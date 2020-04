Mit diesen Büchern geht es jetzt auf Lese-Reise

Hannover

Spannend, kritisch, historisch, herzergreifend oder packend: Unsere aktuellen Buchtipps bedienen jeden Geschmack. Mit dieser Literatur können wir wenigstens in Gedanken auf Reisen gehen. Wir wünschen einen schönen Fantasie-Trip!

Lesenswert

„Glasflügel“ von Katrine Engberg (Diogenes, 432 Seiten, 20 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorin: Tänzerin, Choreografin, Romanautorin, Journalistin, Theaterfrau – Engberg hat viele Talente.

Das Buch: Im dritten Kopenhagen-Krimi (den man auch lesen kann, ohne die Vorgänger zu kennen) muss Ermittler Jeppe Kørner ohne seine eigenwillige Kollegin Anette Werner auskommen: Sie hat eine Babypause eingelegt, mit der sie sich überhaupt nicht anfreunden kann. Und Kørner könnte sie gut gebrauchen: Er und sein Team haben es mit einem Mörder zu tun, der seine Opfer in öffentlichen Brunnen hinterlässt. Die pathologischen Szenen sind nichts für zarte Seelen, aber die Melange aus Spannung, Gesellschaftskritik, privaten Scharmützeln und leisem Humor machen auch den dritten Teil der Kopenhagen-Reihe sehr lesenswert. jub

Mysteriös

„Die Geheimnisse meiner Mutter“ von Jessie Burton (Insel, 585 Seiten, 22 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorin: Ihr Debüt „Die Magie der kleinen Dinge“ (2014) wurde mehrfach ausgezeichnet, von BBC One sogar verfilmt. Die 38-Jährige hat Englisch und Spanisch in Oxford sowie Schauspiel studiert. Sie lebt in London.

Das Buch: In der Schule erzählt Rose, dass sie ihre Mutter umgebracht hat. Was Quatsch ist. Es hilft ihr aber, darüber hinwegzukommen, dass Elise abgehauen und spurlos verschwunden ist, als Rose ein Baby war. Erst als sie erwachsen ist, bricht ihr Vater Matt sein Schweigen und erzählt Details: Elise hatte eine leidenschaftliche Affäre mit der einstigen Bestsellerautorin Constance Holden – sie war die letzte, die zu Elise Kontakt hatte. Unter falschem Namen heuert Rose als Assistentin bei der Autorin an. Ein Buch über ein Mutter-Tochter-Verhältnis, das es nicht gibt. mc

Tiefsinnig

„Nach Mattias“ von Peter Zantingh (Diogenes, 240 Seiten, 22 Euro). Quelle: Verlag

Der Autor: Der Holländer ist Vize-Chef der Wochenendausgabe des „ NRC Handelsblad“ und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Mit Frau und Sohn lebt der 37-Jährige in Utrecht.

Das Buch: Mattias ist tot. Warum der 31-Jährige aus seinem Leben gerissen wurde, erfährt man (zunächst) nicht. Dafür lernt man acht unterschiedliche Personen aus Mattias’ Umfeld kennen, etwa seine Freundin Amber, die singt, um ihre Trauer zu bewältigen. Da ist sein blinder Laufkumpel Quentin, der weiter rennt, um mit dem schmerzvollen Verlust klarzukommen. Und Issam hat mit Mattias „Football Manager“ im Netz gezockt. Über die Figuren vervollständigt sich nach und nach das Bild von Mattias und auch die Todesursache wird schließlich gelüftet. Geschickter Schreibstil, der Verlust erträglich macht. mc

Fesselnd

„Die Frau ohne Namen“ von Greer Hendricks und sarah Pekkanen (Rowohlt, 464 Seiten, 16 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorinnen: Hendricks ist Journalistin, Lektorin und Autorin. Pekkanen ist internationale Bestsellerautorin und ebenfalls Journalistin.

