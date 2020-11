Hannover

Die Sonne strahlt an diesem Dienstag, Nico Röger strahlt auch. Während der Musikmanager die paar Meter von seinem Büro bis zur Front der Swiss Life Hall auf mich zugeht, fällt mir auf, dass ich Röger nur so kenne: strahlend. „Ich bin ein Typ, der alles positiv angeht“, erklärt der 33-Jährige: „Nimm die Corona-Krise, von der unsere Branche voll getroffen wurde. Wem hilft es, wenn ich jetzt auch noch mit schlechter Laune durch die Gegend laufe. Ändern würde das doch auch nichts.“

Recht hat der Mann, den ich schon nach wenigen Metern bewundernd von der Seite anschaue. Zu Beginn des Jahres hätten wir diese Runde wohl noch nicht machen können, da wog Röger fast 50 Pfund mehr als heute. „Ich habe das Glück, dass ich Essen nur anschauen muss, um die Kilos an der Hüfte zu haben“, sagt er lachend, zwei Experten halfen bei der Verschlankungs-Kur mit viel Sport und der richtigen Ernährung. „ Gunda Slomka und Sven Blankenberg haben mich zu ihrem Projekt gemacht“, und die Personal Trainer haben sichtbar gute Arbeit geleistet.

Daher kommt Rögers südländischer Teint

Geboren ist Röger in Heidelberg, aufgewachsen im 14.000-Seelen-Ort Schriesheim, dessen Mathaisemarkt das älteste Weinfest an der Badischen Bergstraße ist. Die pechschwarzen Haare und den südländischen Teint verdankt er den Frauen der Familie. Seine Oma ist Peruanerin, seine Mutter Halb-Peruanerin. Alle paar Jahre kommt die gesamte Verwandtschaft zusammen, „das sind immer großartige Feste“, schwärmt Familienmensch Nico Röger, inzwischen selbst stolzer Papa des fünfjährigen Levin.

Bekenntnis zu Hannover: Nico Röger (links) läuft mit NP-Mann Christoph Dannowski. Quelle: Florian Petrow

An der Ihme laufen wir auf einem Wolfgang Besemer gewidmeten Weg und stoppen kurz am Schild, das Scorpions-Sänger Klaus Meine 2016 persönlich enthüllt hat. Der Hannover-Concerts-Gründer Besemer, 2014 ganz plötzlich mit 61 Jahren gestorben, hat für Röger „entscheidende Bedeutung. Er hat im Praktikanten Nico ein Talent erkannt und gefördert. Ohne ihn wäre ich nicht in Hannover gelandet und schon gar nicht geblieben. Ich denke oft an ihn. Gerade wenn ich auf seinem Uferweg laufe.“

Die Musikszene hatte schon den kleinen Nico fasziniert. In der vierten Klasse schrieb er als Berufswunsch „Musik Mänätscha“ mit zwei ä auf den Zettel, was auch an seinem Onkel Uli lag. Der war nicht nur ein mit 1,96 Meter herausragender Handball-Nationalspieler, sondern 20 Jahre Manager von Pur, Deutschlands erfolgreichster Popgruppe. „Seine Agentur war drei Kilometer von zu Hause weg, ich war ständig da“, erinnert sich Röger, „so habe ich diese ganzen Musikgrößen nicht als Stars kennengelernt, sondern als ganz normale Menschen.“

Mit fünf Jahren erlebt er (fast) Michael Jackson

Bei Konzerten schob er als Jugendlicher Müllwagen und schleppte Regenplanen, war immer Backstage und auf Tuchfühlung mit den Künstlern. Sein allererstes Konzert erlebte Röger schon mit fünf, das heißt – er hätte es erleben können. „ Michael Jackson war in Ludwigshafen, ich war super-aufgeregt. Aber dann war schon das Opening so laut, dass ich meine Eltern schreiend aus dem Stadion gezogen habe.“

Betroffen vom Corona-Lockdown: Nico Röger vor der Swiss Life Hall. Quelle: Florian Petrow

Nach Swiss Life Hall und Gilde-Parkbühne haben wir mit dem Capitol die dritte Arena von Hannover Concerts erreicht, auf dem Rückweg erzählt mir der enge Freund von Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler (er ist der Patenonkel von Levin), wie sich sein Hannover-Bild gewandelt hat. „Zur Expo war ich das erste Mal da, aber da habe ich nur das Messegelände gesehen und nichts von der Stadt“, so Röger. Neun Jahre später kam er zum Praktikum zurück. Im Ohr die Kommentare der Freunde aus dem Badischen: „ Hannover kann nichts“, „voll hässlich“, „eine Stadt ohne Charakter“.

