Mirko Slomkas Sohn ist bereit für die Filmkarriere

Hannover

Das können garantiert nicht viele Teenager von sich behaupten: „Das Drehbuch wurde auf mich zugeschrieben“, erzählt Luk Slomka (15) und schaut ziemlich stolz drein. Und tatsächlich: Filmemacherin Nermin Avlar (43) hatte den Jungen mit dem Lockenkopf ziemlich genau vor Augen, als sie das Drehbuch für „I love you, Mom“ verfasste. Es ist der erste Langfilm der Hannoveranerin. Bisher gehen mehrere Kurzfilme auf ihr Konto, in vielen spielte auch schon Luk Slomka mit. Die NP traf die Filmfans kürzlich im Café „Moca“ am Steintor.

Seit gut vier Jahren kennen die beiden sich, arbeiten seitdem regelmäßig zusammen. Avlar vermittelt nämlich Schauspiel an der 2015 gegründeten Schule „Stagecoach Performing Art“, der 15-Jährige ist einer ihrer Schüler. „Einer mit besonderen Ambitionen auch über Stagecoach hinaus“, weiß die 43-Jährige zu berichten.

Avlar lehrt alle Phasen der Filmarbeit

In den Räumlichkeiten des Turn-Klubb zu Hannover an der Maschstraße (hinterm Aegi) lehrt sie ihren Stoff, unterteilt in drei Jahrgangsstufen. Thema ist so ziemlich alles, was mit der Entstehung eines Films zu tun hat – vom Schreiben eines Drehbuchs, der korrekten Kameraführung, des Suchens von Spielorten über die Finanzierung bis hin zum fertigen Film.

Vor der Kamera: In „I love you, Mom“ spielt Hanne Wolharn die Mutter von Luk Slomka. Quelle: privat

Das aktuelle Projekt ist eine ganz spannendes: Es erzählt die Geschichte von Leonard, gespielt von Luk Slomka. Leonard war von Anfang an kein gewolltes Kind, seine Mutter Florette ( Hanne Wolharn, 51) ist getrennt von seinem Vater, Chefredakteurin einer Tageszeitung und absolute Karrierefrau. „Sie unterdrückt ihre Gefühle zu ihrem Kind und macht unterbewusst ihn auch dafür verantwortlich“, erklärt die Filmemacherin.

Über seine Filmfigur erzählt Slomka: „Leonard erfährt nie von ihr, wer sein Vater ist, er ist permanent auf Identitätssuche.“ Leonard leidet massiv unter Liebesentzug, merkt im Prinzip schon im Mutterleib, nie erwünscht gewesen zu sein. „Dann meldet seine Mutter ihn für ein einwöchiges Fußballcamp in der Türkei an“, erzählt Slomka weiter von der Geschichte. „In Wirklichkeit organisiert sie ihren Sohn aber nur weg. Mal wieder.“ Leonard hat so gar keine Lust auf den Trip. Dass die Reise aber sein Leben verändern wird, ahnt er da noch nicht.

Slomka: „Wir können nur mit den Augen sprechen“

So viel sei noch verraten: Er lernt Amira kennen, ein 13-jähriges Flüchtlingskind. Es lebt in der Türkei auf der Straße, ist stumm. Leonard begegnet ihr, als sie gerade klaut. Er bemerkt ihre Not in vielerlei Hinsicht, will ihr helfen: „Das erste Mal in seinem Leben fühlt er sich gebraucht.“ Die Jugendlichen treten im Lastwagen eines Mannes (gespielt vom Hannoveraner und früheren „ GZSZ“-Star Mustafa Alin, 42) einen spannenden Roadtrip an. Größte Herausforderung: die Verständigung. „Wir können nur mit den Augen sprechen.“ Nicht nur im Film ist das übrigens so, auch im echten Leben. Denn das Mädchen, das Amira spielt, spricht nur türkisch.

