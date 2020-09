Hannover

Man soll sie ja nicht miteinander vergleichen: Äpfel und Birnen sind das Thema, dem sich NP-Koch Karl-Heinz Friedel vom Restaurant „Vier Jahreszeiten“ in der Südstadt in dieser Folge der Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ widmet. Im Speckmantel, als Pfannkuchen oder Stampf, als Begleiter für Matjes.

„ Äpfel und Birnen enthalten jede Menge Vitamine und Ballaststoffe, letztere überwiegend in der Schale“, weiß Friedel. Sein Tipp: Idealerweise Bioprodukte kaufen, Obst gründlich waschen und die Schale mitverarbeiten. „Außerdem enthalten Äpfel und Birnen viel Fruchtzucker, der direkt in die Blutbahn gelangt und so ohne Umwege den Muskeln zu gute kommt.“

Birnen im Speckmantel mit Sellerie und Feldsalat

Birne im Speckmantel. Quelle: Nancy Heusel

Knollensellerie putzen, schälen, in sehr feine Streifen schneiden oder hobeln. Sofort mit Zitronensaft, flüssigem Honig, Walnussöl und zwei Esslöffeln Olivenöl vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Feldsalat putzen, waschen und gut mit Küchenkrepp trocken tupfen (oder eine Salatschleuder verwenden). Walnüsse grob hacken und in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett goldbraun rösten.

Inzwischen die frischen Birnen waschen, schälen, längs vierteln, entkernen und den Blütenansatz entfernen.

Den Rosmarin waschen, trocken tupfen und die Stiele jeweils in vier Stücke schneiden. Die Birnenviertel jeweils mit einem Rosmarinabschnitt belegen und mit einer Scheibe Speck umwickeln.

Vier Esslöffel Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen. Die Birnenviertel zuerst mit der überlappenden Speckseite bei mittlerer Hitze anbraten (so schließt sich die Umhüllung). Dann rundum wenden, bis der Speck leicht knusprig wird.

Selleriesalat, Walnüsse und Feldsalat locker mischen, auf Tellern anrichten. Die Birnenspalten darauf platzieren und mit gehobelten Pecorino bestreuen.

Zutaten für vier Portionen 300 Gramm Knollensellerie 3 Esslöffel Zitronensaft 2 Esslöffel flüssigen Honig 2 Esslöffel Walnussöl 80 Gramm Feldsalat 40 Gramm Walnusskerne 4 Williams-Christ-Birnen 4 Rosmarinzweige 12 Scheiben Tiroler Speck 6 Esslöffel Olivenöl 50 Gramm Pecorino Salz Pfeffer

Kartoffel-Apfelstampf mit geräucherter Forelle

Kartoffel-Apfelstampf mit geräucherter Forelle. Quelle: Nancy Heusel

Kartoffeln schälen und grob in Stücke schneiden. Zwei Äpfel schälen, entkernen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Kartoffeln und Apfelstücke in einen Topf mit Salzwasser bedeckt 15 bis 20 Minuten garen.

Radieschen putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Essig mit fünf Esslöffeln Wasser und dem Walnussöl mit einem feinen Schneebesen verrühren, dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kerbel waschen, trocken tupfen, sehr fein schneiden und mit der Vinaigrette zu den Radieschen geben.

Die restlichen zwei Äpfel waschen, vierteln, entkernen und in etwa fünf Millimeter große Würfe schneiden. In einer Bratpfanne Butter erhitzen und die Apfelwürfel darin zwei bis drei Minuten bei mittlerer Temperatur glasig dünsten.

Die gekochten Kartoffeln abgießen, grob stampfen und die glasig gedünsteten Apfelstücke mit der Butter unterheben. Die Masse mit Salz abschmecken.

Gleichmäßig auf vorgewärmte Teller verteilen, die Forellenfilets grob zupfen und darüber verteilen und mit der Radieschen-Vinaigrette anrichten.

