Krimiautor Thorsten Sueße: Hannover sehen und sterben

Hannover

Es würde wahrscheinlichen kaum einen Menschen geben, also jemanden, der Thorsten Sueße (60) nicht kennt, der erraten hätte, was der Mann in da seinem Einkaufskorb hat, als er zum Gespräch mit der NP ins „List:Ich“ kommt. Wahrscheinlich und weit vorne wären wohl Lebensmittel gewesen. Aber als er den Reißverschluss seines Korbes öffnet, kommt eine tschechische, halbautomatische Selbstladepistole zum Vorschein. „Neun mal 19 Millimeter“, sagt Sueße als er das Ding in die Hand nimmt, „eine Replik“.

Der 60-Jährige muss schmunzeln, weil er genau zu wissen scheint, dass man ihm ausgerechnet diesen Inhalt nicht zugetraut hätte: „Mein harmloses Äußeres kommt mir zugute, dann verschrecke ich die Leute nicht so. Vermutlich wäre ich ein ziemlich guter Geheimagent geworden.“

Facharzt für Psychiatrie und Krimiautor

Sueße hat beruflich eine ganz andere Laufbahn eingeschlagen: Der Mann mit den funkelnden Augen hinter den Brillengläsern ist nämlich Mediziner. Genauer gesagt ist er Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, außerdem einer für psychosomatische Medizin, seit 15 Jahren leitet er Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover. Allerdings braucht er die Nachbildung der Waffe dafür nicht: Sueße ist leidenschaftlicher Krimiautor, hat mit „ Hannover sehen und sterben“ ( CW Niemeyer, 512 Seiten, 15 Euro) gerade sein viertes Buch veröffentlicht. Die Parallelen zu seinem echten Leben sind nicht von der Hand zu weisen: Hauptfigur ist immer Mark Seifert – er ist ebenfalls Arzt und leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover, sein Büro sieht so aus wie das von Sueße an der Peiner Straße in Döhren, die Fälle haben immer Hannover-Bezug.

„Allerdings ist Mark Seifert zehn Jahre jünger, geschieden und ziemlich selbstverliebt“, so der Autor über den Protagonisten, der der Polizei hilft, blutige und mysteriöse Fälle zu lösen. Ab dem zweiten Band hat Sueße sein reales Leben gezielt für den Plot genutzt, die Geschichten sind aber fiktiv. „Es ist ein schmaler Grat“ gibt der Facharzt zu, „aber das, was in den Büchern passiert könnte in Notfallsituationen so auch passiert sein.“

Mit Waffe: Thorsten Sueße hat gerne mal eine nachgebaute Wasse sowie Gummihandschuhe parat. Quelle: Ilona Hottmann

Wirklichkeitsgetreu zu schreiben, das ihm enorm wichtig, ein unabdingbares Muss. Deshalb hat sich unter anderem auch diese Waffe gekauft: „Meine Frau muss sich zu Hause schon hinknien, damit ich mir eine Szene nachspielen richtig vorstellen und dann aufschreiben konnte“, so Sueße. „Passt das aus dem Winkel? Treffe ich so auch wirklich das lebenswichtige Zentrum?“, sind so Fragen, die er sich dann so stellt. „Manchmal sieht man ja Dinge im Fernsehen, die können gar nicht stimmen“, gibt er zu bedenken. Um bei seinen Romanen zu 100 Prozent sicher zu gehen, holt er sich manchmal auch Rat von einem, der sich mit Kapitalverbrechen auskennt – nämlich bei Carsten Schütte (58), Chefprofiler des niedersächsischen Landeskriminalamtes (und mittlerweile selbst auch Krimiautor).

„Alle meine Mörder sind sympathisch“

Mit seiner Ehefrau Bettina (57), einer Lehrerin (sein erstes Buch hieß übrigens „Toter Lehrer, guter Lehrer“), ist der Mann, der in Hemmingen lebt, oft in der Stadt unterwegs, schaut sich mögliche Orte für seine Geschichten an. „Ich gucke, wo man gut über einen Balkon in die Wohnung einstiegen oder einen Jogger gut überfallen könnte“, erzählt Sueße und schaut wieder ziemlich amüsiert drein.

Wenn er an Fälle aus seinem Berufsleben denkt, davon erzählt, wundert es ihn nicht, dass Menschen gewisse Täter „Monster“ nennen. „Es gibt aber keine Monster“, so Sueße ganz sachlich, „alle haben eigentlich auch sympathische Züge.“ Zum Beispiel gab es mal einen Mann, der als verkleideter Polizist eine arglose Frau überwältigt und in den Kofferraum ihres Autos gesperrt hat. Sie konnte die Polizei alarmieren, der Täter wurde festgenommen, war später bei Sueße in Behandlung. „Ich fand den total nett – nur die Tat war es nicht.“ Der Fall diente übrigens auch als Vorlage für einen seiner Romane. „Alle meine Mörder sind sympathisch, die Taten sind es aber nicht.“

„Ich versuche, jede Minute auszufüllen“

Er selbst ist ein angenehmer Zeitgenosse: am Leben interessiert, er kostet es voll aus: „Ich kann ja jede Minute nur einmal erleben, also versuche ich, jede Minute auszufüllen.“ Für ihn passt das alles zusammen: Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes zu sein und Bücher mit grausigem Ende zu schreiben. Damit nicht genug: Er hat Geochaing für sich entdeckt, spielt außerdem leidenschaftlich gern Theater. „Wer denkt, der kann nicht laut, irrt. Ich flitze durchaus über die Bühne, schreie herum.“

Und nach dem gut anderthalbstündigen Gespräch scheint dies bei diesem so seriös wirkenden Mann tatsächlich möglich

Von Mirjana Cvjetkovic