Darum liebt er Hannover

„Die hatten alle keine Ahnung“, sagt Röger nach elf Jahren an der Leine, „ Hannover ist grün und hat ein Angebot, bei dem wirklich niemandem langweilig werden kann. Wer hier nicht glücklich wird, ist selbst schuld.“ Am Schützenplatz vorbei umrunden wir die HDI-Arena, in der ohne Corona 2020 Paul McCartney gespielt hätte.

„Wir können gerne schneller“, sagt Röger und steigert sein Tempo merklich. Da ist einer wirklich fit geworden während der Pandemie. Schnaufend stoppen wir vor der Hall, Röger fühlt sich „erfrischt und bereit für den Tag“. 33 Jahre alt ist er erst, denke ich in diesem Augenblick und freue mich: Von diesem Sonnyboy können wir noch mindestens 30 Jahre lang so einiges erwarten.

Die Laufrunde von HC-Chef Nico Röger. Quelle: Lill

HC-Chef Nico Röger im Läufer-Interview

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Meinen persönlichen Nico-Sport-Mix – erstellt über viele Jahre. Der bildet sozusagen mein musikalisches Leben ab. Für den schnelleren Lauf gebe ich mir die Red Hot Chili Peppers aufs Ohr – mit „Can’t Stop“.

Alleine oder in der Gruppe?

Alleine mit meinem Handy und natürlich mit einem gewissen Christoph D.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Mit meinen Sohn, wenn er soweit ist, dass er mitlaufen kann. Vermutlich wird er mir dann sofort davonlaufen ...

Noch ein Musik-Standort: Nico Röger an der Ihmebrücke, die zum Capitol führt. Quelle: Florian Petrow

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

In Amerika, wenn man da mal wieder sorgenfrei hinfliegen kann.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Sportbuzzer.de – mich interessiert das lokale Sportgeschehen brennend.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Im Central Park in New York City. Ich habe schon oft davon geträumt.

Wo laufen Sie nie mehr?

Am Grand Canyon, da habe ich mich mal böse verlaufen.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Ein Mix von vielem ist gut. Sand muss nicht dabei sein, das ist mir auf Dauer echt zu mühsam.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Ein Liter Wasser.

Nico Röger Geboren am 15. Juli 1987 in Heidelberg. Aufgewachsen in Schriesheim an der Bergstraße. Nach Schulabschluss Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel beim Familienunternehmen Engelhorn Sports in Mannheim. Von 2006 bis 2008 Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei Demi Promotion in Hirschberg. Leidenschaftlicher Eishockeyspieler mit Talent: Röger ist Deutscher Vizemeister mit der Jugend des Mannheimer ERC. Am 5. Januar 2009 Umzug nach Hannover und Beginn eines Jahrespraktikums bei Hannover Concerts (HC). 2010 bis 2014 Projektleiter an der Seite von HC-Gründer Wolfgang Besemer. Seit dem 1. Januar 2015 Geschäftsführender Gesellschafter von HC. Liiert, ein Sohn (Levin, 5). Hobbys: Golf, Fitness und Laufen, Kochen, Musik-DVDs, Reisen.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Vor Gewitter habe ich allerdings höchsten Respekt.

Schwächeln Sie im Winter?

Nein, ich treibe auch zu Hause gerne Sport. Meistens Eigengewicht-Übungen.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Grundsätzlich sollte das gehen, allerdings leide ich dann immer ziemlich.

Mehr Tempo am Schluss: Nico Röger (links) und Christoph Dannowski. Quelle: Florian Petrow

Was essen Sie vorher gerne?

Am liebsten gar nix.

Was haben Sie immer dabei?

Gute Laune natürlich.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Mein Onkel Uli. Der hat mit mehr als 150 Handball-Länderspielen und Silber bei Olympia aber auch einiges erreicht.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Weder noch – in der Ruhe liegt die Kraft.

Von Christoph Dannowski