Einen leckeren Absacker nach dem Abendessen? Oh ja, sagt Katerina Simon (32), den nimmt sie gern, sie trinkt mit Genuss die klaren Obstbrände. Und das Gute ist, dass sie ganz genau weiß, was da drin steckt. Sie hat das sogar schriftlich: Ihre Spirituosen – Gin, Liköre, Obstbrände – sind allesamt in einer kleinen Destille in Hannover produziert und von einem Hamburger Rabbiner begutachtet und zertifiziert. Der Koscher-Inspektor, jiddisch „Mashgiach“, überprüft, dass die Getränke und auch die Zusatzstoffe den strengen jüdischen Speiseregeln entsprechen. Erst dann dürfen sie verkauft werden. Ohne Rabbi hätte die Unternehmerin also große Probleme.

Im April starb aber mit 43 Jahren völlig unerwartet der Rabbiner Benjamin Wolff aus Hannover. Das Entsetzen war groß. Und der Tod Wolffs hatte auch Auswirkungen auf das kleine Unternehmen „Simons of Hannover“ von Katerina Simon. Denn er war ihr Koscher-Inspektor –und diese sind nicht leicht zu finden. Seit Ende Oktober hat nun der Hamburger Rabbiner Shlomo Bistritzky die Aufgabe übernommen, überprüft genau, ob Produkte wie der „ Herzberg & Feldman Dry Gin“, der Kirschlikör „ Hannover Kuss“ oder der „Koscher Obstler“ auch wirklich koscher sind.

Gute Zusammenarbeit: Brennmeister Roland Schulze, Katerina Simon und Rabbiner Shlomo Bistritzky in der Lister Destille. Quelle: privat

Bei den Obstbränden ist das noch recht einfach: „Da nehmen wir nur gepflücktes Obst, das handsortiert ist“, erklärt die 32-Jährige. „Denn in Fallobst oder an faulen Stellen könnten Tiere sein.“ Das Obst selbst braucht kein Zertifikat, da kann Simon mit Brennmeister Roland Schulze selbst darauf achten, dass da nichts Tierisches drin ist. „Und so sind diese Spirituosen auch etwas für Veganer“, sagt die junge Frau lächelnd. Manchmal müsse man als Zusatzstoff Pektin nehmen, wenn man Äpfel oder Birnen verarbeitet, doch auch dieser Stoff kommt aus einer koscheren Produktion. „Der Hersteller kommt aus Schleswig-Holstein und muss mir auch koschere Zertifikate zeigen.“

Was ist „koscher“? Im Judentum gibt es bestimmte Vorschriften in Sachen Ernährung: „Koscher“ bedeutet übersetzt so viel wie „rein“ oder „geeignet“, diese Lebensmittel und Getränke sind dann konform mit dem Glauben und können verzehrt werden. Die Auslegung der Regeln hängt heutzutage auch davon ab, wie Juden mit ihrem Glauben im Alltag umgehen. Die jüdischen Speisegesetze gründen auf der Tora, den fünf Büchern Moses. Beim Fleisch sind nur Tiere koscher, die sowohl Paarhufer, als auch Wiederkäuer sind – also Kühe, Schafe oder Ziegen. Sie müssen auf eine bestimmte Weise geschlachtet („geschächtet“) werden. Eine wichtige Regel ist die Trennung von Fleisch- und Milchprodukten, sowohl beim Verzehr, als auch bei der Lagerung und Verarbeitung. Als neutral („parve“) bezeichnet werden Obst, Gemüse, Getreide, Eier und Honig.

Marktlücke: Katerina Simon stellt verschiedene Spirituosen her. Quelle: Behrens

Komplizierter wird das Ganze bei Likören. Da können normalerweise Farbstoffe oder Gelatine drin sein, die oft tierischen Ursprungs sind – ein No-Go in der koscheren Küche. „Man darf Milch und Fleischprodukte nicht zusammen nehmen“, erklärt Katerina Simons die Grundsätze. „Stellen Sie sich vor, Sie bieten Käsekuchen an und dazu einen Likör, der mit einem tierischen Farbstoff versetzt wurde!“ Das widerspreche den jüdischen Gesetzen – und eben dafür muss der Rabbi kommen und alles genau überprüfen. Auch woher der echte Zimt, die echte Vanille für den koscheren Likör „Wintersymphonie“ kommt. Dann aber kommt das Glück: „Viele sagen, wenn man den trinkt, ist das wie ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt“, freut sich die Unternehmerin.

In Tschechien und der Schweiz viel gelernt

Katerina Simon, die in Odessa geboren, in Prag aufgewachsen und in Montreux ( Schweiz) auf einer internationalen Hochschule Hotelmanagement studiert und danach in der Hotelbranche gearbeitet hat, kennt sich dank Studium und dank örtlicher Gegebenheiten sehr gut aus. „In Tschechien und in der Schweiz sind diese Spirituosen sehr beliebt, und in meinem Studium habe erfahren, dass es Möglichkeiten gibt, die Getränke koscher zu produzieren.“

Hochprozentig: Das Sortiment von „Simons of Hannover“. Quelle: Christian Behrens

Aber an den vielen jüdischen Speiseregeln scheitert die junge Jüdin selbst zuweilen. „Zuhause schaffe ich es auch nicht immer, koscher zu kochen. Das ist auch nicht leicht in Deutschland“, sagt sie. Und freut sich schon allein deswegen, dass ihre Spirituosen auf jeden Fall koscher sind. Die werden übrigens nicht nur von Menschen jüdischen Glaubens getrunken: „Essen und Trinken bringt Menschen aller Kulturen zusammen“. Und Hannover in die Welt. „Vor Corona haben Messebesucher sehr gern unsere Produkte als Mitbringsel aus Hannover gekauft.“

Jeder kann die koscheren Spirituosen kaufen

Koscheren Gin und weitere 14 koschere Spirituosen von „Simons of Hannover“ können Liebhaber zum Beispiel in den Edekamärkten am Südbahnhof, Ricklingen, Roderbruch, Bothfeld, Kirchrode oder im Schlemmermarkt Segebrecht (Lister Meile) kaufen. Der Gin (0,5 Liter) beginnt bei 29,90 Euro, die Obstbrände (0,35 Liter) bei 22 Euro, Liköre wie der „ Hannover Kuss“ (0,5 Liter) kosten 18,90 Euro.

