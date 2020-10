Hannover

Er ist 66 Jahre alt, war eigentlich schon dabei, seine Rente und den Abschied aus dem Modebusiness zu planen. Umso überraschender, dass Herrenausstatter Rolf Eisenmenger nun nochmal richtig auffährt und einen neuen Lo&Go eröffnet – doppelt so groß, doppelt so viele Anzüge, doppelt so viele Mitarbeiter, mitten auf Hannovers Nobel-Boulevard Luisenstraße. Ganz schön ambitioniert.

„Ich weiß, es ist eigentlich Wahnsinn in meinem Alter – und auch noch mitten in der Corona-Krise“, sagt der weißhaarige Mann mit einem breiten Grinsen. Dann führt er durch sein neues 650 Quadratmeter großes, zweigeschossiges Reich. Er versucht es zumindest, denn alle paar Minuten fragen fleißige Helfer nach Arbeitsanweisungen des Chefs, sie erledigen die letzten Handgriffe, packen Kartons aus, sortieren die Hemden ein, fegen den Holzboden.

„Am 28. August haben wir den Mietvertrag unterschrieben, am 25. September war die Schlüsselübergabe. Wir haben also in vier Wochen das neue Konzept erarbeitet und innerhalb von zwei Wochen den neuen Laden eingerichtet.“ Am 8. Oktober ist Eröffnung.

Eisenmengers erster Laden war gleich nebenan

Eisenmenger führt durch sein neues Geschäft, das eigentlich aus zwei Läden besteht. „Im linken Teil war Armani drin, im rechten Teil René Lazard. Wir haben einfach beide Läden verbunden.“ Doch es gibt noch immer zwei Eingänge: Wer links reingeht, kommt direkt in die Bräutigam-Abteilung. Wer die rechte Tür nimmt, landet bei der Freizeitkleidung. „Das bedeutet bei Lo&Go natürlich nicht zerrissene Jeans, sondern gestrickte Pullover, Ledertaschen oder gemütliche Jersey-Sakkos. Casual eben.“

Casual: Im neuen Lo&Go gibt es eine Hochzeits- und die Freizeit-Abteilung. Quelle: Eisenmenger

Auf diese zwei Ladenflächen habe Eisenmenger bereits seit Eröffnung seines ersten Geschäfts vor 25 Jahren geschielt. Damals eröffnete er mit seiner Frau Cornelia Warnecke (65) ein Mode-Outlet in der Galerie Luise gleich nebenan. „Es ist also eine Rückkehr zu den Wurzeln, ein sich schließender Kreislauf – und die Erfüllung eines jahrelangen Traums“, schwärmt Eisenmenger. Zwar habe er in den vergangenen Wochen nur vier Stunden pro Nacht geschlafen, doch müde sei er nicht. „Es ist alles so aufregend, ich habe mehr Energie denn je.“

Corona: Untergehen oder neu aufstellen

Woher der Sinneswandel von Rentenplänen zu Neueröffnung kommt? Corona. Eisenmenger führt in jenen Geheimgang, in dem hunderte Anzüge an der Stange hängen. An jedem Anzug klebt ein Zettel, auf dem der Name eines Bräutigams steht, der seine Hochzeit wegen Corona absagen musste. Eisenmengers Umsatz ist wegen der Pandemie um mehr als eine Million Euro zurückgegangen.

„Als inhabergeführtes Unternehmen hatte ich die Möglichkeit, mich ganz neu aufzustellen oder zugrunde zu gehen.“ Letzteres wäre das falsche Ende für eine Karriere wie der von Eisenmenger gewesen. Jetzt will der Geschäftsmann sein Berufsleben noch um drei bis fünf Jahre verlängern.

Und was wird aus dem alten Lo&Go in der Windmühlenstraße? „Der bleibt, den haben wir auch komplett umgestaltet.“ Im alten Laden gibt es von nun an preiswertere Herrenmode, Anzüge ab 200 Euro.

