Hannover

Mit ein paar Tricks muss man auch bei kälteren Temperaturen im Klassenzimmer nicht frieren – es ist alles nur eine Frage der richtigen Ausstattung. Theresa (11), die in die Sophienschule geht, zeigt, wie das Wärmeprogramm funktioniert.

Sie trägt über ihrem dicken Wollpullover eine ganz leichte, aber schön wärmende Daunenweste von Rab für 119 Euro (alle Produkte von diesem Foto sind bei Bluesky erhältlich). Rab ist ein Ausrüster für Bergsteiger und Wanderer, aber die leichten Jacken kann man auch super im Alltag tragen. Tipp: Die Jacken fallen klein aus.

Anzeige

Alles dabei: Kissen, Decke, Thermosflasche. Quelle: Christian Behrens

Die Mütze (34,95 Euro) ist von Buff, außen Strick und innen mit Fleece ausgestattet. So wird es auch beim Lüften nicht kühl um den Kopf. Dazu passt der Schlauchschal (34,95 Euro), der dafür sorgt, dass man sich keinen steifen Nacken holt.

Sehr praktisch sind die Handwärmer aus kuscheliger Wolle, weil sie Finger und Daumen freilassen und man problemlos mit Stiften und anderem Material hantieren kann. Die Handwärmer „Elan“ kommen von Hersteller Sherpa und kosten 30 Euro.

Für den Klassenraum

Schuhe aus Merinowolle. Quelle: Hersteller

Besonders in Grundschulen sollen Hausschuhe getragen werden. Waren früher Crocs oder ähnliche dünne Schuhe ausreichend, ist es jetzt wichtig, dass die Kinder in den kühlen Klassenzimmern warme Füße haben. Die Schuhe von Falke sind aus wärmender Merinowolle und innen mit weichem Vollplüsch ausgestattet. Der Schuh ist waschmaschinengeeignet und hat in der Sohle Noppen, damit das Kind nicht ausrutscht. Tipp: Gut vorbereitet zum Schuhkauf starten und mit dicken Socken, die man im kalten Winter trägt, in die Schuhe schlüpfen – so passt der Schuh im Alltag auch wirklich. Bei SFU kosten die Falke Cosyshoes 19,95 Euro.

Für den unauffälligen Look

Unterwäsche aus Merino-Jersey. Quelle: Hersteller

Jüngere Kinder ziehen eher noch das an, was die Eltern vorschlagen, aber auch ältere Kinder werden dieses Jahr Hilfe brauchen, damit sie im Klassenzimmer nicht frieren müssen. Die warme Merino-Unterwäsche ist da eine gute Idee: Optisch ist die Kleidung unauffällig – coole Typen laufen also nicht Gefahr, plötzlich uncool auszusehen.

Diese eng anliegende Unterwäsche aus Merino-Jersey ist superleicht, atmungsaktiv, kratzt nicht, ist geruchsabweisend und dank der extrem flachen Nähte auch für empfindliche Kinder gut zu tragen. Das Beste: Sie ist thermoregulierend, sie wärmt, aber man schwitzt in ihr auch nicht.

Bei Bluesky kosten das Langarmshirt oder auch die Leggings 45,95 Euro. Von dem wärmenden Shirt gibt es auch eine Kurzarmversion.

Für die Finger

Wärmekissen von Relags. Quelle: Hersteller

Erste Hilfe für kalte Finger: Die Wärmekissen Mini Magic von Relags werden durch Drücken des Metallknopfes aktiviert und sind einige hundert Mal wiederaufladbar. Sie sind so klein, dass sie gut in die Handinnenflächen passen. Bis zu eineinhalb Stunden bleiben sie warm. 5,95 Euro kostet das Doppelpack in der Größe zehn mal sieben Zentimeter bei SFU.

Für die Füße

Socken aus reiner Schurwolle. Quelle: Hersteller

Socken aus reiner Wolle – die halten natürlich warm. Und mit den bunten Ringeln sehen sie auch noch fröhlich aus. Die Socken sind im weichen Rippstrick gefertigt und bestehen aus reiner Schurwolle. Es gibt sie für Kinder bis Größe 34, ab Größe 35 beginnen die Socken für Erwachsene – auch hier hat Hersteller Maas eine große Auswahl an Mustern und Farben. Maas ist ein Familienbetrieb, der ökologische Mode fair produziert anbietet. Die Socken gibt es ab Größe 21. Sie kosten 9,95 Euro bis 11,20 Euro.

Für die Schuhe

Sohlen aus Lammfell und Kork. Quelle: Hersteller

Es müssen ja nicht gleich neue Moonboots sein: Vielleicht reichen auch ordentlich wärmende Sohlen für mollig warme Füße. Die Lammfellsohlen von Maas werden in Deutschland produziert. In der Oberschicht bieten sie eine extra dicke und kuschelig weiche Lammfellsohle. Sie speichert die Körperwärme und sorgt für ein angenehmes Gefühl an den Füßen. Außerdem schützt die Naturkorksohle von unten vor Bodenkälte. Die Sohlen sind rundherum mit synthetischen Veloursband eingefasst, es gibt sie ab Schuhgröße 36, sie kosten ab 14,90 Euro.

Die Shops Blue Sky, Kurt-Schumacher-Straße 9, Telefon 0511/ 32 58 69. www.bluesky-outdoor.de SFU – Sachen für Unterwegs, Schillerstraße 33, Telefon 0511/450 30 10. www.sfu.de Maas, Lister Meile 29 A, Telefon 0511/89 84 30 87. www.maas-natur.de

Für den Hunger

Foodbehälter mit Thermo-Effekt. Quelle: Hersteller

Nicht in allen Schulen ist in diesen Zeiten die Mensa regulär geöffnet. In Thermo-Foodbehältern kann man seinem Kind eine warme und wärmende Mahlzeit mitgeben. Das Gefäß von Esbit aus Edelstahl gibt es in verschiedenen Größen ab 0,5 Litern. Es hält das Essen über den gesamten Schultag hinweg warm. Der Deckel ist so tief, dass er auch als kleine Schüssel verwendet werden kann. Bei SFU gibt es die Thermobehälter in verschiedenen Versionen ab 27,95 Euro.

Für die Beine

Leichte Decke aus Fleece. Quelle: Christian Behrens

Man braucht sie vielleicht aktuell noch nicht – aber wenn die Temperaturen weiter sinken, ist eine leichte Fleecedecke eine weitere wärmende Option. Die Decke von Vaude nimmt zusammengelegt nicht viel Platz weg – sie muss ja in den Ranzen passen – und hält schön warm. Bei Bluesky kostet sie 25 Euro.

Für den guten Sitz

Leichtes Sitzkissen. Quelle: Hersteller

Warm zu sitzen ist schon die halbe Wohlfühlgarantie. Kleine Sitzkissen, die gleichzeitig isolieren, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das rote, 35 Gramm leichte Sitzkissen von Bluesky für 4,95 Euro ist besonders praktisch, da es zusammenklappbar ist und dadurch gut in den Ranzen passt, ohne allzu viel Stauraum einzunehmen.

Selbstaufblasbares Isolierkissen. Quelle: Hersteller

Etwas komfortabler sitzt das Kind auf dem organgefarbenen selbstaufblasbaren Isolier-Kissen von Thermarest. Es wird meistens von Hobby-Wanderern gekauft, wiegt 113 Gramm und kostet bei SFU 33,95 Euro.

Von Maike Jacobs