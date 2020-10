Hannover

Wir sind keine 50 Meter weg vom Stadt-Haus Burgdorf, in dessen Nähe Rainer Müller-Brandes noch lebt, da hebt ein älterer Herr seinen Hut an und grüßt ihn äußerst freundlich: „Das ist ein Opa aus Sorgensen, dessen Enkel ich getauft habe“, klärt der 52-Jährige mich auf. Der nächste Bekannte wendet sogar sein Fahrrad, um ein paar Worte mit dem „Herrn Pastor“ zu wechseln. „Das war der frühere Leiter des Flötenorchesters in Dachtmissen“, sagt Müller-Brandes und schmunzelt: „In Hannover werde ich vermutlich nicht so häufig erkannt.“

Nun ist der neue Stadtsuperintendent und Hauptpastor der Marktkirche aber auch kaum zu übersehen, mit seinen schlanken 197 Zentimetern Länge bei gerade mal 90 Kilo Gewicht. „Ein Schlaks war ich immer schon“, erinnert sich der Theologe, der schon mit 14 Jahren ausgewachsen war und trotz seiner Größe sieben Jahre in der Fußballjugend des TSV Adendorf bei Lüneburg verteidigte.

Pfadfinder lenken Müller-Brandes zur Theologie

Nach dem Abitur wollte er eigentlich eine Ausbildung bei der Deutschen Bank absolvieren, um dann Jura zu studieren, für beides gab es schon feste Zusagen. Aber dann erkannte Müller-Brandes bei den Christlichen Pfadfindern, dass „das doch nicht das Richtige für mich war. Ich wollte etwas machen, was mich hält, trägt und ausfüllt, ich wollte einen Beruf, in dem ich für andere da sein kann“.

Fit im Wald: Rainer Müller-Brandes (rechts) und Christoph Dannowski. Quelle: Florian Petrow

Ein bisschen ärgerlich nur, dass der künftige Pastor vor der neunten Klasse vehement gegen Altsprachen gewettert hatte und sogar mit einem selbstgebauten Fischer-Technik-Auto und dem Banner „Ich will kein Latein“ durch die Straße gefahren war. „So musste ich in Bethel drei Semester lang richtig hart ran, um die Scheine in Altgriechisch, Hebräisch und natürlich Latein zu schaffen“, erzählt der langjährige Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, der gerade seinen Umzug in eine Wohnung der Marktkirchen-Gemeinde in Waldheim vorbereitet. Nichts Neues für „MB“, er ist wegen des Berufes schon fast ein dutzend Mal umgezogen: „Immer, wenn die Fenster dreckig waren“, sagt Müller-Brandes lachend.

Auf dem wunderschön gelegenen Gelände der Christlichen Pfadfinder Burgdorf zeigt mir der Pastor den „Taufwald“: „Die Familie jedes Kindes spendet einen Baum, der mit dem Namen des Täuflings versehen wird“, erklärt Müller-Brandes, „so sind hier mehr als 100 Bäume gepflanzt worden.“ Ein hohes Holzkreuz zieht uns in seinen Bann: Ich frage, ob der dreifache Vater Gott um Rat gefragt hat, ob er sich um das wichtige und prominente Amt des Stadtsuperintendenten bewerben soll. „Aber ganz gewiss“, sagt Müller-Brandes, „mehrfach. Und ich glaube, Gott hat Ja gesagt.“

Neu im Amt: Seit 1. Oktober ist Rainer Müller-Brandes Pastor der Marktkirche und Stadtsuperintendent. Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiter geht’s auf die Brücke über die Bundesstraße 188, die Burgdorf mit Wolfsburg verbindet, Müller-Brandes erzählt, dass er schon einmal in Wettbergen gewohnt hat und „irgendwie immer um Hannover gekreist ist“ mit seiner Familie. Nun also der Neuanfang mit Anfang 50, „ich habe große Lust und großen Respekt“, er hat sogar schon geträumt von dem Fest zur Amtseinführung und den Menschen, die ab sofort eine Rolle spielen in seiner neuen Aufgabe.„Mein Vorteil ist, dass ich Teile der Stadtgesellschaft kenne und so nicht bei null mit allem beginnen muss.“

