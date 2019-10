Darum schreibt Lucie Kolb über „Suppenwetter“

HANNOVER

So ein allererstes, selbst geschriebenes, fertig gedrucktes Buch in den Händen zu halten, ist etwas ganz Besonderes: „Ich habe im Bekanntenkreis auch erst erzählt, dass ich schreibe, als das Manuskript tatsächlich von einem Verlag angenommen worden ist“, erzählt Lucie Kolb. „Suppenwetter oder eine Geschichte vom Stehlen, Schenken und Wegwerfen“ heißt ihr Buch, erschienen im Kinderbuchverlag Südpol.

Darin erzählt die Autorin von Annie, die neu in die Stadt gezogen ist, keinen kennt und nach der Schule allein durch Stadt stromert. Dabei beobachtet sie Kurt, einen armen, alten Mann, der mit einem umgebauten Fahrrad unterwegs ist und selbstgekochte Suppe an Menschen vor dem Supermarkt verkauft. Doch eines Tages kommt Kurt nicht mehr – und Annie macht sich Sorgen.

Die meisten Geschichten liegen in Kolbs Schublade

Schon als kleines Kind hat sich Lucie Kolb Geschichten ausgedacht und aufgeschrieben. Und hat diese Leidenschaft – bis auf ein paar Jahre in der Pubertät – auch beibehalten. Die meisten Geschichten lagern bis heute bei ihr in einer Schublade, ohne je gelesen worden zu sein.

Dass es jetzt aber eine dieser Erzählungen zur Veröffentlichung gebracht hat, ist für die Sozialpädagogin ein Ritterschlag. „Das war superaufregend und superschön“, erzählt Lucie Kolb: „Als ich das Buch zugeschickt bekommen habe, habe ich das mit Freunden gefeiert – und die Geschichte noch einmal für mich gelesen. Das war cool.“

„Suppenwetter“ erscheint im Südpol-Verlag, hat 140 Seiten, kostet 13,90 Euro. Quelle: Verlag

Eigentlich arbeitet die junge Frau im Ganztagsbereich an der Friedrich-Ebert-Schule in Badenstedt. Dort hat sie täglich mit Kindern zu tun. Dennoch betont sie, dass ihre Hauptpersonen keine realen Vorbilder haben. „Die entstehen in mir drin“, sagt sie. „Sicher nehme ich Erfahrungen und Beobachtungen mit in die Geschichten, aber es gibt in meinem Umfeld keine echte Annie und auch keinen Kurt mit einem Suppenfahrrad.“

Denn während die Annie in ihrer Geschichte allein durch die Stadt stromert, weil die Mutter arbeitet, ist die Wirklichkeit meistens doch eine andere: „Ich empfinde den Alltag von Kindern sehr reguliert und durchstrukturiert. Egal, ob sie die Stunden nach dem Unterricht im Hort oder im Ganztag verbringen, die Kinder erleben schon so etwas wie einen Arbeitstag. Oft sind sie schon in der Grundschule acht Stunden oder mehr betreut“, sagt Kolb.

„Natürlich erleben die Kinder in solchen Situationen auch viel, aber es ist kontrollierter.“ Annie im Buch dagegen muss sich allein durchsetzen, sie macht ihre Erfahrungen, auch schlechte, und sie muss Lösungen finden – auch die sind manchmal gut und manchmal weniger optimal. Lucie Kolb ist manchmal überrascht, wie ängstlich Eltern ihre Kinder begleiten: „Da frage ich mich schon: Wie können sich Kinder stark entwickeln und mutig sein?“

Kolb wächst in einem oberbayerischen Dorf auf

Sie selbst ist auf dem Land groß geworden, geboren in Bad Tölz und aufgewachsen in Fischbachau, einem ganz kleinen Dorf in Oberbayern. „Natürlich war nicht alles nur schön auf dem Land – ich denke da an die Tratscherei im Dorf“, erzählt sie. Außerdem musste sie als Kind schon sehr weite Wege bewältigen, zum Beispiel zur Schule. Eines hat sie aber rundum positiv in Erinnerung: „Ich hatte immer wahnsinnig viel Platz, habe im Wald oder am Bach gespielt, war immer draußen.“

Im Buch „Suppenwetter“ gibt es auch eine Jungenbande, die mit ihren Streichen weit über die Stränge schlägt. „Natürlich sind die überzeichnet. Aber ich habe in meinem Beruf auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder auch mal ganz schön fies zueinander sein können.“

Lesen Sie auch:

NP-Redakteurin Maike Jacobs gibt Literaturtipps für Kinder

Derzeit schreibt Lucie Kolb an weiteren Geschichten für Kinder. Allerdings gibt es noch keinen Verlag. „Ich mag es einfach, gute Geschichten für Kinder zu erzählen“, sagt sie. Aber erst mal will sie jetzt mit „Suppenwetter“ erleben, wie es bei der Zielgruppe ankommt.

Am Sonntag, 17. November, liest Lucie Kolb aus „Suppenwetter oder eine Geschichte Stehlen, Schenken und Wegwerfen“ ( Südpol, 140 Seiten, 13,90 Euro) im Sprengelmuseum um 16 Uhr. Außerdem wird der Film „Der rote Ballon“ von Albert Lamorisse gezeigt.

Lesen Sie auch:

Interview mit Kinderbuch-Star Boris Pfeiffer („Das wilde Pack“)

Von Maike Jacobs