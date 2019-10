Luxusherberge Seefugium in Isernhagen macht dicht

Hannover

Das „Seefugium“ in Isernhagen ist eine gefragte Adresse für exklusive Events. Ex-Kanzler Gerhard Schröder feierte hier im Jahr 2009 seinen 65. Geburtstag mit zahlreichen internationalen Polit-Größen. Der damalige US-Präsident Barack Obama übernachtete 2016 während eines Hannover-Besuchs in dem Anwesen und brachte das Hotel damit sogar weltweit in die Schlagzeilen. Nun ist Schluss. Wie die NP erfuhr, wurde das „Seefugium“ verkauft.

Auch Maschmeyer war Besitzer

„Ja, es stimmt. Das ’Seefugium’ steht ab sofort leider nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung“, sagt Geschäftsführerin Bettina Schmidt. Vor allem als Tagungsort, aber auch als exklusive Location für Hochzeiten, Sommerfeste und Produktpräsentationen war das „Seefugium“ gefragt. Im Januar 2016 hatte Schmidt, damals noch mit ihrem Geschäftspartner Christopher Bothe, das idyllisch gelegene Tagungshotel auf dem rund 90.000 Quadratmeter großen Gelände übernommen. „Gepachtet, nicht gekauft“, betont Schmidt. Viele Jahre gehörte das Anwesen dem früheren Finanz-Unternehmer Carsten Maschmeyer. Ende 2015 verkaufte er das „Seefugium“. Vom neuen Eigentümer habe Schmidt das Hotel knapp vier Jahre gepachtet.

Sagen „Auf Wiedersehen“: Geschäftsführerin Bettina Schmidt und Betriebsleiter Maik Conen leiteten das „Seefugium“ in Isernhagen. Quelle: Dröse

Anwesen bereits verkauft

Damit ist nun Schluss: „Der Eigentümer hat das Anwesen bereits verkauft. Am Dienstag war die Übergabe, die Räume sind alle schon ausgeräumt, die letzten Kisten gepackt. Hier erinnert nichts mehr an ein Hotel“, so Schmidt. Die Geschäftsführerin bedauert die Schließung des „Seefugiums“: „Es ist sehr schade für Hannover ein so besonderes Hotel zu verlieren. Wir blicken auf vier erfolgreiche Jahre zurück.“

Zweifelsfrei sei der Besuch von Barack Obama das „absolute Highlight“ gewesen: „Dass der US-Präsident gerade in unserem Anwesen übernachtet hat, war für uns goldwert. Danach wurde das Publikum immer internationaler, alle wollten einmal im Bett von Barack Obama übernachten. Dieser Besuch war die beste Werbung für unser Haus.“

Berühmter Gast: Im Jahr 2016 besuchte Barack Obama das Seefugium, übernachtete in der 80 Quadratmeter großen Suite. Und trug sich auch ins Gästebuch ein. Quelle: Dröse

Etwas wehmütig fügt Bettina Schmidt deshalb hinzu: „Einen weiteren Präsidenten wird es im ’Seefugium’ leider nicht geben.“

Übernachtete auch im „Seefugium“: Barack Obama. Quelle: dpa-Zentralbild

Kompletter Umbau geplant

Denn auch das steht mit dem Verkauf des Anwesens fest: „Die Zeiten des Tagungshotels sind endgültig vorbei. Der neue Eigentümer plant, das Gebäude komplett umzubauen“, sagt Schmidt. Nach NP-Informationen soll das Anwesen die neue Firmenzentrale eines mittelständischen Unternehmens aus der Region Hannover werden. Statt Hotel- und Hochzeitsgästen werden hier künftig also Mitarbeiter herumlaufen. „Einen schöneren Arbeitsplatz wird es wohl kaum in Hannover geben. Die Mitarbeiter können sich schon jetzt auf die tolle See-Terrasse freuen“, sagt Bettina Schmidt.

Die Geschäftsführerin zieht sich hingegen nicht aus dem Hotelgeschäft zurück. Zusammen mit Betriebsleiter Maik Conen wird sie im Frühjahr ein Boarding-Hotel in Braunschweig eröffnen. Ab 2021 ist ein weiteres Haus in Hannover geplant. Schmidt: „Man sieht sich also wieder.“