Viel Arbeit wird auf Rainer Müller-Brandes zukommen, der evangelischen Kirche laufen seit Jahren die Mitglieder weg, der finanzielle Rahmen wird schmaler. Der Sport soll beim Recken- und 96-Sympathisant trotzdem auch in Zukunft eine Rolle spielen. „Je mehr Stress, desto mehr Bewegung“ könnte sein Motto lauten. Zu Hause angekommen, zeigt mir der Mann mit dem gewinnenden Strahlen sein Stress-Abbau-Instrument: Das Schlagzeug steht im Wohnzimmer. „Hier kann ich mal richtig auf die Pauke hauen, wenn mich was nervt“, sagt Müller-Brandes.

Heute ist er die Ruhe selbst und fast ein bisschen erstaunt über sich: „Seit einigen Tagen habe ich massive Knieprobleme, nach unserer Runde tut nun gar nichts mehr weh.“ Dann strahlt Müller-Brandes auf mich herab und sagt: „Das muss an meinem Lauf-Partner liegen.“

Rainer Müller-Brandes im Läufer-Interview

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Die Natur. Auf keinen Fall habe ich Musik auf den Ohren.

Alleine oder in der Gruppe?

Immer alleine, aber für die NP habe ich gerne eine Ausnahme gemacht.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Ich bin mal mit einer Truppe Wohnungsloser gelaufen, das hat Spaß gemacht und war beste Lauf-Unterhaltung.

Sportlich: Rainer Müller-Brandes ist ein Schlacks mit 197 Zentimetern. Quelle: Florian Petrow

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Ich bin eher so der Typ, bei dem alles länger hält. Ich habe Hosen und Hemden, die trage ich schon Jahrzehnte.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Natürlich die Seiten der Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf und die von Hannover 96. Über unsere Lokalmatadoren will ich immer alles wissen.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Über Almen in den Alpen mit Blick auf schneebedeckte Gipfel.

Wo laufen Sie nie mehr?

Wo es überfüllt ist – da fühle ich mich nicht nur in Corona-Zeiten unwohl.

Rainer Müller-Brandes Geboren am 2. Juni 1968 in Lüneburg. Abitur am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gehrden. Theologiestudium in Bethel, Marburg und Münster. Pastor auf dem Lande in Steyerberg, Referent im Landeskirchenamt in Hannover, bis 2012 Pastor in Burgdorf und als Diakoniepastor verantwortlich für fünf Kirchenkreise im Diakonieverband Hannover-Land. Ab 2012 Geschäftsführer im Diakonischen Werk Hannover, seit 1. Oktober 2020 Stadtsuperintendent und Hauptpastor der Marktkirche. Seit 23 Jahren verheiratet mit Christine Müller-Brandes, Sohn Philipp ist 21, die Töchter Anja und Merle 19 und 16. Hobbys: bergsteigen, lesen, musizieren, mit Freunden unterwegs sein. Zumindest online Fan von 96 und den Recken.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Eindeutig Waldboden, der federt so schön nach.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Mit einem Saunagang.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Wenn es zu heiß ist, das geht schon so bei 30 Grad los.

Rainer Müller-Brandes dehnt die Muskulatur. Quelle: Florian Petrow

Schwächeln Sie im Winter?

Nein, frühmorgens bei Bodennebel oder bei klarer Winterluft zu laufen ist einfach nur toll.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Spätestens nach 10 Minuten finde ich Laufbänder langweilig. Egal, wo sie stehen.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Das mit den durchzechten Nächten ist doch sehr selten geworden.

Was essen Sie vorher gerne?

Garantiert nichts.

Was haben Sie immer dabei?

Meine Laufuhr, die danach alles weiß über meinen Lauf.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Nein, aber Leute, die sich regelmäßig überholen lassen, haben meinen Respekt.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Ich bin gemütlich unterwegs, aber am Schluss muss gesprintet werden. Da muss alle verbliebene Kraft und Energie raus

Von Christoph Dannowski