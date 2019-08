Hannover

Erst sollte es eine Feier mit einem Konzert auf dem Dach ihres Lokals werden, doch das scheiterte an den Genehmigungen. Daraufhin verwarfen Verena Schindler und Christoph Elbert die Idee, eine Jubiläumsparty zu veranstalten – um nun doch einzuladen: Am Sonnabend feiert das Gastro-Paar elf Jahre „11a“ am Küchengarten.

Aber nicht laut, sondern leise: „Wir machen eine Silent Disco“, verrät Verena Schindler. Und die geht so: Ab 21 Uhr legt DJ Patrick Disco, Soul und Black Music auf – die hören aber nur die Besucher, die einen Kopfhörer tragen. „Wir haben 150 Hörer, die wir an unsere Gäste verteilen“, sagt Schindler. Es wird also ein lustiger Anblick werden, wenn am Wochenende ein Haufen Menschen den Küchengartenplatz in die stillste Disko der Stadt verwandelt.

Die Kontaktbörse in Linden-Mitte

Am 14. Februar 2008 wurde das „11a“ eröffnet, längst ist das Lokal in Linden-Mitte zum Treffpunkt, zur Kontaktbörse, zum Sehen-und-gesehen-werden-Hotspot geworden. Das Zehnjährige zu feiern, war für Schindler und Elbert keine Option. „Wir feiern nur krumme Zahlen“, sagt die Chefin und lacht.

Das „11a“ mit seiner regionalen, mal biologischen, mal raffinierten Küche war die hannoversche Gastro-Ouvertüre der beiden. Im Laufe der Jahre eröffneten sie die Gastro-Bar Boca in der List, die Cocktailbar „Walk on the wild Side“ gegenüber vom „11a“ und übernahmen die Traditionskneipe Plümecke an der Voßstraße. Und auch sonst sind die beiden rege, starten immer wieder neue Aktionen – wie die „gastrosophischen Abende“ am Schauspielhaus, die Elbert mitgestaltete.

Sonnabend ist Doppel-Party am Küchengarten

Am Sonnabend muss man übrigens nicht bis 21 Uhr warten, um am Küchengarten zu feiern. Die Initiative Transition Town lädt zum Zukunftsinsel-Sommerfest ein, ab 13.30 Uhr gibt es unter dem Motto „Gutes Klima für alle“ regionale Speisen, ein Glücksrad, Werkstattaktionen wie Räder reparieren oder Kleider aufpeppen. Und dann ist auch schon Zeit für die Silent Disco. „Wer ein Glückstänzchen für das ,11a’ aufführt, bekommt einen Drink spendiert“, verspricht Schindler.

Von Julia Braun