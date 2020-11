Hannover

Die Kunden waren entsetzt. Sprachlos. „Manche sogar richtig wütend“, erzählt Katrin Frisch (57). Eine Kundin hat geweint, als sie hörte, dass „Thürnaus Fischhalle“ an der Lister Meile 84 schließt. „Sie erzählte, dass sie schon als Kind mit ihrer Mutter hier eingekauft hat“, sagt die Besitzerin und seufzt tief.

Es liegen harte Monate hinter Katrin Frisch und ihrem Bruder Thomas Schaller (61), die im Jahr 1999 das Fischgeschäft von ihrem Vater übernommen haben und es seitdem in vierter Generation leiten. Der Grund ist in diesem Fall ausnahmsweise nicht Corona. Sondern der Vermieter.

Mieterhöhung um 2000 Euro „nicht zu erwirtschaften“

Vor gut vier Jahren wechselte der Hausbesitzer. Der Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus – und statt knapp 6000 Euro wie jetzt hätten die Geschwister künftig 8000 Euro zahlen sollen, erzählt Katrin Frisch. „Uns war sofort klar: Das ist nicht zu erwirtschaften.“

Die Kommunikation mit dem Vermieter lief fast ausschließlich über Anwälte. „Man findet mit ihm keine Kompromisse“, sagt Frisch, die die vergangene Zeit als „starke nervliche Belastung“ empfunden hat. Und von der Politik fordert, auch für das Gewerbe eine Mietpreisbremse einzuführen.

Klassiker: Die Fischbrötchen waren immer begehrt. Quelle: Nancy Heusel

„Wie sollen wir mehr Miete zahlen, wenn unsere Einnahmen stagnieren?“, fragt die Unternehmerin. Wie fast alle Einkaufszonen habe sich auch an der Lister Meile verändert. „Es gibt immer mehr Handyläden und Nagelstudios“, so Frisch, der Branchenmix wirke sich negativ auf die Besucherfrequenz aus. Auch die zuletzt glutheißen Sommer hätten dem Umsatz geschadet.

Katrin Frisch Geboren am 27. Juni 1963 in Hannover als Katrin Schaller. Nach der Realschule Ausbildung zur Industriekauffrau. Mit 19 Jahren ins elterliche Geschäft eingestiegen. 1984 macht sie sich mit ihrem Bruder Thomas Schaller mit einem kleinen Fischfachgeschäft in Misburg selbstständig. 1999 geht ihr Vater Lothar in den Ruhestand, Katrin und Thomas Schaller übernehmen das Fischtraditionsgeschäft an der Lister Meile 84. Seit 1989 verheiratet mit Andreas Frisch, der das „Frisch-Haus“ in Kirchrode führt. Sie haben die Söhne Constantin (28) und Alexander (26). Katrin Frisch kocht und liest gerne, hat gerne ihre Freunde um sich und hört Musik.

Ihren Abschied wollten Frisch und Schaller eigentlich angemessen feiern, „so wie zu unserem 100. Geburtstag im Jahr 2001.“ Katrin Frisch erinnert sich gerne an das Festzelt vor der Tür, an die Jazzband, in der Bürgermeister Bernd Strauch (†66) mitspielte, an die Glückwünsche des damaligen Oberbürgermeisters Herbert Schmalstieg (77).

Damals: 1968 übernahm Lothar Schaller, der Vater der heutigen Betreiber, das Geschäft. Quelle: privat

Aber in diesen Zeit ist das für sie undenkbar, nicht nur wegen der Lockdown-Maßnahmen „Wir können hier nicht anstoßen, wenn gleichzeitig etliche Leute mit dem Virus zu kämpfen haben. Es wird ein ganz leiser Abschied.“

Kunden waren wie Familienmitglieder

Katrin Frisch werden ihre Kunden fehlen. „Viele kennen uns, seit wir Kinder waren. Von denen kennen wir die ganze Lebensgeschichte. Das hat etwas sehr Familiäres.“ Auch die Dankbarkeit der Kunden wird sie vermissen. „Wir haben immer so viele schöne Rückmeldungen bekommen, für unsere Ware, für unsere Sorgfalt.“

Wie ein Gruß zum Abschied: ein Danke an die Kunden. Quelle: Nancy Heusel

Ihr Bruder wird sich erstmal eine Auszeit gönnen. Aber auf Katrin Frisch müssen die Kunden nicht gänzlich verzichten. Sie wird bei ihrem Mann im „Frisch-Haus“ in Kirchrode einsteigen. Wie in „ Thürnaus Fischhalle“ kann man (in normalen Zeiten) sowohl frischen Fisch kaufen als auch Mittagstisch bestellen. Dort arbeiten auch Frischs Neffen Daniel (38) und Tim Schaller (33), „die fünfte Generation“, sagt die 57-Jährige stolz.

Sie hat ihre Arbeit an der Lister Meile geliebt. Die dennoch nicht frei von Belastung war. „Man spürt eine große Verpflichtung“, sagt Katrin Frisch, „den Kunden gegenüber, aber auch der Tradition.“ So erwartet sie zwei ganz verschiedene Gefühle, wenn sie am 14. November zum letzten Mal die Tür von „ Thürnaus Fischhalle“ abschließen wird. „Trauer und Erleichterung. Was überwiegen wird, kann ich noch nicht sagen.“

Von Julia Braun