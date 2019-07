Hannover

Auch die Promis haben Pink (39) so richtig abgefeiert. Gleich der erste Song war ein Geschenk für Lars Klingbeil (41) - „Get the Party started“ ist nämlich das Lieblingslied des SPD-Generalsekretärs von der Künstlerin. Er ist nicht das erste Mal in Hannover bei einem Konzert gewesen, „ich habe Coldplay hier gesehen“. Das ist nämlich seine Lieblingsband. Er schaute das Konzert in Gesellschaft des russischen Honorarkonsuls Heino Wiese (67), des Künstlers Stephan Balkenhol (62, „Mann mit Hirsch“ am Andreaeplatz) und dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann (59).

ABSCHIEDSDRINK: Unternehmer Gregor Baum (l) mit Jan Laubrunn. Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Ganz selig schaute Susanne Bothe dem Spektakel zu, rieb sich allerdings hin und wieder die Oberschenkel. "Ich wurde von meinen Töchtern mit einer Fahrradtour überrascht", so die Tanzschulchefin.

KURZ VORM PINK-SPEKTAKEL: Martin Rütter plauscht mit Nico Röger (rechts). Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Wenig überraschend war die Pink-Show für Martin Rütter (49). Der hat den Popstar nämlich schon „sechs, sieben mal live“ gesehen. „Ihre Kraft, die sie aufbringt, ist beeindruckend und spektakulär.“ Seinen Abschied aus der Stadt gestaltete der einstige Chef der Audi-Niederlassung deutlich ruhiger: Jan Laubrunn (50) ist von seinem Posten freigestellt, fängt zum 1. August in Düsseldorf an, wird Vertriebsvorstand der Automobilhandelsgruppe Gottfried Schultz: „Ich hatte nach sechs Jahren wieder Lust auf etwas Neues.“ Hannover-Concerts-Chef Nico Röger (31) war busy wie immer, freute sich über den Besuch seines Großonkels Jorge (79) aus Peru, außerdem war seine Oma Ursula (79) da sowie die Eltern Monika (58) und Peter Röger (59). Ruhiger wird es bei dem Clan nicht: die Oma feiert Dienstag ihren 80., Nico Röger wird Montag 32.

Von Mirjana Cvjetkovic