Am 31. August pilgern Hannovers Sneaker-Fans von 13 bis 19 Uhr zum Hangar No. 5 in die Völgerstraße: Zum vierten Mal lädt Luka-Jonas Heske zur „Mesh & Laces“, der großen Sneaker-Messe. Im NP-Interview verrät er, warum Hannover der beste Ort für die Schuh-Show ist.