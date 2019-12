So wird auf der Marienburg das Wetter gerettet

Hannover

„Sechs auf einen Streich“ heißt die Märchenfilm-Reihe der ARD, die Kindern und Erwachsenen die Weihnachtstage versüßt. Die Hauptrolle im „Märchen von den zwölf Monaten“ (26. Dezember, 13.10 Uhr) spielt Schloss Marienburg! Der Hauptsitz der Welfen war einer der Drehorte. Die NP sprach mit Schauspielerin Marie Rönnebeck (38), die im Film als Königin Klara die Herrin über den Wechsel der Monate und Jahreszeiten ist.

Frau Rönnebeck, worum gehts im „Märchen von den zwölf Monaten“?

Ich spiele Königin Klara, die nicht nur über ihr Reich, sondern auch über die zwölf Monate des Jahres herrscht. Sie muss am Ende jedes Monats die Jahresuhr weiterstellen. Doch im Schaltjahr ist sie am 29. Februar krank und geschwächt – sie steht im Bann des Frostigen Fürsten, der will, dass es auf ewig Februar bleibt.

Gruselige Vorstellung!

Stimmt (lacht). Im Dezember macht der Winter noch Spaß – ich bin gerade im Schwarzwald und es fallen dicke Schneeflocken vom Himmel. Der Januar ist dann schon schlimm – aber im Februar hat man einfach keine Lust mehr auf Kälte und Dunkelheit. Im Märchen spielen zwölf Schauspieler die Monate. Und der Februar leidet darunter, dass er von allen die wenigsten Tage hat.

Toller Schauplatz: Auf Schloss Marienburg wurde im März 2019 gedreht. Quelle: Dröse

Wann haben Sie auf Schloss Marienburg gedreht?

Da war es bereits März. Es war zwar noch kalt, aber man spürte schon die Kraft der Sonnenstrahlen – das waren die ersten Frühlingsmomente, ein tolles Gefühl.Der Drehort hat mich sehr beeindruckt, ein wirkliches Märchenschloss. Ich fand es auch interessant, was so eine Umgebung mit mir als Schauspielerin macht. Man spürt Magie und Energie – und nimmt gleich eine ganz andere Körperhaltung an.

Vor allem, wenn man auf einem Balkon steht und sein Volk begrüßt?

Das war die Schluss-Szene, die wir aber gleich als erste Einstellung gedreht haben (lacht). Eigentlich ist das ja ein Klischee. Aber wenn man als Kind davon träumt Schauspielerin – oder Prinzessin – zu werden, hat man oft genau solche Momente vor Augen.

Trubel im Saal bei den Dreharbeiten für das „Märchen von den zwölf Monaten“. Quelle: Dröse

Haben Sie viel von Schloss Marienburg gesehen?

Wir haben in fünf Räumen gedreht. Mehr vom Schloss habe ich leider nicht erkunden können, weil mein Kostüm mit fünf Unterröcken sehr schwer und unhandlich war. Wenn ich auf Toilette musste, hat das immer eine halbe Stunde gedauert ... Wir hatten ja gehofft, den Hausherrn Erbprinz Ernst August von Hannover zu treffen, das wurde aber leider nichts. Aber im Team haben wir immer gescherzt, dass wir das Schloss auch für einen symbolischen Euro kaufen würden. Natürlich war uns aber klar, dass der Erhalt des Gebäudes Millionen frisst.

Kannten Sie das „Märchen von den zwölf Monaten“ vorher eigentlich?

Nein, und das geht offenbar vielen Menschen so. Die Motive der Geschichte stammen aus Russland. Es ist offenbar eine Frage des Alters und des Kulturkreises. Meine Familie stammt aus der ehemaligen DDR, meine Eltern kannten es zum Beispiel. Aber für den Film ist das gut – die Spannung in der Geschichte wird so bis zum Schluss bleiben. Und ich habe gute Karten als Königin, weil es keinen Vergleich zu anderen Königinnen-Rollen in etablierten Märchen gibt.

Mögen Sie Märchen?

Ja! Ich lese meinen Söhnen – sie sind mit vier und neun Jahren im perfekten Alter dafür – wirklich viele Märchen vor. An Weihnachten werden wir zum ersten Mal gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und einen Film mit mir gucken. Krimis oder Serien, in denen ich mitspiele, sind nichts für sie. Ich hoffe aber, der Kleine verkraftet es, dass ich auf dem Bildschirm als Königin Klara so schwach und krank aussehe.

Der NDR begleitete die Dreharbeiten des Märchenfilms:

Sie kommen aus einer Bühnenfamilie, oder?

Mein Vater Uwe Karpa ist Schauspieler, meine Mutter Balletttänzerin. Theater, Filmsets, Synchronisations-Studios – ich bin mit all dem aufgewachsen, das hat mich geprägt. Dieser Beruf ist ja auch oft ein Abenteuer. Eigentlich wollte ich Tänzerin werden. Aber irgendwann ging das Training in Richtung Drill, da habe ich mit 13 oder 14 Jahren umgeschwenkt.

Kraftlos: Königin Klara (Marie Rönnebeck) versucht die Monatsuhr weiterzustellen, der Frostige Fürst (Arndt Schwering-Sohnrey, links) schwächt sie. Quelle: RB TV/Pressestelle

Sie haben auf die klassische Schauspielausbildung verzichtet?

Ja, zum Leidwesen meines Vaters. Aber ich hatte mit 19 Jahren schon Episodenrollen in seiner Sat.1-Serie „Alphateam“ gespielt. Ich wollte keine Zeit verlieren (lacht). Und mein Ziel war die Arbeit vor die Kamera, nicht auf der Theaterbühne. Mit Workshops und Privat-Coaching kann man das heute auch lernen. Als er gesehen hat, dass ich arbeite und Geld verdiene, war mein Vater auch glücklich.

Marie Rönnebeck ist Schauspielerin. Quelle: Tim Dobrovolny

Haben Sie eigentlich einen Lieblingsmonat?

Ich habe im Oktober Geburtstag, habe also ein Herz für den Herbst – auch wenn er manchmal rau ist. Aber am liebsten mag ich dem Mai, wenn Sonne und Natur durchstarten.

Diese Monate werden im Märchen auf Schloss Marienburg ja gerettet. Denken Sie noch manchmal an den Dreh?

Tatsächlich bin ich neulich mit dem Zug an Hildesheim vorbeigefahren und habe das Schloss gesehen. Da bin ich im Abteil vor Freude fast ausgeflippt und habe allen erzählt, dass ich da gedreht habe.

Von Andrea Tratner