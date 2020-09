Hannover

73 Teilnehmer aus 14 Ländern, jeder hat vier Minuten Zeit, um die Jury zu beeindrucken – so lief der „Speaker Slam“, der aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sogar einen Weltrekord aufstellte. Zwei Trophäen hat Joachim Hieke (52), Direktor des Leibniz-Theaters, mit nach Hause gebracht. Worüber hat er gesprochen? „Mein Leben“, sagt er kurz und knapp.

Dabei ist genau das voller Wendungen. „Da waren viele Höhen und Tiefen“, gibt der Mann mit dem markanten Pferdeschwanz zu, der im Leben vor dem Theaterposten 14 verschiedene Jobs machte, in vier Ländern lebte. Doch genau das mache einen „Speaker“ aus. „Das ist jemand, der mit einem Referat Impulse gibt, das Publikum aufrüttelt.“ Dabei gehe es um Power und Wissen, aber auch um die eigene Lebensgeschichte.

Hiekes „Speaker“-Thema ist – sein Leben

Das Weltrekord-Event hatte Hermann Scherer (56) organisiert, Hieke hat auch so genannte „Gold“-Kurse bei dem Bestsellerautor (mehr als 50 Bücher) belegt. „Er ist die Nummer Eins in Europa, mein Idol seit vielen Jahren“, schwärmt Hieke. Sein Thema beim Slam: „Erst fühlen, dann handeln.“

Denn Hiekes Erkenntnis lautet: „Nur wegen Geld sollte man keine Entscheidungen treffen.“ Wenn bei ihm in der Vergangenheit etwa schief gelaufen sei, habe er zuvor zuwenig gefühlt. „Ich habe viel Blödsinn hinter mir, könnte zehn Bücher über mein Leben schreiben.“ Hieke kam ins Finale mit seinem Thema, nahm einen „Excellence Award“ mit.

Besonder stolz ist er aber auf den Sieg als „Silent Speaker“: Bei dem Wettbewerb standen fünf Speaker gleichzeitig mit farbig unterschiedlichen Mikros auf der Bühne – das Publikum mit Kopfhörern konnte zwischen den Reden hin- und herschalten, anschließend abstimmen. Der Hannoveraner setzte sich durch. „Im Improvisieren bin ich gut“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Corona und die Kultur: Joachim Hieke musste das Programm seines Leibniz-Theaters auslagern. Quelle: Frank Wilde

Das merkt man auch in der Corona-Pandemie, die vor allem Kulturschaffende in die Knie zwingt. Als einer der ersten hatte der Theatermann („Ich bin positiv verrückt“) im Sommer auf Open-Air-Veranstaltungen umgeschwenkt, Kabarett und Konzerte liefen unter „Kultur on the Beach“ im Biergarten im Blauen See in Garbsen und im Aspria am Maschsee.

Im Herbst und Winter will Hieke mit seinem Programm ins „Cavallo“ in der Dragonerstraße wechseln, die Location wird normalerweise eher für Hochzeiten und Firmenfeiern gebucht. „Veranstaltungen mit 130 Leuten sind da unter den aktuellen Hygieneregeln möglich, die Halle hat außerdem ein tolles Luftfiltersystem.“

Es wäre die Fortsetzung einer tollen Sommersaison mit 32 Open-Airs – ohne einen Tropfen Regen. „Das ist eine einmalige Quote“, freut sich der 52-Jährige. „Ich bin ein Sonnengott.“

Von Andrea Tratner