Wie kombiniert man Mango mit Garnelen oder Camembert mit Johannisbeeren? Ronny Spaniel zeigt es Ihnen! Der Koch vom Restaurant „La Rock“ hat aber auch einen Kindheits-Klassiker im Angebot: Milchreis mit frischen Erdbeeren. Beim Kauf von Sommerobst rät er dazu, es rasch zu verspeisen. „Besonders Beeren sollte man nicht lange lagern – und immer erst kurz vor dem Verzehr waschen.“

Griechischer Joghurt mit Obst und Mandeln

Obst-Potpourri mit Honig. Quelle: Hottmann

Eine ungefettete Pfanne erhitzen, darin die Mandeln goldgelb rösten und mit dem Zucker kurz karamellisieren. Kalt stellen. Die Melonen halbieren und mit einem Löffel entkernen. Eine Hälfte schälen und in Scheiben schneiden. Die Mango ebenfalls schälen und die beiden Hälften rechts und links vom Kern in Scheiben schneiden.

Bei den Orangen die Schale so weit abschneiden, dass kein Weiß mehr an der Frucht ist. Nun die Filets rausschneiden. Die Erdbeeren und Johannisbeeren waschen und putzen. Erdbeeren in Scheiben schneiden. Den Joghurt mit Zitronensaft, Abrieb und Honig abschmecken.

Auf jeden Teller eine halbe Melone geben (gegebenenfalls unten etwas anschneiden, damit sie nicht verrutscht). Die Melone mit Joghurt füllen, mit dem Obst belegen und verzieren. Etwas Honig darüber träufeln und mit den Mandeln garnieren. Das Gericht ist mit jedem beliebigem Obst möglich.

Zutaten für 4 Personen 3 Cantaloupemelonen 1 Mango 100 Gramm rote Johannisbeeren 2 Orangen 8 Erdbeeren 400 Gramm griechischen Honig Abrieb einer Zitrone (bio) etwas Zitronensaft 50 Gramm Honig 100 Gramm Mandelstifte 30 Gramm Zucker

Milchreis mir Erdbeeren und Mize

Ein Kinder-Klassiker mit Pfiff. Quelle: Hottmann

Die Butter in einem Topf schmelzen und den Milchreis darin kurz anschwitzen. Nun Milch, Zucker, Salz und Vanillemark dazugeben, kurz aufkochen lassen und bei geringer Hitze 30 Minuten ziehen lassen. Gelegentlich umrühren. Sie können den Milchreis kalt oder warm genießen, also entsprchend kalt oder warm stellen.

Nun die Erdbeeren waschen, das Grün abschneiden und in beliebig große Stücke schneiden. Die Minze oder Melisse waschen und in sehr feine Streifen schneiden. Die Erdbeeren mit Minze, Puderzucker und Grand Marnier marinieren. Zum Anrichten den Milchreis auf die Teller geben und mit den marinierten Erdbeeren und etwas Minze garnieren. Schmeckt bei diesen Temperaturen kalt am besten!

Zutaten für 4 Personen 1 Liter Vollmilch, zimmerwarm 250 Gramm Milchreis 4 Esslöffel Zucker 1 Prise Salz 1 Esslöffel Butter Mark einer Vanilleschote 500 Gramm Erdbeeren 50 Milliliter Grand Marnier (für Kinder Apfelsaft) 2 Esslöffel Puderzucker 1 kleiner Strauß Minze oder Zitronenmelisse

Mango-Gurken-Salat mit Garnelen

Garnelen mit Gurke und Melone. Quelle: Hottmann

Die Gurke schälen, längs halbieren und mit einem Löffel die Kerne entfernen. Nun die Hälften nochmal längs halbieren und in kleine viertelmondige Scheiben schneiden. Entfernen Sie die Kerne der Peperoniehälfte und schneiden diese in sehr feine Würfel. Geben Sie nun zu den Gurken Ingwer, Peperoni, Balsamico, Distelöl, Honig und schmecken den Salat mit Salz und Pfeffer ab.

Schälen Sie die Mango und schneiden rechts und links vom Kern zwei Hälften ab. Diese in feine Scheiben schneiden. Den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Mayo mit der Wasabipaste verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Öl in der Pfanne erhitzen und die mit Pfeffer und Salz gewürzten Garnelen zwei Minuten von jeder Seite braten. Nach dem Wenden den Knoblauch dazugeben.

Legen Sie die Mangoscheiben als Fächer auf die Teller und setzen den Gurkensalat darauf. Nun die Garnelen drum herum drapieren, mit etwas Wasabimayo benetzen und mit Sesam bestreuen. Guten Appetit!!!

Zutaten für 4 Personen 1 Mango 1 Gurke 50 Milliliter weißen Balsamicoessig 50 Milliliter Distelöl 1 Esslöffel Honig Salz und Pfeffer etwas kleingewürfelten Ingwer ½ rote Peperoni 20 Garnelen, ohne Schale und geputzt etwas Rapsöl zum Braten etwas frischen Knoblauch 100 Gramm Mayonnaise 50 Gramm Wasabipaste (Asiashop) etwas schwarzen Sesam zum Garnieren

Gebackener Ziegencamembert mit Johannisbeeren

Camembert mit Beeren und Brioche. Quelle: Hottmann

Erhitzen sie den Zucker in einem Topf mit ein wenig Wasser so lange, bis er goldgelb karamellisiert ist. Dann löschen sie es mit dem roten Portwein ab und geben dies über die gewaschenen Johannisbeeren. Mit einer kleinen Prise Salz verrühren und kalt stellen.

Jetzt die Eier in einer Schüssel aufschlagen und mit einer Gabel verquirlen. Die Käsetaler erst in Mehl wälzen, in das Ei tauchen und dann von allen Seiten in das Paniermehl drücken. Die Taler in einer Pfanne mit reichlich Öl bei mittlerer Hitze goldbraun backen. In der Zwischenzeit das Brioche in einer ungefetteten Pfanne beidseitig rösten.

Zum Anrichten geben Sie pro Teller zwei der Taler, zwei Scheiben Brioche und darum die Johannisbeeren. Bon Appetit!

Zutaten für 4 Personen 200 Gramm Johannisbeeren 100 Gramm Zucker 100 Milliliter roten Portwein Salz 8 Ziegencamembert-Taler 3 Eier etwas Mehl Paniermehl Rapsöl zum Braten 8 kleine Scheiben Brioche

