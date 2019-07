Bückeburg

Als Anfang August 1969 die Hippies nach Woodstock strömten und das Gelände besetzten, wurde George Kochbeck (63) gerade 14 Jahre alt: „Die 1960er Jahre waren für mich die prägenden musikalischen Jahre. Ich habe meinen Vater bekniet, dass wir dorthin fliegen, aber er wollte nicht“, erinnert sich Kochbeck, „ich war wirklich wütend.“

Das Thema „ Woodstock“ hat ihn nicht mehr losgelassen: Zusammen mit seiner Frau Sabine Bulthaup (57) und einem Team organisiert Kochbeck jetzt sein eigenes Woodstock-Festival – bei Bückeburg auf einem alten Fabrikgelände. Am Samstag, 17. August, genau 50 Jahre später, treten beim „Summer of Lovers – Woodstock Revival“ zahlreiche Musiker auf, dazu gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Kinderaktionen, Action Painting, einer Plattenbörse, Foodtrucks, Oldtimershow und mehr. Logo und Poster hat übrigens Pop-Art Künstler Niko Nikolaidis (28) entworfen, er wird auch zum Festival mit eigener Kunstaktion kommen.

Woodstock-Veteran Miller Anderson ist dabei

Der Clou: Mit Miller Anderson (74) konnte Kochbeck einen echten Woodstock-Musiker engagieren. Der britische Blues- und Rockmusiker trat damals mit der Keef Hartley Band bei dem legendären Festival am zweiten Tag auf. In Bückeburg spielt der Sänger und Gitarrist zunächst ein 45-Minuten-Set mit Original Woodstock-Songs. Einen zweiten Auftritt hat er dann zusammen mit George Kochbeck und der Drum-Legende Pete York (76, spielte in den 1960er Jahren in der Spencer Davis Group).

Woodstock-Veteran: Miller Anderson (zweiter von links) spielte 1969 auf dem legendären Festival. Nach Bückeburg kommt er mit seiner aktuellen Band. Quelle: Miller Anderson Band

Eine weitere musikalische Besonderheit: Auf diesem Woodstock-Festival tritt ein echter Prinz auf: Als Musiker haben auch Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (60) und seine Lebensgefährtin Mahkameh Navabi (37) zugesagt. Sie spielen in einer Band mit Moderator und Musikjournalist Ecki Stieg (58). Letzterer kann als Dark-Wave-Fachmann musikalisch nicht unbedingt der Hippie-Bewegung zugerechnet werden, hat sich aber einen ganz besonderen Song ausgesucht: Er singt eine Version von Tim Hardins († 39) „Hang on to a Dream“. Eigentlich war es ein Wunder, dass es Hardin, der sich konsequent mit Heroin und Alkohol aus dem bewussten Leben beförderte, überhaupt schaffte, 1969 in Woodstock aufzutreten, geschweige denn zu singen. Stieg hat sich daher für eine spätere, musikalisch gelungenere, elegisch-jazzige Version von der Band „The Nice“ entschieden.

Rock für die Massen: Das dreitägige Festival im August 1969 in Woodstock ist eine Legende. Quelle: dpa

Mehr als 50 Musiker konnte Kochbeck für seine Idee gewinnen. Sie treten in wechselnden Zusammensetzungen auf, spielen Songs vom legendären Woodstock-Festival und aus der Zeit, teilweise auch in spannenden eigenen Interpretationen. „Wir wollen die Stücke nicht exakt covern, uns geht es mehr darum, den Spirit der Zeit wiederzugeben.“ Eines ist klar: Nicht alle Songs werden zu hören sein, schließlich ging das Original über drei Tage.

Chor singt „Let the Sunshine in“

Unter den Künstlern sind bekannte Musiker wie Soulsänger Phill Edwards, der mit Kochbeck in der Band Georgie Red (Hit: „Help the Man“) gespielt hat, der US-Schlagzeuger Steve Smith (64), der britische Gitarrist Julian Dawson (64), der noch im Woodstock-Studio produziert, die amerikanische Blues-Harp-Spielerin und Sängerin Kellie Rucker – sie spielte mit ZZ Top, B.B.King, James Cotton, in Bückeburg tritt sie mit Songs von Janis Joplin auf. Die jüngste Solo- Künstlerin dürfte Charlotta Truman (19) sein – sie präsentiert zwei Songs von Melanie Safka (72), die nach eigenen Aussagen in den wilden Woodstock-Tagen die einzige Musikerin war, die nicht unter Drogen stand. Eröffnet wird das Fest mit einem der ganz großen Hippie-Hits: die Schaumburger Märchensänger singen „Aquarius/Let the sunshine in“.

Kochbeck: „Wer weiß, vielleicht hätte ich Woodstock nicht überlebt“

Trotz des Organisationsstresses freut sich Kochbeck sehr auf sein Festival. Seinem Vater hat er inzwischen verziehe n, dass er beim Original nicht dabei war: „Wer weiß, vielleicht hätte ich das ja auch gar nicht überlebt, wäre an einer Überdosis gestorben oder in der Schlammrutsche untergegangen“, sagt er und lacht.

Hinter der Bühne: In den alten Kronenwerken organisieren Bulthaup und Kochbeck das Festival am 17. August. Quelle: Frank Wilde

„Summer of Lovers“ in den Kronenwerken (Lehnstraße 1, Bückeburg) am Samstag, 17. August, ab 15 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.

Hier lesen Sie: So haben sich Festivals seit Woodstock professionalisiert.

Von Maike Jacobs