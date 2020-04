Leckeres aus der Oster-Bäckerei

Hannover

Theoretisch müsste ja jeder zweite Haushalt überquellen vor Mehlvorräten. Falls Sie keines haben, fragen Sie doch mal beim Nachbarn – und schon kann es losgehen mit der köstlichen Osterbäckerei von Jörg Lange!

Zuckerhase aus Quark-Öl-Teig

Süß: der Zuckerhase. Quelle: Wallmüller

Von allen Rezepten ist dieses sicher das schnellste und unkomplizierteste. Während mein Backofen vorheizt, gebe ich alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel und verknete sie. Mit etwas zusätzlichem Mehl an den Fingern lässt sich der geschmeidige Teig wunderbar ausrollen oder zu Kugeln formen. So können Figuren mit großen Formen ausgestochen werden oder man versucht, sie mit der Hand zu modellieren.

Ich habe aus unterschiedlich großen Kugeln unseren Hasen zusammengesetzt. Sicher bieten sich auch Zöpfe oder einfache, kleine Brötchen zum Frühstück an, da die Backzeit bei etwa 170 Grad auch nur zehn bis 15 Minuten beträgt. Wer möchte, kann den Teig vor dem Backen mit etwas flüssiger Butter bestreichen – oder die Teilchen nach dem Backen in flüssiger Butter wälzen und mit Zucker bestreuen.

200 Gramm Magerquark 50 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 2 Eier 50 Milliliter Öl 40 Milliliter Milch 300 Gramm Weizenmehl vier Teelöffel Backpulver 1 Prise Salz Abrieb von einer Orange, Limette oder Zitrone (bio)

Glückskuchen „Hermann“

Festlich: der Glückskuchen. Quelle: Wallmüller

Hermann ist ein hervorragender Sauerteig, den man zuverlässig im Kühlschrank pflegen kann und der uns die perfekte Grundlage für vielerlei süße und herzhafte Backwaren gibt. Gerade jetzt ist es eine tolle Möglichkeit, aus einem halben Päckchen Trockenhefe einen dauerhaften Vorrat zu machen.

Wir starten mit dem Teigansatz und verrühren am ersten Tag die Zutaten aus dem Rezept. Am zweiten und dritten Tage bleibt dieser Ansatz bei Zimmertemperatur in der Küche stehen, für den dritten und vierten Tag zieht er um in den Kühlschrank. Wichtig ist, dass wir jeden Tag kräftig umrühren und die Kultur nicht mit Edelstahl und anderem Metall in Berührung kommt. Verwenden Sie eine Plastikdose mit Deckel und einen Plastik- oder Holzlöffel.

Auch bei der Pflege des Ansatzes bleibt der Rhythmus gleich. Es gibt einen Tag Futter, beste- hend aus einer Tasse Milch, einer Tasse Zucker, einer Tasse Mehl, und danach vier Tage Ruhe, an denen lediglich umgerührt wird. Hermann wird sich wunderbar entwickeln, dabei stets angenehm riechen, ein bisschen vor sich hinblubbern und sich peu à peu vermehren.

Am Tage der zweiten großen Fütterung ist auch Backtag. Man kann den Teig in vier Portionen teilen, dann hat man eine zum Verschenken, eine zum weiteren Vermehren und den Rest zum Backen. Ich nehme gleich beide Tassen für den abgebildeten Kuchen und füge in meiner Küchenmaschine nach und nach alle anderen Zutaten hinzu. Gebacken wird bei 160 bis 180°, 45 bis 60 Minuten lang – je nach Form. Prüfen Sie klassisch mit einem Holzstäbchen, ob der Kuchen gar ist.

Als Einlage haben wir eine große Tafel Schokolade gehackt, einen Schuss Eierlikör hinein gegeben und ein Paket kandierte Kirschen. So kann Ostern kommen!

