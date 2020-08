"Kulturgesichter 0511": So kämpft Hannovers Veranstaltungsbranche

Hannover

Zwischen den Mauern der Swiss Life Hall und den Fahrradständern wuchern Brennnesseln, die Konzerthalle ist dunkel und still. „Ein komisches, ein trauriges Gefühl“, sagt Johano Röhrs (32), sein Kumpel Hannes Schulte (29) pflichtet ihm bei – für das Treffen mit der NP haben sie einen Ort ausgesucht, an dem sonst das Leben pulsiert. Verblichene Plakate kündigen noch an, dass Schlagerstar Kerstin Ott (38) am 18. Dezember hier singen soll, Barbara Schöneberger (46) wird für den 11. November im Kuppelsaal angekündigt. Konzerttermine mit vielen Fragezeichen.

Denn seit Mitte März herrscht Stillstand an vielen Theatern und in den meisten Konzerthallen. „Die Corona-Maßnahmen sind richtig und gut“, betont Schulte, der als Projektleiter für Hannover Concerts seit eineinhalb Jahren im Capitol arbeitet. „Profit darf niemals über Menschenleben stehen“, sagt auch Röhrs, der einen ähnlichen Job im Theater am Aegi macht. „Aber man darf uns nicht alleine lassen.“

Ohne sie ist es still in Deutschland

Mit „uns“ meint er die Kulturbranche, die aus einem neuen Corona-Fördertopf der Bundesregierung nun 80 Millionen Euro erhält. „Ein Tropfen auf den heißen Stein“, finden Röhrs und Schulte, vor allem im Vergleich zu Milliardenzahlungen an große Konzerne.

Das sind einige der „Kulturgesichter 0511“. Quelle: Rudi Keuntje, Christoph Speidel

Denn es gehe nicht nur um Bands, Kabarettisten, Sängerinnen oder Theaterleiter. Sondern auch um den Mann, der backstage die Brötchen schmiert. Die Frau, die am Einlass Tickets kontrolliert. Licht- und Tontechniker, Security-Leute, Fotografen. „Sie sind das Rückgrat der Branche.“

Diese Menschen brauchen eine Plattform, „Kulturgesichter 0511“ gibt sie ihnen. Auf Plakaten in der ganzen Stadt, im Internet, auf Social Media. Die Dienstleister im Hintergrund treten nach vorne – und schauen den Menschen direkt in die Augen. „Boltzi“, als Veranstaltungsbetreuer seit 30 Jahren in der Branche. Oder „Steffi“, die seit 20 Jahren im Ticketmanagement arbeitet. „Ralf“ ist seit 13 Jahren Pförtner im Theater am Aegi. „Sir Tobi“ mit schriller Perücke, Make-up und Glitzerohrringen ist seit 25 Jahren Musiker. Mehr als 90 Menschen, mehr als 90 Geschichten. „Wir haben versucht, die ganze Bandbreite an Jobs abzubilden“, erklärt Röhrs.

Als Projektleiter im Theater am Aegi kennt er alle Facetten der Branche, „bei mir laufen die Fäden zusammen“. Er bucht Shows, organisiert Marketing, Ticketverkauf und Catering – „ich kontrolliere sogar, ob die Toiletten sauber sind“, zählt er auf. Kultur, das sind immer viele Menschen. Und zwar Menschen, die ihren Job mit Hingabe und Leidenschaft machen. „Ich liebe den Moment, wenn im Theater das Licht ausgeht“, schwärmt der 32-Jährige, bei dem in diesem Augenblick der Nervenkitzel nachlässt. „Man steht ja immer unter Strom in diesem Beruf.“

Die ursprüngliche Idee stammt aus München

Strom, der seit Monaten fehlt. „Man hat durch den Corona-Stillstand viel Zeit zum Nachdenken“, hat Hannes Schulte festgestellt. Aber auch Zeit für Aktionen. „Es tut gut, dass man kreativ werden kann“, sagt er über die „ Kulturgesichter 0511“. Die Idee und den Slogan „Ohne uns ist’s still“ haben sie vom Verband Münchner Konzertveranstalter übernommen – „bei uns ist das Projekt aber gewachsen“. Und breitet sich weiter aus: Röhrs und Schulte haben bereits Anfragen aus anderen Städten bekommen, die ähnliches aufziehen wollen.

Denn die Szene hält zusammen. Die derzeit zur Untätigkeit verdammten Konzertfotografen Rudi Keuntje und Christoph Speidel haben an drei Nachmittagen die 90 Porträts geschossen – „natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln“. Eine Druckerei sponsort die Plakate. Künstler wie Kabarettist Matthias Brodowy (48), Fury-Gitarrist Christoph Stein-Schneider (58) oder Kanzler-DJ Michi Gürth (54) teilen die Bilder auf sozialen Medien. Auf der Instagramseite der Aktion kommt jeden Tag ein neues Foto dazu. „Das verselbstständigt sich gerade“, sagt Röhrs. Was ist das Ziel? „Wir wollen von der Politik gehört werden, das Bewusstsein schärfen – der Branche ein Gesicht geben.“

Von Andrea Tratner