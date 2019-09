Marlene Becher aus Hannover: Musik voller Melancholie

Hannover

An ihre erste Gitarre kann sich Marlene Becher (22) noch genau erinnern: „Die habe ich auf dem Flohmarkt am Hohen Ufer gekauft. Eine absolut schlechte, alte Gitarre für viel zu viel Geld.“ Sie war 14 als sie beim Bummel mit ihrer Schwester in Höhe der Nanas auf das Instrument stieß. Übrigens nicht das Erste im Leben der Frau mit dem Lockenkopf, schon als Sechsjährige bekommt sie Klavierunterricht, ganz klassisch, nach Noten zu Stücken von Bach und Chopin.

Heute weiß die 22-Jährige: Die Gitarre war genau das Richtige für sie, „ich habe mich nicht verpflichtet gefühlt, auf ihr zu spielen, sondern hatte richtig Lust drauf.“ Sie lacht: „Ich habe in kürzester Zeit mehr Gitarre gespielt als jemals freiwillig Klavier.“

Marlene Becher bringt sich die Akkorde selber bei

Becher brachte sich Schritt für Schritt Akkorde und Co. selbst bei, inspiriert von Singersongwritern wie dem Briten Ben Howard (32). „Anfangs habe ich nur sehr belanglose eigene Songs zustande bekommen, lyrisch war das ganz sicher keine Glanzleistung.“ Sie zuckt beim Gespräch mit der NP im Kaiserhof gegenüber des Hauptbahnhofs mit den Schultern, die Locken hüpfen mit. „Aber: Es war ein Anfang.“

Marlene: „When will I ever learn“. Quelle: Marlene Becher

Der sie an Ziel gebracht hat: Unter dem schlichten Namen Marlene hat die Musikerin ihre erste CD veröffentlicht. Neun Songs sind auf „When will I ever learn“ (erhältlich bei diversen Streamingdiensten, zehn Euro) verewigt, zum Teil sind welche drauf, die sie schon vor sechs Jahren geschrieben hat. Wie die meisten anderen auch, handeln sie von „Liebe und Herzschmerz“, ein erkennbar wiederkehrendes Thema in ihrer Musik.

Ihre Songs sind „mega-melancholisch“

Start: Mit sechs Jahren lernt Marlene Becher Klavier. Quelle: privat

„Ich bin dankbar, dass ich Musik und Songschreiben für mich entdeckt habe, es hilft zu reflektieren und über gewisse Dinge hinwegzukommen“. Die 22-Jährige weiß, dass ihre Lieder weitestgehend „mega-melancholisch“ sind, „aber wenn es mir gut geht, fällt es mir eher schwer, Songs zu schreiben, ohne dass sie gleich mega-kitschig klingen.“

Die Wahlberlinerin – in der Hauptstadt studiert sie seit 2016 Musikproduktion an der Hochschule der populären Künste – hat sich für ihr Debüt für einen Akustiksound entschieden. Aus einfachem Grund: „Ich bin gegen den Perfektionismus, wie man ihn aus den Charts kennt. Man hört keine Stimmen mehr richtig, keine Instrumente. Alles ist so bearbeitet. Das ist zwar auch eine Kunst, aber ich wollte einfach mehr Menschlichkeit hervorheben.“

Und da ist sie an der Hochschule gut aufgehoben, „Ich habe so viele Leute kennengelernt, die genau wie ich Musik machen wollen.“ Becher ist sich im Klaren darüber, dass die Branche eine knallharte ist, „vor allem, wenn man, so wie ich eigentlich alles alleine macht“. Deshalb ist sie froh, in ihrem Studium neben Musiktheorie Inhalte wie Mischen, Songwriting und Mastering zu erlernen. Und sich Tipps von Profis zu holen: Bei Felix Räuber (35), ehemaliger Frontmann der Band „ Polarkreis 18“ („Allein, allein“) absolviert sie gerade ein Praktikum.

Marlene Becher *18. Juni 1977 in Hannover. Sie wächst in der List auf, macht an der Ricarda-Huch-Schule 2015 ihr Abitur (Schnitt: 2,7). Anschließend arbeitet sie ein Jahr (unter anderem in der Ernst-August-Galerie und beim Automobilzulieferer Wabco), spart das Geld für einen dreimonatigen USA-Trip mit einer Freundin zusammen. Sie bereisen 14 Städte an der Ost- und Westküste. Danach zieht sie nach Berlin ( Steglitz), beginnt in der Bundeshaupt ihr Studium. Immer wieder tritt sie live auf (2015 etwa bei der Fête de la Musique), spielt in mehreren Bands, mit denen sie in Bars und Cafés performt. Alle zwei Monate kehrt sie nach Hannover zurück: „Die Stadt entschleunigt mich, ich kann alles mit dem Rad erreichen.“

Von Mirjana Cvjetkovic