Für den Teigansatz: 100 Gramm Mehl 1 Esslöffel Zucker 1 halbes Päckchen Trockenhefe 150 Milliliter lauwarmes Wasser Für die Pflege von Hermann: 2 x eine Tasse Mehl 2 x eine Tasse Zucker 2 x eine Tasse Milch Für den Kuchen: 2 Tassen von dem Hermann-Teig 2 Tassen Mehl 1 Tasse Zucker 3 Eier ½ Tasse Öl oder geschmolzene Butter 1 Päckchen Backpulver Vanille, Salz Nach Geschmack: Zimt, Nüsse, Früchte, Schokolade ...

Ostereier aus Heidesand

Hübsch: die Osterplätzchen. Quelle: Wallmüller

Das beste Plätzchen der Welt, zumindest aus unserer Region ist ganz klar „Heidesand“! Ihnen gebührt der Königstitel, auch wenn sie bei mir oft nicht rund werden sondern eher eierförmig, da man sie von der Rolle schneiden muss.

Zur Vorbereitung zerlasse ich die Butter in einem Topf um sie leicht zu bräunen. Anschließend stelle ich sie in meiner Mixschüssel etwa 45 Minuten kalt. Die wieder fast fest gewordene Butter nun schaumig schlagen und nach und nach Zucker, Salz und Milch unterrühren (dabei verwende ich Zucker, in dem ich ausgekratzte Vanilleschoten lagere, ein Päckchen Vanille Zucker tut es aber auch).

Ich rühre, bis eine cremige Masse entsteht. Das Backpulver mit dem Mehl gemischt rühre ich zu zwei Dritteln unter, den Rest verknete ich mit dem Teig auf einer Arbeitsfläche und forme dabei eine gleichmäßige Rolle. In Klarsichtfolie eingewickelt ruht diese mindestens eine Stunde im Kühlschrank, bis ich die Plätzchen von ihr abschneiden kann. Die Plätzchen backen im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad etwa 15 Minuten.

Tipp: Wälzen Sie die Rolle vor dem Schneiden in weißem oder braunen Zucker. Nach dem Erkalten können Sie die Plätzchen mit Ihren Kindern mit Zuckerfarbe und Süßkram dekorieren – dann gibt es prächtigen Osterschmuck für ein kleines Nest oder für den Osterstrauß.

250 Gramm Butter 250 Gramm Zucker eine Prise Salz zwei Esslöffel Milch 350 Gramm Weizenmehl eine Messerspitze Backpulver Bei Bedarf: ein Päckchen Vanillezucker, Süßigkeiten zum Verzieren

Karotten-Cupcakes

Verführerisch: die Mini-Kuchen mit Karotte. Quelle: Wallmüller

Meine Cupcakes backe ich in einer Form für zwölf Muffins und heize den Ofen auf 160 Grad vor.

Wenn die Möhren geschält und gerieben sind, schlage ich die zimmerwarme Butter mit unserer kleinen Küchenmaschine schaumig auf, füge nach und nach Zucker mit Vanille hinzu, bis eine gebundene Masse entsteht und arbeite dann auf höchster Stufe jedes Ei etwa 30 Sekunden ein. Dann kommt bei geringerer Geschwindigkeit das Mehl hinzu, das ich mit dem Backpulver vermischt habe. Gleichmäßig in die Packpapierförmchen gefüllt beträgt die Backzeit etwa 20 Minuten im unteren Drittel.

Gut ausgekühlt können die saftigen Möhrenmuffins mit einer dicken Haube Topping verziert werden. Dazu schlage ich einfach den Frischkäse auf und lasse dabei den Zucker einrieseln. Abgeschmeckt wird mit Orange und einer Prise Salz.

Für die Ostertafel lassen sich die hübschen Cupcakes mit selbst gemachten Marzipan-Möhren oder essbaren Blüten (wie Gänseblümchen) aus dem Garten verzieren.

125 Gramm Möhren 100 Gramm weiche Butter 100 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 2 Eier 125 Gramm Weizenmehl 1 Teelöffel Backpulver Für das Topping: 300 Gramm Frischkäse 60 Gramm Zucker 1 Teelöffel Orangensaft und Abrieb von einer halben Orange (bio) 1 Prise Salz

Von Jörg Lange