neue Wahlheimat Köln spielt nur eine Mini-Rolle am Rande. 1997 war die Familie ins Rheinland gezogen, wieder wegen der Arbeit Botho von Schwarzkopf. Seine Frau pendelte daraufhin bis Ende 2014 wöchentlich zum NDR.

Arbeit, Enkel: So unruhig ist ihr Ruhestand

Solange, bis sie in den Ruhestand ging. Der so ruhig gar nicht ist. Weil sie inzwischen vier Enkel hat. Weil sie nach wie vor Lesungen moderiert, mit Christian Berkel (62) war sie jüngst unterwegs, in Hannover sind ihre Auftritte mit Bestseller-Autoren wie Donna Leon (78) oder Ken Follett (71) unvergessen.

Und dann ist vor drei Jahren Margarete von Schwarzkopfs erster Krimi um Kunsthistorikerin Anna Bentorp als Ermittlerin erschienen, „mit meiner Anna“, wie die Schöpferin ihre Protagonistin liebevoll nennt. „Da hatte ich endlich Zeit zu schreiben“, erläutert die Autorin. Und Krimis hätten es ihr schon immer angetan.

Als Kind las sie Agatha Christie auf Englisch

„Als Kind habe ich schon die Geschichten von Edgar Allan Poe und Agatha Christie verschlungen.“ Ihre Mutter habe sie ihr allerdings nur im englischsprachigen Original gegeben. Vielleicht weil Helga Maria zu Löwenstein († 94) selbst sechs Sprachen gesprochen hat und in ihren drei Töchtern deren Potenzial wecken wollte.

Und vielleicht war sie es ja auch, die das Talent zum Gastgeben in Tochter Margarete weckte. Die beim Abschied extra noch Tipps zur Abfahrt gibt, weil Baustellen in der Nähe den direkten Weg versperren, sie aber möchte, dass der Gast einen guten Heimweg haben soll.

