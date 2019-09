Hannover

Sauerkirschen, Johannisbeeren, Zwetschgen – die Natur zeigt sich in diesem Spätsommer von der besten Seite, auf den Wochenmärkten findet man reiche Beute.NP-Koch Karl-Heinz Friedel aus dem „Vier Jahreszeiten“ hat vier Ideen für Obstkuchen, mit denen Sie Ihre Familie garantiert überraschen. Pizza mit Sauerkirschen, Zwetschgen-Galette, Dattel-Brownies und Johannisbeer-Muffins werden die Stars Ihrer Kaffeetafel.

Ein Problem kennen Fans von Obstkuchen: „Der Teigboden kann leicht durchweichen, wenn die Früchte Flüssigkeit abgeben“, weiß Friedel. Sein Tipp: Saftstopp aus dem Supermarkt. „Aber man muss die Packungsangaben genau lesen.“ Wer zum Beispiel Tiefkühlobst in Saftstopp wälze, müsse drei bis fünf Minuten mehr Backzeit berechnen. „Das richtet sich nach der Größe des gefrorenen Obstes.“

Sauerkirsch-Pizza

Süß: Die Sauerkirsch-Pizza wird mit gehackten Keksen bestreut. Quelle: Christian Behrens

Sauerkirschen vorsichtig waschen, mit Küchenkrepp trocken tupfen und entsteinen. Den Schmand mit 25 Gramm Zucker, Backaroma, Eigelb und Stärke verrühren und beiseitestellen.

Den Quark mit 75 Gramm Zucker, einer Prise Salz, Milch und Öl mit den Quirlendes Handrührers gut verrühren. Das Mehl mit Backpulver mischen, dazugeben und mit dem Knethaken des Handrührers unterkneten.

Den Teig auf einem mit Backpapier belegten runden Blech etwa 32 Zentimeter groß ausrollen, dabei den Rand etwas dicker formen. Den Teig mit der Schmandcreme bestreichen und mit den Kirschen belegen. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) auf der untersten Schiene 30 Minuten backen.

Das Blech dann auf einem Gitter drei bis vier Minuten abkühlen lassen. Die Amaretti-Kekse grob mit der Hand zerdrücken und über die Kirschpizza streuen. Den Kuchen lauwarm servieren.

Zutaten für 1 Pizza 600 Gramm Sauerkirschen 200 Gramm Schmand 100 Gramm Zucker 3 Tropfen Bittermandel-Backaroma 1 Eigelb (M) 1 Esslöffel Speisestärke 300 Gramm Mehl (Typ 405) 150 Gramm Magerquark 100 Milliliter Milch (3,5 Prozent Fett) 100 Milliliter Rapsöl 3 Teelöffel Backpulver 40 Gramm Amaretti-Kekse

Johannisbeer-Muffins

Mit Häubchen: Die Johannisbeer-Muffins sind ein süß-herber Traum. Quelle: Christian Behrens

Johannisbeeren verlesen, waschen, mit Küchenkrepp vorsichtig trocken tupfen und von den Rispen streifen. Das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver in einer Schale mischen.

Zwei Eier trennen und das Eiweiß in eine fettfreie Schale geben und zunächst in den Kühlschrank stellen. Die zwölf Mulden eines Muffin-Blechs mit Muffin-Papierförmchen auslegen. Den Backofen auf 180 Grad (Umlauft 160 Grad) vorheizen.

Die weiche Butter mit 80 Gramm Zucker, Vanillezucker und einer Prise Salz mit dem Handrührer verquirlen und mindestens acht Minuten schaumig schlagen. Die zwei Eier mit den beiden Eigelben jeweils einzeln zugeben und je eine halbe Minute unterrühren. Die Mehlmischung und die Milch nach und nach unterrühren. Zwei Drittel der Johannisbeeren vorsichtig mit einem Schneebesen unterheben und den Teig in die Muffin-Förmchen füllen. Muffins im heißen Backofen auf mittlerer Schiene etwa 15 Minuten backen.

Inzwischen die beiden kalten Eiweiße und eine Prise Salz mit den sauberen und fettfreien Quirlen des Handrührers steif schlagen. Die restlichen 100 Gramm Zucker nach und nach einrieseln lassen und eine halbe Minute weiterschlagen.

Die Eiweißmasse mit einem Teelöffel auf den vorgebackenen Muffins verteilen und die restlichen Johannisbeeren darüber geben. Das Ganze mit einem Esslöffel Puderzucker bestreuen und weitere 15 Minuten backen. Aus den Ofen nehmen. Im Muffin-Blech abkühlen lassen und mit Puderzucker bestreut und servieren.

