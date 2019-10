Die besten Lesetipps gegen Langeweile in den Herbstferien

Hannover

In den Herbstferien ist die Zeit mal abseits der Schule ein spannendes Buch in die Hand zu nehmen – die NP hat Tipps für junge Leser aller Altersgruppen.

Alles hat zwei Seiten

Daan Remmerts de Vries /Ingrid und Dieter Schubert: „Kaninchentango“. Aracari-Verlag, 32 Seiten, 14 Euro. Quelle: Verlag

Die Autoren: Daan Remmerts studierte Zeichnen und Kunsthandwerk in Amsterdam. Ingrid und Dieter Schubert studierten Grafikdesign in Deutschland und Illustration in den Niederlanden.

Das Buch: Zwei Kaninchen – ein Junge und ein Mädchen – treffen sich am Nachmittag am See. Sie haben Spaß, tanzen zusammen und genießen ihre Zweisamkeit, bis die Abenddämmerung den Himmel glutrot färbt. Als der Mond am Himmel steht, naht die Zeit des Abschieds. Oder ist eben erst die Sonne aufgegangen? Das hängt davon ab, von welcher Seite man das Buch liest. Denn welche Geschichte erzählt wird und welche sich im Wasser spiegelt, ist jeweils eine andere.

Für wen geeignet: Das Umkehrbuch für Kinder ab zwei Jahre kommt ganz ohne Worte aus und zeigt in farbenprächtigen Bildern, das jeder Mensch die selbe Situation ganz anders wahrnehmen kann. Großartig gezeichnet!

Eve rettet die Menschheit

Giovanna und Tom Fletcher: „Eve of Man – die letzte Frau“. dtv/Reihe Hanser, 448 Seiten, 18,95 Euro. Quelle: Fletcher

Die Autoren: Giovanna und Tom Fletcher sind verheiratet und erfolgreiche Autoren.

Das Buch: 50 Jahre lang wurde kein Mädchen geboren – bis Eve auf die Welt kam. Sie gilt als die Hoffnungsträgerin für die Menschheit. Fernab von allem Chaos auf der Erde wurde sie in einer künstlischen Scheinwelt in einem gläsernen Turm erzogen. Inzwischen ist sie 16 Jahre alt – alt genug, um Kinder zu gebären. Als „gleichaltrige“ Gefährtin“ hatte sie bisher nur Holly, eine Art lebensecht wirkende Hologrampuppe, die unter anderem von dem jungen Mann Bram gesteuert wird. Je mehr die beiden heimlich über Holly in Kontakt treten, desto mehr Zweifel kommen bei ihnen auf, ob Eves Erzieher wirklich aufrichtige Motive haben.

Für wen geeignet: Hochspannende Science-Fiction für Jugendliche ab 14 Jahre.

Hilda ist nicht überflüssig

Emilio Urberuaga: „Hilda, das Riesenschaf“. Atlantis, 44 Seiten, 14,95 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Der spanische Künstler wohnt mit Frau und zwei Töchtern in Madrid. Er ist Autodidakt und hat als Illustrator seinen eigenen, unverkennbaren Stil.

Das Buch: Emilio Urberuaga hat die Geschichte „Das Riesenschaf“, die zum ersten Mal 1993 erschienen ist, neu illustriert. Das Schaf Hilda ist so riesig, dass die 20 Schafhirten sich weigern, Hilda zu scheren und zu versorgen. Stattdessen wollen sie Hilda töten, doch das Schaf läuft weg. Aber keiner will die große Hilda aufnehmen, sie fühlt sich völlig überflüssig. Da hört Hilda die Hilferufe von einem kleinen Schaf, das ins Wasser gefallen ist.

Für wen geeignet: Urberuagas Zeichnungen sind so liebevoll und humorvoll, dass das Buch nicht nur textlich, sondern auch durch die Bildsprache eine wahre Freude ist. Ab vier Jahre.

Sasha im Seelenchaos

Marah Woolf: „Tausend mal schon“. Dressler, 464 Seiten, 20 Euro. Quelle: woolf

Die Autorin: Marah Woolf hat Geschichte und Politik studiert und lebt mit ihrer Familie in Sachsen-Anhalt.

