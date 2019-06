Hannover

Dass er mal Handball gespielt hat – „und auch ganz gut“ – glaubt man sofort: Die Hände von Wolfgang Tiemann (66) sind nicht nur braun gebrannt, sie sind auch riesig. Und sie sind der Grund, warum er einst nach 14 Jahren die sportliche Karriere an den Nagel gehängt hat. Immerhin hatte er es als Stürmer beim MTV Herrenhausen bis in die dritte Liga geschafft: „Ich wollte meinen Knochen schonen“, sagt er rückblickend, „ich wusste, wenn du dir die Hand brichst, kannst du nicht mehr malen.“

Samstag feiert Tiemann einen besonderen Geburtstag, nämlich das 40-jährige Bestehen seines Ateliers im beschaulichen Kirchwehren. Hierhin ist der gebürtige Ostwestfale, der die NP wie gewohnt im Overall (in diesem Fall in einem knallroten) in seiner Wirkungsstätte begrüßte, 1979 gezogen. Vorher hatte er an der Limmerstraße in Linden gelebt.

Gemeinderat sorgt sich um Aktmalerei

Und in dem Örtchen, in dem heute um die 560 Menschen leben, sorgte das damals für Aufruhr: Denn in den Räumlichkeiten des „nicht mehr bespielten“ Dorfladens wurde nun keine Milch mehr verkauft, sondern Tiemann malte, gerne auch Akte. „Es hat sogar mal eine Gemeinderatssitzung gegeben, in der geprüft werden sollte, ob ich nicht die Vorhänge zuziehen müsse, wenn ich Nacktmodelle male.“ Er lacht sein ansteckendes und irgendwie verschmitztes Lachen: „Das habe ich aber erst 20 Jahre später erfahren.“

BEEINDRUCKEND: In den Jahren 1979/1989 malt Wolfgang Tiemann das Gesicht eines alten Mannes. Das bild ist zwei Mal drei Meter groß. Quelle: Privat

Längst ist der heute 66-Jährige einer von ihnen, es gebe sogar einen gewissen Stolz: „Das Dorf hat seinen Frieden mit dem Meister geschlossen.“

Und der Meister (er beendete sein Studium an der Kunsthochschule in Braunschweig als Meisterschüler) hat für die Vernissage am Sonnabend (nur für geladene Gäste, unter anderem ist Comedian Dietmar Wischmeyer, 62, dabei) in seiner Schatzkammer gegraben, lange überlegt, welche seiner Bilder und Skulpturen aus vier Jahrzehnten er zu diesem Anlass präsentieren könnte. Das blieb nicht ohne Folgen: „Ich bekam ein schlechtes Gewissen meinen alten Bildern gegenüber“, gesteht der Künstler, „ich habe sie zum Teil echt stiefmütterlich gelagert, das würde ich heute nicht mehr so machen.“

Kupferradierungen und Bronzeskulpturen

Vor allem im Ur-Archiv entdeckte er an seinen Werken „zarte bis mittelstarke Schäden“.Was alle Werke eint, sind die Themen: Erotik, Umwelt, die Dekadenz der Menschen. Es werden seine Interpretationen des holländischen Malers Jan Vermeer (†43) zu sehen sein, „Das Mädchen mit dem roten Mund“ ist ein echter Star auf Holz.

Der 66-Jährige macht Kupferradierungen und Bronzeskulpturen, auffällig oft sind Greifvögel abgebildet: „Ich bin von dem Tier fasziniert. Zeig mir ein Land, das es nicht im Wappen trägt.“ Besonders stolz ist Tiemann auf seine mannshohe Fischhautcollage (die Aale und Forellen stammen vom Steinhuder Meer), es ist eines von so einigen Selbstbildnissen.

IN JUNGEN JAHREN: Tiemann sitzt vor einem Selbstbildnis, das er 1982 angefertigt hat. Quelle: Privat

Beim Blick durchs Atelier fällt auf, dass er gerne alte Menschen malt, das war seit jeher so. „Ich war jung, hatte Abstand zum Alter“, erklärt er. „Als Revoluzzer mit glattem Gesicht hat mich Morbides einfach mehr angezogen.“ Die einzelnen filigranen Linien wie in den Gesichtern von Hugo Lorenz – einem Mann aus einem benachbarten Dorf – bilden im Ganzen betrachtet ein faltiges Erscheinungsbild.

Das Bild von diesem Herrn ist imposant, gut zwei mal drei Meter groß. Kennern wird es womöglich bekannt vorkommen. Ein Pendant, das Porträt von Sophie Thielking, war 2017 im Landesmuseum anlässlich der Schau „Silberglanz“ ausgestellt.

Immer Skepsis gegenüber der Welt

Der Gedanke an das Alter war für Tiemann neben der Karriere („Wenn du die Welt bespielen willst, brauchst du Power und Zeit“) übrigens ein Grund, warum er keine Kinder wollte: „Im Babywagen habe ich schon immer den Greis gesehen“, gesteht er. Und schon immer hatte er Skepsis gegenüber der Welt: „Ich wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass ein Mensch dann in der Anonymität des Kosmos endet.“ Tiemann denkt nach, es gab schon immer Dinge, die ihn umtrieben: Er fuhr Anfang der 90er nach Damaskus, um den Dialog der Kulturen anzufeuern, heute bewegt ihn, „dass es keine große Bereitschaft gibt, den Teppich für klassische Kunst auszurollen. Die Töpfe sind weniger gefüllt als früher.“

Das hält ihn nicht ab, sich weiter einzubringen. Und das möchte er auch für die Nachwelt tun – eine Stiftung zu gründen, hält er für denkbar. Wolfgang Tiemanns Retrospektive „Durchquerung von Welten und Zeiten“ ist bis zum 7. Juli in seinem Atelier (Neue Straße 6-8, Seelze-Kirchwehren) zu sehen. Vorher telefonisch unter 0172/41 92 303 anmelden.

Von Mirjana Cvjetkovic