Neues Lo&Go soll ein Treffpunkt werden

„Aber die Menschen sollen auch nicht nur zum Shoppen herkommen, sie können hier auch einfach nur einen Kaffee trinken“, so Eisenmenger. Er zeigt auf die vielen Sitzmöglichkeiten, die dicken Ledersessel, den begrünten Innenhof und die Kaffeetheke. Sein Wunsch: „Das hier soll Hannovers Wohnzimmer werden, eine Stätte der Begegnung.“

Modern, hell, zweigeschossig: Der neue Lo&Go an der Luisenstraße. Quelle: Behrens

Zweimal im Monat will der Netzwerker in seinem neuen Laden zu Konzerten, Lesungen oder anderen Treffen laden. Am 30. Oktober kommt die Berliner Stilikone Günter Krabbenhöft (75) vorbei und liest aus seinem neuen Buch „Sei einfach du“.

Selbstverständlich gehört er zu Eisenmengers Kunden – oder besser gesagt zu seinen Markenbotschaftern. Es ist schließlich ein Geben und Nehmen: Die Promis tragen Eisenmengers Anzüge, Lo&Gos Bekanntheitswert steigt weiter. So ist der Modemacher zu Deutschlands Promi-Herrenausstatter geworden.

Eisenmenger ist Deutschlands Promi-Herrenausstatter

An der Wand hängen Bilder von Star-Hochzeiten, die der Hannoveraner ausgestattet hat: von Moderator Thore Schölermann (36) und Schauspielerin Jana (33), Fußballer Samuel Radlinger (27) und Schauspielerin Sila Sahin (34), Ex-„ Bachelor“ Leonard Freier (35) und seiner Caona (29), DJ Yeezy alias Pouya Yaro und Starbloggerin Farina Opoku (29) oder von den Youtube-Stars Dominic (29) und Sarah Harrison (29).

Aber auch von unbekannten Kunden, von ganz normalen Hannoveranern, Münchnern oder Berlinern. Die Holz-Treppe ins zweite Geschoss ziert ein überdimensionales, beleuchtetes Foto der Hochzeit von Freunden, die er kürzlich bei Hameln besucht hat. „Wir sind alle eine Familie bei Lo&Go“, erklärt Eisenmenger. „Und Familien brauchen ein gemeinsames Wohnzimmer.“

Das ist Eisenmengers Netzwerk

Fast jeder, der zu seinem Netzwerk gehört, hat im neuen Laden ein Plätzchen gefunden: Der Gin von Eisenmengers bestem Freund Gerhard Bosselmann (63) steht im Regal, daneben Kaffeebecher aus dem Café seiner Tochter Caroline Bosselmann (26). An der Wand hängen Gemälde des befreundeten Künstlers Bernd Lehmann (70), Fotos der Anti-Rassismus-Aktion von Behnush Martinez (36) sind ausgestellt. Auf den hölzernen Glasuntersetzern steht kaum zu übersehen „Oak Brothers“ – damit jeder weiß, dass Eisenmenger seine Holzmöbel von diesen hannoverschen Schreinern anfertigen lässt.

Eine Plattform für Freunde: Eisenmenger stellt in seinem neuen Laden unter anderem Kunst befreundeter Maler aus. Diese Bilder sind von Künstler Bernd Lehmann. Quelle: Behrens

„Ohne meine Frau, meine Mitarbeiter und dieses Netzwerk hätte es nicht funktioniert, den Laden so schnell fertig zu machen“, sagt Eisenmenger mit Tränen in den Augen. Sein Masseur sei vorbeigekommen, um etwas gegen den schmerzenden Rücken zu tun. Sein Arzt habe ihm Vitamin-Infusionen auf der Baustelle gelegt.

Letzte Handgriffe: Eisenmenger ordnet vor der Eröffnung die Neuware. Quelle: Behrens

Schwager Kalle (71) schraubt gerade die letzten Kleiderstangen an. Eisenmenger kümmert sich darum, dass der ausgestopfte Kudu, der bereits im Geschäft an der Windmühlenstraße hing, den perfekten Platz bekommt, dass im Display der Kaffeemaschine ein Lo&Go-Logo blinkt und im Schaufenster Fotos seiner besten Anzug-Kunden hängen. Ob bis zur Eröffnung Donnerstagmorgen alles fertig ist? „Na, logo!“