Das Buch: Sasha ist eine Seelenmagierin, die ihre Kraft aber noch nicht kontrollieren kann. Aus diesem Grund sind auch ihre Eltern gestorben. Um nicht noch mehr Unglück heraufzubeschwören, versucht sie seitdem, ihre Kräfte zu verstecken. Schwierig wird das, als Sasha auf Cedric trifft. Der lebt sein letztes und tausendstes Leben, verzweifelt versucht er, eine Schuld zu sühnen, die er einst auf sich geladen hat. Er spürt, dass Sasha kein normaler Mensch ist. Aber kann und vor allem will sie ihm helfen?

Für wen geeignet: Woolfs Storys zeichnen sich durch ausgeklügelte Settings und gut durchdachte Figuren aus. Fantasy-Fans ab 14 Jahren werden den optisch wunderschön gestalteten Band garantiert verschlingen.

Joschis böses Geheimnis

Brigitte Endres/Anna Karina Birkenstock: „Was ist los, Joschi Bär?“ Aracari-Verlag, 32 Seiten, 14 Euro. Quelle: Verlag

Die Autoren: Brigitte Endres war Lehrerin, studierte Germanistik und Geschichte, wurde Autorin. Sie arbeitet für den Bayerischen Rundfunk und diverse Verlage.

Das Buch: Joschi Bärs Nachbar wohnt allein und ist sehr nett. Er spielt mit den Kindern Fußball und schenkt ihnen Gummibärchen. Dann verändert sich Joschis Freund Toni immer mehr. Als Joschi fragt, verweigert Toni die Antwort: Er habe ein Geheimnis. Da sieht Joschi, wie Toni aus der Bärenhöhle des Nachbarn kommt. Neugierig geht Joschi selbst hin und gerät in eine brenzlige Situation.

Für wen geeignet: Ein Bilderbuch für die Familie, das mit einfachen Worten sexuellen Missbrauch anspricht. Es zeigt Lösungen auf und lehrt die Kinder, zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu unterscheiden.

Spencers Pein mit der Liebe

Rachel Allen: „Spencers Taxonomie der Liebe“. dtv, 368 Seiten, 16,95 Euro. Quelle: allen

Die Autorin: Rachael Allen lebt mit ihrem Mann, ihren Söhnen und zwei Schlittenhunden in Atlanta.

Das Buch: Rachel Allen hat die etwas andere Love-Story geschrieben. Spencer liebt Klassifikationen, mit ihnen versucht er, sein Leben zu verstehen. Denn Spencer hat das Tourette-Syndrom und es nicht immer leicht. Doch Hope, das Nachbarsmädchen, scheint sich an Spencers Tick nicht zu stören. Die beiden werden allerbeste Freunde und sind sogar heimlich ineinander verliebt – ohne sich das je offen zu sagen. Als aber Hopes Schwester stirbt, ist Hope am Boden zerstört und findet ausgerechnet bei Spencers Bruder Trost.

Für wen geeignet: Eine sehr liebevoll erzählte Liebesgeschichte, in der man abwechselnd schmunzeln, lachen und weinen muss. Für junge Leser ab 13 Jahren.

Tin und Comfreys Kampf

Sylvia V. Linsteadt: „Das Wilde Volk“ Woow Books, 445 Seiten, 18,50 Euro. Quelle: woow books

Die Autorin: Die Kalifornierin ist Autorin und wandert gerne in den Bergen, um nach Tierfährten oder Heilkräutern zu suchen. „Das wilde Volk“ ist ihr erstes Jugendbuch.

Das Buch: Es gibt ein fragiles Verhältnis zwischen den Menschen und dem Wilden Volk, aber in letzter Zeit haben raffgierige Menschen dieses Verhältnis immer mehr missachtet. Zwei Kinder, der Junge Tin und das Mädchen Comfrey, machen sich auf, das Wilde Volk zu retten und die Balance zwischen Natur und Mensch wieder herzustellen.

Für wen geeignet: Man braucht etwas, um hineinzukommen, da die Protagonisten kapitelweise vorgestellt werden. Sind aber erstmal diese Erzählstränge miteinander verbunden, kann man tief abtauchen in die fantastische Welt – das Buch entwickelt sich für Leser ab zehn Jahren zum Pageturner.

Cinder kämpft um Ella

Kelly Oram: „Cinder & Ella – Happy end – und dann? “ One, 523 Seiten, 12,90 Euro. Quelle: One

Die Autorin: Kelly Oram schrieb mit 15 Jahren ihre erste Kurzgeschichte. Sie lebt in Phoenix, Arizona.