Das Buch: Eher durch Zufall wird die junge Kosmetikerin Jess Teilnehmerin einer anonymen Studie. Die Vergütung ist großzügig, der Aufwand scheint gering: Die New Yorkerin muss bloß Fragen zu Moral und Ethik beantworten. Doch „Testperson 52“, wie Jess fortan genannt wird, wird plötzlich unverzichtbar für das Projekt. Die Fragen, die Dr. Shields an die finanziell klamme Jess stellt, werden immer persönlicher, aber auch die Bezahlung nimmt zu. Und als Jess beginnt, sich Gedanken über die Motive der Studie zu machen, ist sie längst Teil der manipulativen Operation geworden. Stilistisch gewöhnungsbedürftig – aber allemal fesselnd! jub

Historisch

„Die Schule am Meer“ von Sandra Lüpkes (Kindler, 570 Seiten, 22 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorin: Sandra Lüpkes ist auf Juist als Pastorentochter aufgewachsen. Sie ist Autorin zahlreicher Romane.

Das Buch: Auf der kleinen Nordseeinsel Juist gab es von 1925 bis 1934 ein reformpädagogisches Internat. Viel Wert bei der Ausbildung der Kinder wurde neben Lehrfächern wie Mathematik und Deutsch auf Musik, Sport, die Nähe zur Natur, Handwerk und Gemeinschaft gelegt. Unter den Lehrern sehr beliebt war Eduard „Zuck“ Zuckmeyer, Dirigent und Bruder des bekannten Schriftstellers Carl. Viele der Juister aber beobachteten die Schule mit Misstrauen, das kameradschaftliche Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern, Antisemitismus und die Verbreitung von nationasozialistischen Gedanken taten ihr Übriges. Spannender Gesellschaftsroman mit historischem Hintergrund. mai

Vergesslich

„Das Geheimnis des unfehlbaren Gedächtnisses“ von Mathieu Burniat und Sébastian Martinez (Knesebeck, 150 Seiten, 20 Euro). Quelle: Verlag

Die Autoren: Sébastian Martinez ist der Gewinner der französischen Gedächtnismeisterschaft. Er wünscht sich, dass Gedächtnistraining Schulfach wird, um den Kindern das Lernen zu erleichtern. Mathieu Burniat ist Comic-Autor.

Das Buch: Der König von Amnesien ist furchtbar schusselig. Nicht einmal die Namen seiner nächsten Angestellten kann er sich merken. Als ihn eine Einladung zum Frühlingsfest von Monaco erreicht, scheint die Blamage unausweichlich. Ob Simonides von Keos, ein verrückter alter Hauslehrer dem vergesslichen König helfen kann? In dieser Graphic Novel werden sehr humorvoll viele Möglichkeiten des Gedächtnistraining erklärt und an Beispielen gezeigt. So ein Buch vergisst der Leser bestimmt nicht! mai

Kantig

„Zurück im Zorn“ von Christoph Heiden (Gmeiner, 344 Seiten, 15 Euro). Quelle: Verlag

Der Autor: Heiden arbeitete als Kanu-Verleiher, in Küchen und Tierparks. „Zurück im Zorn“ ist sein dritter Roman.

Das Buch: Nie wieder wollte Anna zurück nach Gollwitz, in das brandenburgische Kaff, wo sie 1995 als einzige den Brandanschlag auf das Haus ihrer Familie überlebte. Damals war sie ein Kind, heute lebt sie als Sozialarbeiterin ohne großes Sozialleben in Berlin – und erhält Drohbriefe, kurz bevor der Brandstifter aus dem Gefängnis entlassen wird. In Gollwitz trifft sie auf Heimtücke, Hass und Heuchelei. Und auf Willy Urban, Ex-Polizist, den sein alter Fall nicht loslässt und der als Witwer mittlerweile sich und sein Haus verkommen lässt. Die beiden raufen sich zu einem äußerst dissonanten Team zusammen und schnüffeln tief in der Dorf-Vergangenheit. Schroff, stilsicher und großartig. jub

Temporeich

„Cold Case – das verschwundene Mädchen“ von Tina Frennstedt (Lübbe, 444 Seiten, 14,90 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorin: Tina Frennstedt gilt als Shootingstar unter den schwedischen Krimi-Autoren. Einige ihrer Reportagen als Polizeireporterin für Zeitungen und Fernsehen sind preisgekrönt. „ Cold Case“ ist ihr Debüt-Roman.

