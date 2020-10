Hannover

Socke macht Pause. Träge sitzt der schwarz-weiß gefleckte Kater auf dem Podest seines Kratzbaum und blinzelt Besucher träge an. Ein alter Herr, der sich nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. „Er ist uns vor zehn Jahren zugelaufen, wir wissen also nicht genau, wie alt er ist“, sagt Heike Wolpert (54), die Socke zur zentralen Figur von vier Krimis gemacht hat. Kater Socke macht gerade auch eine literarische Pause. „Zu viele andere Geschichten“, erklärt die Autorin, für die Schreiben immer noch „ein klares Hobby“ ist.

Allerdings eines, in dem sie sich einen Namen gemacht hat. Ende September erschien „Taubertaltod“, Wolpert schickt in ihrer Heimatstadt Bad Mergentheim die Standesbeamtin Anke auf die Spur eines Mörders. Denn beim Ja-Wort bricht der Bräutigam tot zusammen – und der ist ausgerechnet Ankes Ex-Mann. „Der Verlag hat gleich eine Reihe angekündigt, dabei hatte ich nur Vertrag für ein Buch“, wundert sich die 54-Jährige, die bis zu ihrem 19. Lebensjahr in dem beschaulichen Kurort nahe Heilbronn gelebt hat. Aber: „Die Figur hat Potenzial. Und ich kann ein bisschen Herzschmerz einfließen lassen.“ Heiße Flirts statt kalte Katzenspürnase.

„Dunkle Geschichten“ heißt das neue Projekt

Und noch ein Projekt hat die Nord-LB-Analystin auf den Weg gebracht: „Ich hatte meinen Urlaub dafür reserviert“ – Wolperts Ehemann Peter (56) kennt das Recherchefieber seiner Frau. Denn das war gefragt: „Dunkle Geschichten aus Hannover“ ist nämlich ein ganz anderes literarisches Genre, eher informativ und serviceorientiert. Alle 21 Geschichten mussten um das Thema Dunkelheit kreisen. „Ich habe einen ganz neuen Blick auf die Stadt geworfen, in der ich seit 30 Jahren lebe“, berichtet die Autorin von ihren Erkenntnissen über Lindens Schwarzen Bären und Hanebuths Räuberhöhle.

„Dunkle Geschichten aus Hannover“, Wartberg-Verlag, 80 Seiten 12 Euro. Quelle: Verlag

An Serienmörder Fritz Haarmann komme man bei so einem Thema nicht vorbei, auch das schmerzhafte Kapitel über den Selbstmord von 96-Torwart Robert Enke (†32) war gesetzt. Darüber hinaus war Kreativität gefragt: „Es geht um schwarzen Kaffee, die Reifen von Continental, den Feuerwerkswettbewerb und den Stromausfall am 13. Juli 2011, der ganz Hannover im Dunklen versinken ließ.“

Wolpert rollt aber auch den „Fall Marchlowitz“ erneut auf – der „Todesengel von Krähenwinkel“ hatte zusammen mit einem Komplizen 1959 zwei Männer ausgeraubt und ermordet. Und sie ließ sich von Magier und Entertainer Desimo (54) erzählen, wie ihm Kollegen bei der letzten Vorstellung einer GOP-Show einen Streich spielten, während er in einer stockfinsteren „Fluchtkiste“ auf der Bühne eingeschlossen war.

Dunkel Geschichten, fröhliche Autorin: Heike Wolpert lebt seit 30 Jahren in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Zeit für die Arbeit an den dunklen Geschichten hatte die 54-Jährige in Corona-Jahr, als alle Lesungen abgesagt wurden – auch die „Criminale“. Das Branchentreffen deutscher Krimiautoren sollte im April in Hannover stattfinden. „Das hat mir das Herz gebrochen“, sagt Wolpert traurig. „Ich wäre gerne mit den Kollegen um die Häuser gezogen.“

Auch Fachsimpeleien und Austausch unter den Autoren fiel weg – diese Gespräche holt Wolpert aber mit ihren Hannover-Kolleginnen Claudia Rimkus (64) und Barbara Schlüter nach. Oder mit ihrer besten Freundin Anke Meyer (65). „Mit ihr spreche ich jeden Krimi durch, sie ist meine erste Leserin“, schwärmt sie von der engen Beziehung.

Gutes Team: Mit Claudia Rimkus (rechts) hat Wolpert schon eine Anthologie mit Hannover-Kurzkrimis geschrieben. Quelle: Nancy Heusel

Bei der Konstruktion der Krimi-Handlung gilt bei Wolpert: „Lieber schräge Gestalten als zu viel Blut.“ Außerdem kommt ihr Beruf ihr zugute: Als Analystin ist sie bei der Nord-LB unter anderem damit beschäftigt, Programmfehler zu suchen. „Auch ein Krimi soll logisch sein und es dem Leser erlauben, mitzukombinieren.“

Fans haben Sehnsucht nach Kater Socke

Und wann ermittelt Kater Socke endlich in seinem fünften Fall? „Die Socke-Fans fragen schon nach“, sagt Wolpert mit einem kleinen Seufzen. Den Kater rührt das nicht, er hat sich au dem Sofa zusammengerollt und hält ein Nickerchen.

Tipp: Am 23. Oktober ab 19 Uhr liest Heike Wolpert in der Lukaskirche ( Dessauer Straße 2) aus ihren Socke-Krimis. Anmeldung unter Telefon 0511/54308673.

Von Andrea Tratner