Zutaten für 12 Muffins 300 Gramm rote Johannisbeeren 150 Gramm Mehl 50 Gramm Speisestärke 2 Teelöffel Backpulver 4 Eier (M) 100 Gramm weiche Butter 180 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 100 Milliliter Milch (3,5 Prozent Fett) 2 Esslöffel Puderzucker Salz

Dattel-Brownies

Mit Sternchen: Dattel-Brownies sind Schokogenuss. Quelle: Christian Behrens

Zartbitterschokolade hacken und mit der Butter in einem Topf bei geringer Hitze zerlassen. Eier, Zucker und Zimtpulver in einer Schale mit den Quirlen des Handrührers mindestens fünf Minuten schaumig schlagen, dann in die Schokoladenmischung rühren. Das Mehl kurz einsieben und unterrühren. Dann die Datteln unterheben.

Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech (30 mal 20 Zentimeter) oder in eine gleich große Auflaufform streichen. Im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad (Umluft 170 Grad) auf der untersten Schiene 20 Minuten (in der Auflaufform 25 bis 30 Minuten) backen.

Auf dem Blech beziehungsweise in der Form abkühlen lassen. Den Schokoteig in fünf mal fünf Zentimeter große Quadrate schneiden. Aus Papier kleine Stern-Formen ausschneiden und auf die Quadrate legen. Die Brownies mit Puderzucker bestäuben und das Papier vorsichtig abheben.

Zutaten für 6 Brownies 200 Gramm getrocknete Datteln 170 Gramm Zartbitterschokolade 250 Gramm Butter 6 Eier (M) 200 Gramm Zucker ½ Teelöffel gemahlener Zimt 225 Gramm Mehl (Typ 405) 1 Esslöffel Puderzucker

Zwetschgen-Galette mit Pistaziencreme

Raffiniert: Die Zwetschgen-Galette ist mit Pistaziencreme verfeinert. Quelle: Christian Behrens

Für den Mürbeteig Mehl, Puderzucker und eine Prise Salz mischen. Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden und mit dem Ei zur Mehlmischung geben. Erst mit dem Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zu einem Kreis formen, mit der Hand flach drücken, in Klarsichtfolie wickeln und mindestens eine Stunde kalt stellen.

Für die Creme Pistazien und Mandeln im Blitzhacker fein mahlen. Weiche Butter und Zucker mit den Quirlen des Handrührers cremig aufschlagen, danach das Ei mit dem Rührer sorgfältig unterrühren.

Die Orange schälen und die Schale (ohne das Weiße) sehr fein schneiden. Pistazien-Mandelmischung, Orangenschale, Puddingpulver und Mehl unterrühren.

Zwetschgen waschen, verlesen und gut abtropfen lassen oder mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Früchte entsteinen und vierteln. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund (etwa 32 Zentimeter) ausrollen, dann vorsichtig mit dem Rollholz aufrollen und über einen mit Backpapier belegten Backblech (40 mal 30 Zentimeter) wieder abrollen. Den Teig mehrmals mit einer Gabel einstechen.

Die Pistaziencreme mit einem Esslöffel gleichmäßig auf dem Teig verteilen und glatt streichen, dabei rundum einen etwa acht Zentimeter breiten Rand frei lassen. Die Pistaziencreme mit Zwetschgen belegen, den Teigrand wellenförmig über die Füllung klappen und leicht andrücken. Im vorgeheizten Backofen bei 210 Grad (Gas 3-4, Umluft 190 Grad) auf der untersten Schiene 30 bis 35 Minuten backen. Galette auf dem Kuchengitter abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen.

Zutaten für 1 Kuchen Für den Teig: 250 Gramm Mehl (Typ 405) 60 Gramm Puderzucker 125 Gramm kalte Butter 1 Ei (M) Für die Creme: 40 Gramm Pistazienkerne 25 Gramm Mandelkerne 50 Gramm weiche Butter 50 Gramm Zucker 1 Ei (M) 1 Bio-Orange 10 Gramm Vanillepuddingpulver 1 Esslöffel Mehl 400 Gramm Zwetschgen

Jedes Wochenende präsentieren vier NP-Köche im Wechsel saisonale Rezepte. Hier geht’s zu den bereits erschienenen Küchen-Tipps, die zur Jahreszeit passen:

Sommer-Obst –so lecker wie nie!

Aroma-Wunder-Tomate

Grillsaucen und Dips

Von Karl-Heinz Friedel