Das Buch: Hjalmarsson leitet das Cold-Case-Team der Stockholmer Polizei und gilt als Supercop der ungelösten Fälle. Nun aber beschäftigt der Fall eines Serienvergewaltigers und Mörders die schwedische Polizei, Tess hilft bei der Ermittlung. Eine Spur führt zu einem ihrer noch ungelösten Fälle. Frennstedt erzählt die Geschichte in hohem Tempo und zeichnet dabei auch noch wunderbare Charaktere. Da ist der ewige Liebeskummer von Tess, die ungewollte Schwangerschaft ihrer Kollegin Marie, der schrullige Profiler Carsten Morris. Spannend und unterhaltsam! vek

Melancholisch

„Dad“ von Nora Gantenbeck (Rowohlt Hundert Augen, 240 Seiten, 20 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorin: Gantenbrink ist Absolventin der Henri-Nannen-Journalistenschule, seit 2013 ist sie Reporterin beim Magazin „Stern“.

Buch: Der Titel kündigt es schon an, Gantenbrink schreibt über eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung, die autobiografischen Bezüge leugnet sie nicht – diese Grauzone macht durchaus den Reiz des Romans aus.Zwölf Jahre nach dem Tod des Vaters arbeitet die Ich-Erzählerin Marlene Erinnerungen auf, geht auf Zeitreise in das Deutschland der 60er bis Nuller-Jahre, folgt den Spuren des Vaters bis nach Goa und Thailand, wo er sich mit HIV infiziert hatte. „Dad“ war aus der Verantwortung für ein Kind geflohen – ist das der Grund dafür, dass Marlene selbst sich mit Bindungen schwer tut? Melancholische Familiengeschichte, die aber leicht ins Pathos abdriftet. amt

Herzergreifend

„Sweet Sorrow“ von David Nicholls (Ullstein, 512 Seiten, 22 Euro). Quelle: Verlag

Der Autor: Der Brite David Nicholls (53) ist Schauspieler und Autor. Mit „Zwei an einem Tag“ gelang ihm vor neun Jahren der internationale Durchbruch, „Sweet Sorrow“ ist sein fünfter Roman.

Das Buch: Ah, die erste Liebe. So überwältigend, sie sorgt für Herzklopfen, aber auch für gebrochene Herzen. Und meist bleibt sie unvergesslich. Auch für Charlie Lewis, der kurz vor seiner Hochzeit noch einmal an Fran Fisher denkt. Die unerwartet in sein Leben getreten war und für die er sogar das Schauspielern begonnen hatte, obgleich das doch gar nicht sein Ding war. Es ist wunderschön, wie liebevoll Nicholls von Charlie und Fran erzählt, von ihrer Verliebtheit, ihren Ängsten, ihrem Heranwachsen. Wie einfühlsam er zudem Eltern-Kind- und die Beziehungen unter Freunden beschreibt. Geht ans Herz. Sehr. vek

Faszinierend

„Die Detektive vom Bhoot-Basar“ (Rowohlt, 400 Seiten, 24 Euro). Quelle: Verlag

Die Autorin: Anappara wuchs im südindischen Kerala auf, arbeitete in Dehli und Mumbai als Journalistin, studierte später in England kreatives Schreiben. Sie forschte zum Thema Auswirkungen von Armut und religiöser Gewalt auf die kindliche Entwicklung. Ihr Debütroman wurde in 16 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.

Das Buch: Wenn in einem Slum einer indischen Großstadt Kinder verschwinden, interessiert das die Polizei kaum. Doch der neunjährige Jai setzt sich auf die Spur seiner verschwundenen Freunde – weil er glaubt, die Polizei-Dokus im TV sind bestes Bildungsfernsehen, weil er sich ein Leben mit Hoffnung und Perspektive wünscht. An seiner Seite stehen das kluge Hindumädchen Pari und der Muslimjunge Faiz. Klingt nach der indischen Version von „Emil und die Detektive“, schlägt aber um in eine faszinierende und zugleich beunruhigende Gesellschaftsstudie. Anapparas Buch beruht auf einer wahren Begebenheit, in Indien ist das Leben eines Kindes oft nicht viel wert. Das Land ist ein Mysterium, durch dessen verwinkeltes Labyrinth die Autorin den Leser mit leichter Hand (und einem nützlichen Glossar!) navigiert. amt