Dafür sind die Regisseurin und Slomka tatsächlich auf Reisen gegangen, waren eine Woche für Dreharbeiten in der Türkei, in Istanbul. „Wir haben in Europa gewohnt und in Asien gedreht“, erinnert sich der 15-Jährige an den Aufenthalt am Bosporus. Besonderheit: Das Team, gut 25 Leute waren am Set, hat zunächst „nur“ den Trailer gedreht. Der Grund ist einfach wie nachvollziehbar: „Ich will Filmförderungen auf die Geschichte aufmerksam machen und auf den Geschmack bringen“, erläutert Avlar.

Luk Slomka verbrachte intensive Tage in der Türkei. Mustafa Alin aus Hannover stand ebenfalls vor der Kamera, Gunda Slomka begleitete ihren Sohn. Quelle: privat

Für sie war aber immer klar, sich auch in das Projekt zu stürzen, wenn die Finanzierung noch gar nicht steht. „Ich würde gerne in Niedersachsen drehen, allerdings ist das vergleichsweise sehr teuer.“ Heißt konkret: Für den geplanten 90-Minüter würden in der Türkei um die 500.000 Euro fällig, die Dreharbeiten in Deutschland würden locker mit dem dreifachen Betrag zu Buche schlagen.

Berlinale-Chef Kosslick sieht „Potenzial“

Die Frau ist ambitioniert, nicht zuletzt weil ihr bei einem Berlinale-Besuch vor zwei Jahren der damalige Direktor der Internationalen Filmfestspiele, Dieter Kosslick (71), „Potenzial und Begabung“ attestierte, sie außerdem bestärkte, am Ball zu bleiben.

Lesen Sie auch: Mit diesem Film punktet Regisseurin Nermin Avlar bei der Berlinale

Während des Drehs in der Türkei hat ihr Team jedenfalls alles gegeben, bis zu 14 Stunden am Tag wurde gearbeitet. „Ich war der einzige Deutsche vor Ort“, erinnert sich Luk Slomka lachend. „Und ich habe mit ihm zwischendurch türkisch gesprochen“, ergänzt Avlar, die nicht nur als umtriebige Regisseurin fungierte, sondern auch als Dolmetscherin.

Für Slomka ist das Projekt alles andere als nur ein Zeitvertreib: Der 15-Jährige kann sich gut vorstellen, neben einem erfolgreichen Abschluss an der Internationalen Schule weiterhin im Schauspielfach aktiv zu sein.

Stolze Eltern: Gunda und Mirko Slomka unterstützen ihren Sohn. Quelle: Ilona Hottmann

Seine Eltern, der ehemalige 96-Trainer Mirko Slomka (52) und die Sportwissenschaftlerin Gunda Slomka (51), unterstützen den Teenager bei diesem Plan: „Meine Familie freut sich, dass ich neben der Schule etwas für mich gefunden habe, was mir großen Spaß bereitet und mich weiter bringt.“ Zu sehen war er bisher nicht nur in Avlars Kurzfilmen, sondern auch in größeren Produktion. In der Komödie „Unter deutschen Betten“ mit Veronica Ferres (54) spielte da „einen reichen, schnöseligen Jungen“.

Luk Slomka freut sich auf die Dreharbeiten : „Ich bin bereit“

Seine Freizeitaktivitäten hat der 15-Jährige mit Blick auf seine ziemlich clever fokussiert: „Mittlerweile gucke ich Filme ganz anders, spreche Texte teilweise nach.“ Serien schaut er nur auf Englisch. Und wenn es nach ihm ginge, könnten die richtigen Dreharbeiten anstatt im Frühjahr 2020 schon sofort anfangen, „ich bin bereit“. Und wir dürfen gespannt sein, wie er da rüberkommt und was wir von dem jungen Mann noch so sehen werden.

Lesen Sie auch: So trennte sich Hannover 96 von Mirko Slomka

Von Mirjana Cvjetkovic