Das Buch: Alle Fans können aufatmen: Kelly Oram hat eine Fortsetzungsgeschichte von Hollywood-Schauspieler Cinder und seiner Ella geschrieben! Cinder liebt Ella trotz ihrer vielen Verbrennungsnarben, die durch einen Unfall entstanden sind. Ihre Story ist wie gemacht für die Regenbogenpresse – der Schönling und das Mädchen mit den Narben sind das Traumpaar. Doch die sensible Ella mag den Paparazzi-Rummel nicht, sie hat genug mit ihrem Aussehen und den körperlichen Folgen nach dem Unfall zu tun.

Für wen geeignet: Auch der zweite Band von „Cinder & Ella“ ist zum Dahinschmelzen. Noch eindringlicher ist Orams Botschaft: Liebe dich selbst, wie du bist – denn das bist du! Ab 14 Jahre.

Julian und Jenny auf Mission

Rüdiger Bertram, Heribert Schulmeyer: „Voll super, Helden“. Arena, 141 Seiten, zehn Euro. Quelle: Helden

Die Autoren: Rüdiger Bertram hat mehr als 70 Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben, die meisten davon hat Heribert Schulmeyer illustriert. Bekannt von dem Duo ist beispielsweise die „Coolman“-Reihe.

Das Buch: Julian und Jenny sind Cousin und Cousine, aber unterschiedlich wie Feuer und Wasser. Klar, dass sie sich nicht mögen. Jetzt sollen sie im Hotel ihres Onkels die Ferien verbringen – eine Katastrophe! Außerdem will der Onkel, dass sie den den Gästen hinterherräumen und -putzen. Klingt furchtbar. Bis Julian entdeckt, dass das Hotel voller Superhelden mit Burnout-Syndrom steckt. Und so kommen Julian und Jenny gleich zu ihrem ersten heldenhaften Einsatz.

Für wen geeignet: Für alle Superhelden-Fans ab acht Jahren.

So mag jeder Mathe

Johnny Ball: „Das ist alles Mathe!“ DK, 96 Seiten, 12,95 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Ball war Redakteur und Moderator von BBC-Kindersendungen über Mathematik und Naturwissenschaften. Seine Shows wurden mehrfach ausgezeichnet.

Das Buch: Mathe besteht nur aus Zeichen und Zahlen, ist hochkomplex und stinklangweilig? Mit diesem Vorurteil räumt Johnny Ball gehörig auf. Nach einer historischen Einführung beschäftigt sich Ball mit Zahlenphänomenen, geometrischen Formen und Phänomenen wie der Chaostheorie. Dazu gibt es Rätsel-, Trick- und Denkaufgaben. Das Buch ist so bunt, collagen- und bilderreich aufbereitet, dass das Stöbern in der Zahlenwelt einfach nur Spaß macht.

Für wen geeignet: Eines steht fest: Dies ist nicht nur Literatur für Mathegenies, sondern für alle logisch denkenden, kleinen Menschen ab acht Jahren .

Arlo in Gefahr

John August: „Arlo Finch – Im Bann des Mondsees“ Arena, 392 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: John August ist Drehbuchautor und Journalist. Zu seinen bekannten Drehbüchern gehört die Kinoadaption „ Big Fish“, die Neuverfilmung von „Charlie und die Schokoladenfabrik“.

Das Buch: An dem Ort, an den Arlo mit seiner Mutter und Schwester gezogen ist, geschehen merkwürdige Dinge. Arlo sieht Tiere, die längst gestorben sind, und spricht mit einem Mädchen, das es nicht gibt. Zum Glück findet er bei den Pfadfindern Freunde, die sich mit Magie auskennen. Im zweiten Band sind endlich Sommerferien, und Arlo und seine Freunde freuen sich auf die Zeit im Pfadfinder-Camp Rote Feder. Doch schon bevor es losgeht, schwebt Arlo in Gefahr, geheimnisvolle Mächte haben es auf ihn abgesehen. Sie jagen einem mysteriösen Gegenstand hinterher. Aber was hat Arlo damit zu tun?

Für wen geeignet: Für Jungen ab zehn Jahren spannenden Lesestoff zu finden, ist nicht ganz leicht. Die Arlo-Finch-Reihe springt genau in diese Marktlücke und begeistert mit cooler Handlung, einer gekonnten Kombination aus magischen Welten und Realität sowie sehr sympathischen Helden. August schafft es gut, junge Leser mitzureißen. Inzwischen sind zwei Bände erschienen, weitere sollen folgen.

Von Maike Jacobs