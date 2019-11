Kritiker bescheinigen ihm eine unglaubliche Fähigkeit, Trompete zu spielen. Nun ist Till Brönner (48) erstmals mit seinem erfolgreichsten Album auf „Better than Christmas Tour“. Am Freitag spielt der Jazz-Virtuose im Kuppelsaal. Die NP sprach mit Brönner über Feiertage, Konzerte und die Freude am Trompeten.