Zutaten für vier Portionen 1,2 Kilogramm Kartoffeln (mehligkochend) 4 Äpfel (säuerlich, zum Beispiel Boskop) 2 Bund Radieschen 5 Esslöffel Weißweinessig 5 Esslöffel Walnussöl 1 kleiner Bund Kerbel 100 Gramm Butterschmalz 4 Forellenfilets geräuchert Salz und Pfeffer

Kräutermatjes auf Apfel- Kartoffel- Rösti

Kräutermatjes auf Apfel- Kartoffel- Rösti. Quelle: Nancy Heusel

Die Kräuter waschen, trocken tupfen, die Blätter von den Stielen zupfen und alles sehr fein hacken.

Die Matjesfilets aus der Verpackung nehmen, kurz unter fließendem Wasser abspülen, mit Küchenkrepp trocknen tupfen und in den Kräutern wälzen, leicht andrücken und anschließend auf einen Teller legen.

Die roten Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden. Die Tomate waschen, den Strunk herausschneiden und das Fleisch achteln

Für die Rösti die getrockneten Soft-Apfelringe in dünne Streifen schneiden. Die Kartoffeln schälen grob reiben und alles zusammen in einer Schüssel mischen. Zwei Esslöffel Rapsöl in einer beschichteten Bratpfanne erhitzen und ein Viertel der Kartoffelmasse darin als runden Taler verteilen und leicht andrücken. Bei starker Hitze drei bis vier Minuten knusprig braun braten, wenden und nochmal drei bis vier Minuten zu Ende braten und im Backofen bei 80 Grad warm halten. Das Ganze dreimal wiederholen.

Die Rösti auf vorgewärmte Teller legen, Kräutermatjes darauf verteilen und mit Zwiebeln, Tomate und je einen Esslöffel Crème fraîche garnieren.

Zutaten für vier Portionen 100 Gramm gemischte Kräuter (zum Beispiel Petersilie, Kerbel, Dill, Sauerampfer, Schnittlauch) 8 Matjesfilets 60 Gramm getrocknete Soft-Äpfel 500 Gramm festkochende Kartoffeln 8 Esslöffel Rapsöl 4 Esslöffel Crème fraîche 1 rote Zwiebel 1 Tomate Salz und Pfeffer 1 Küchenreibe

Speck-Birnen-Pfannkuchen

Speck-Birnen-Pfannkuchen. Quelle: Nancy Heusel

Für den Pfannkuchenteig Mehl, Kurkuma, Milch, einen halben Teelöffel Salz und eine Prise Zucker in einer Schüssel mit einem feinen Schneebesen glatt rühren. Dann die Eier unterrühren und den Teig für 20 Minuten gehen lassen.

Inzwischen den Radicchio putzen, waschen, halbieren und den Strunk heraus schneiden. Die Blätter in feine Streifen schneiden. In einer Schüssel mit Essig und Öl mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Birnen waschen, trocken tupfen, halbieren und mit einem Teelöffel das Gehäuse entfernen. Die Birnenhälften in einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden. In einer beschichteten Bratpfanne die Speckscheiben ohne Öl knusprig braun auslassen und auf Küchenkrepp legen.

Zehn Gramm Butterschmalz in einer beschichteten Bratpfanne (22cm Durchmesser) erhitzen und ein Viertel der Birnen darin kurz anbraten, dann mit einem Viertel des Teiges auffüllen. Bei mittlerer Hitze vier Minuten von beiden Seiten braten. Den Pfannkuchen im Backofen bei 80 Grad warm halten – und das Prozedere noch dreimal wiederholen.

Die Pfannkuchen auf vorgewärmte Teller legen, mit Radicchio-Streifen und Speckscheiben belegen. Zerkrümelten Edelpilzkäse darüberstreuen – so ergänzen sich die Aromen ideal.

Zutaten für vier Portionen 250 Gramm Mehl (Typ 405er) ¾ Teelöffel Kurkuma 500 Milliliter Milch (3,5 Prozent) 4 Eier (Klasse M) 1 Radicchio 2 Esslöffel Apfelessig 2 Esslöffel Walnussöl 2 Birnen 40 Gramm Butterschmalz 12 Scheiben Frühstücksspeck 120 Gramm Edelpilzkäse

