*20. Juni 1969 in Hannover. Die Wilkenburgerin hat als Flugbegleiterin bei der Lufthansa gearbeitet, 2003 übernahm sie ihr erstes Restaurant in Pattensen. Seit zweieinhalb Jahren betreibt sie mit Andreas Benke das „ Maike`s“ am Rathausplatz in Hemmingen (Telefon 0511/60 01 01 00). Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von zwölf bis 14 Uhr und ab 18 Uhr. Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel Vitello Tonnato für 9,90 Euro, Bandnudeln mit Lachs in Champignon-Lauchsauce kosten 10,50 Euro, hausgemachte Schokoladenmousse sechs Euro. Die Karte wird durch saisonale Angebote ergänzt. maikes-restaurant.de