Hannover

16. Etage Bredero-Hochhaus. Von hier oben schaut man bis zum Deister im Süd-Westen, zum Kronsberg im Süd-Osten, direkt vor der Nase wirkt der Telemoritz wie ein Beton-Gigant. Kein Wunder, dass diese Aussicht aus 91 Metern Höhe für Pop-Art-Künstler Steffen Rosenberger (30) ein Quell der Kreativität ist.

„Ich habe das höchste Atelier Norddeutschlands“, sagt er stolz. „Ich schaue raus und vor mir liegt meine Stadt. Von hier oben wirkt sie so ruhig und in ihrer Weite doch so lebendig.“ Doch mit diesem Ausblick ist jetzt Schluss. Rosenberger, der seit drei Jahren sein Atelier oben im Bredero-Hochhaus hatte, muss raus. Denn die Immobilie wird saniert, es sollen neue Büroräume, vielleicht auch ein Hotel entstehen. Vorbei ist es mit dem „Skyyloft“ – Rosenberger nutzt den Begriff auch als Künstlername.

„Skyyloft“: Magische Zeiten mit Party und Kunst

„Klar, es ist schon traurig. Ich habe hier magische Zeiten erlebt“, sagt Skyyloft alias Rosenberger und schweift in Erinnerungen ab. „Mit meinen Kumpels habe ich hier lustige Nächte verbracht und Partys gefeiert, die haben es hier auch geliebt. Zwischendurch sind wir runter ins Zaza gegangen, um etwas zu trinken“, erinnert er sich und lacht.

Aber manchmal sei es auf der leer stehenden Etage auch gruselig gewesen. Rosenberger erinnert sich an jene dunkle Winternacht, als er einen Horror-Clown malte und plötzlich Geräusche hörte. Jemand hatte sich in die leer stehende Etage eingeschlichen und wollte sich mal auf den rund 2000 Quadratmetern, die Rosenberger für sich allein hatte, umsehen.

Nachts im Atelier: Steffen Rosenberger malt im Bredero-Hochhaus Quelle: Privat

Doch Rosenberger verbindet noch viel mehr mit dem Bredero-Hochhaus als seine drei Jahre im Atelier, die Geschichte von „Skyyloft“ begann hier vor mehr als zehn Jahren: Zum Abitur bekam er ein echtes „Skyloft“ (also eine großzügige Wohnung in einer hohen Etage, nah am Himmel): Seine Eltern kauften eine Eigentumswohnung in der 17. Etage des Bredero, ihr Sohn durfte einziehen. So lebte Rosenberger viele Jahre gleich über seinem späteren Atelier im 16. Stock. Als er sich als Künstler einen Namen machen wollte, war klar, wie er sich nennen würde.

Autoverkäufer und Mister Bremen

„Ich habe schon als Kind viel gemalt“, erzählt der heute 30-Jährige. Der Sinn für Kunst liegt offenbar in den Genen, Rosenbergers Schwester Leonie (28) hat Kunstgeschichte studiert und leitet die Kunstgalerie auf Aida-Kreuzfahrtschiffen. Doch dass aus seinem Talent ein Geschäft werden würde, war nie geplant. Rosenberger machte eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. 2016 ließ er sich bei einem Schönheitswettbewerb zum Mister Bremen wählen.

Steffen Rosenberger (rechts) wurde 2016 von Mister Germany Dominik Bruntner zum Mister Bremen ernannt. Quelle: Privat

Er träumte von einem Werk des US-amerikanischen Künstlers Alec Monopoly (34, dessen Kunst dreht sich um das berühmte Gesellschaftsspiel), aber das überstieg sein Budget. Also malte er sich ein eigenes. „Das sollte man in der Zeitung eigentlich nicht sagen, oder?“, sagt er und lacht. „Ich habe Alec Monopoly schließlich imitiert.“ War ja nur für den privaten Gebrauch.

Doch Rosenbergers Freunde waren begeistert von dem Gemälde des 30-Jährigen, wollten auch Bilder von ihm. „Natürlich keine Alec-Monopoly-Nachahmungen“, betont Rosenberger und lacht. Doch der Stil blieb ähnlich. In jedem Bild von „Skyyloft“ gibt es zwei Komponenten: Eine Figur aus alten Comics oder Zeichentrickfilmen und ein Element aus der Moderne. So zeigt Popeye seine Muskeln auf einem Porsche-Emblem, Donald Duck sagt neben einer edlen Marken-Uhr „No Rolex, No Party“. „So verbinde ich meine Kindheit mit dem heutigen Leben.“

„Skyyloft“ zieht in eine „Mansion“ nach Langenhagen

Für sein neues „Skyyloft“ malt er gerade am Primaten Rafiki aus „König der Löwen“. Denn er hat einen Plan nach dem erzwungenen Auszug aus dem Bredero-Hochhaus: „Jetzt kommt Skyyloft Mansion“, verkündet Rosenberger stolz. In Langenhagen baut er aktuell ein neues Penthouse. Zwar nicht im 16. Stock, aber immerhin auf dem Dach eines Bürokomplexes. „Mansion“ heißt übersetzt „stattliches Wohnhaus“ und ist eine Anspielung auf die einstige Playboy Mansion von Hugh Hefner (†91). Das wird die neue Bleibe von Rosenberger und seiner Frau Svenja (30). Er und die hannoversche Versicherungskauffrau haben im August auf Kreta geheiratet.

August 2020: Steffen Rosenberger heiratet seine Svenja auf Kreta. Quelle: Privat

Galerien in Hamburg und Düsseldorf

„Ich verlasse mein altes Skyyloft mit einem weinenden und einem lachenden Auge – ich freue mich auf die Mansion!“ Es läuft ja auch bei ihm: Seit September ist seine Kunst erstmals in Galerien ausgestellt. In der Hamburger Hanseviertel-Passage und in den Düsseldorfer Shadow-Arcaden an der Königsallee können sich Interessenten Rosenbergers Bilder anschauen. Preise? Ab 1000 Euro aufwärts.

Zwei Bilder fertigt Rosenberger im Monat an. Mehr schafft er nicht, schließlich hat er immer noch seinen Hauptjob. Nur dass er statt Luxus-Autos jetzt Luxus-Staubsauger verkauft. „Kunst soll meine Leidenschaft bleiben.“

Von Josina Kelz