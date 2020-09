Barsinghausen

Björn Wende (38) ist rundum zufrieden. Innerlich ist der Barsinghäuser sogar richtig stolz auf sich. Denn seit Anfang September ist er Buchautor. 280 Seiten dick und 518 Gramm schwer ist sein Trainingshandbuch über Kanupolo – in Deutschland ist es das erste Buch dieser Art überhaupt. „Bisher gab es keinerlei Lektüre zum Training in dieser Sportart“, sagt Wende.

Er hat sich von Kindesalter an diesem Mannschaftsballsport im Kajak verschrieben – und zwar in allen Rollen vom Jugendpieler bis zum Nationaltrainer. In seiner aktiven Polozeit saß er bei den Vereinen CCC Barsinghausen, KC Limmer, KSC Hannover, Göttinger PC und der Uni Hannover im Kanu, das Herrenteam des CCC hat er als Spielertrainer von der untersten Spielklasse bis in die Bundesliga begleitet. Außerdem war er zwei Jahre lang Bundestrainer, coachte die Herren 2015 bei der Heim-EM in Essen zum Titel als Europameister. Bei der WM ein Jahr später im italienischen Siracusa schrammten sie mit Platz vier knapp an einer Medaille vorbei.

Wende ist Vorsitzender des CCC Barsinghausen

Inzwischen ist er wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt: Wende ist als Sozialpädagoge Leiter des Amtes für Jugendpflege bei der Stadt Barsinghausen, bringt den Schülern und Jugendlichen am Deister Kanupolo bei, ist seit zwei Jahren umtriebiger Vereinsvorsitzender des CCC Barsinghausen. Das Vereinsgelände mit schmuckem Bootshaus und Wettkampfbecken befindet sich in Goltern neben dem Freibad.

Stolz: Björn Wende zeigt sein Trainingsbuch für Kanupolo. Quelle: Hennies

Damit seine Schützlinge auch während der Coronazeit üben konnten, hat Wende einen digitalen Jugendraum eingerichtet und Videos mit Übungsformen in Umlauf gebracht. Das ist sogar dem Deutschen Kanuverband in Duisburg als vorbildlich aufgefallen. „Wir werden beim CCC diese Trainingspläne per Video auf jeden Fall weiter führen. Denn das kann man auch im Winter gut gebrauchen, wenn man nicht ständig auf dem Wasser ist. Nachhaltigkeit ist mir wichtig“, sagt Wende, der dafür gerade auch den mit 500 Euro dotierten „Kleinen Stern des Sports“ auf Kreisebene in Hannover gewonnen hat. Diesen Wettbewerb sponsert die Volksbank.

Das ist Kanupolo In mehr als 100 Vereinen in Deutschland wird Kanupolo gespielt. Der Deutsche Kanu-Verband ( DKV) bezeichnet die Sportart als „eine Mischung aus Handball, Basketball und eine Prise Rugby“. In jedem Team sitzen fünf Spieler in wendigen Einerkajaks, der Wasserball muss mit Paddel oder Hand ins Tor des Gegners gebracht werden, das zwei Meter über der Wasseroberfläche hängt. Gespielt wird mit fliegendem Torwart auf stillen Gewässern – das mit Schwimmleinen abgegrenzte Feld ist 23 mal 35 Meter groß. Die Spieler tragen Schwimmwesten und Helme mit Schutzgitter. Ein Spiel dauert zweimal zehn Minuten. Attraktiv ist der Sport für Zuschauer, weil es rasante Paddelsprints, schnelle Manöver und viel Körperkontakt zu sehen gibt.

Mit dem Buch hat sich Wende gewissermaßen ein Denkmal in der Sportart Kanupolo gesetzt. „Seit ungefähr 15 Jahren schon hat es mich gestört, dass es keinerlei Literatur gibt. Ich habe deshalb irgendwann begonnen, Karteikarten anzulegen und mir eine Übungssammlung aufzubauen.“ Die wurde immer umfangreicher, je tiefer Wende in kognitive Prozesse vordrang, Konzepte fürs Training entwickelte und sich wissenschaftliche Aspekte erarbeitete. „Von Technik und Taktik über Spielzüge, körperliche Verbesserungen bis hin zur langfristigen Trainingsplanung“, zählt der 38-Jährige auf. „Dazu gibt es über 200 aufwendig gestaltete Grafiken.“

Auf Fotos habe er bewusst verzichtet. So ziert lediglich das Cover ein Bild, das zugleich eine Hommage ist. Es zeigt Fiete Junge – die bundesdeutsche Nummer zehn. Der Nationalspieler des RSV Hannover starb vor zwei Jahren tragisch an einer Hirnhautentzündung, er wurde nur 26 Jahre alt. „Ich möchte damit eine außergewöhnliche Persönlichkeit ehren, habe deshalb auch am Ende des Buches eine kleine Widmung für Fiete geschrieben“, sagt Wende.

Anfragen kommen sogar aus dem Ausland

„Ich glaube, mit meinem Trainingshandbuch werde ich Spuren hinterlassen. Für mich ist das so eine Art Lebenswerk.“ Obwohl erst seit wenigen Tagen erhältlich, sei das Interesse in der Szene groß. „Ich habe sogar schon Anfragen aus Dänemark und Portugal, ob das Buch nicht auch demnächst ins Englische übersetzt wird“, sagt Wende stolz. Und der Deutsche Kanuverband als Verleger wirbt auf seiner Webseite: „Dieses Handbuch ist ein kompakter Begleiter für Kanupolo-Trainerinnen und -Trainer.“

In der Trainerrolle: Björn Wende (rechts) gibt Anweisungen. Quelle: Hennies

International widmet sich Björn Wende derzeit auch einer Partnerschaft mit Namibia, die der Barsinghäuser vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat, um in dem afrikanischen Land Kanupolo stärker zu etablieren – als pädagogisch wertvolles Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche, vornehmlich aus Slums in Windhuk. Mit der Mannschaft holte Wende den kontinentalen Titel, wurde für die WM 2018 in Kanada zum Nationaltrainer berufen. In diese Rolle soll er auch nächstes Jahr wieder schlüpfen, bei der WM in Rom, die wegen Corona verschoben wurde. Als ehemaliger Spieler, Trainer und jetzt auch Buchautor dürfte kaum jemand besser dafür qualifiziert sein.

