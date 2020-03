Ex-Tennisprofi Nicolas Kiefer produziert Mundschutz

Hannover

Allmählich ändert sich das Bild auf der Straße: Anfangs wurde es noch belächelt, doch inzwischen sieht man immer mehr Menschen tatsächlich mit Mundschutz herumlaufen – ob im Supermarkt, beim Spaziergang oder auch beim Sport. Und auch viele Prominente machen mit, entweder posten sie Bilder mit Mundschutz, zeigen sich so in der Öffentlichkeit oder helfen beim Vertrieb – wie Nicolas Kiefer (42).

Den „Behelfs Mund- und Nasenschutz“ bietet der Ex-Tennisprofi über seinen Onlineshop an. Seit 2018 ist Kiefer Inhaber des Modelabels „Kiwifash“ (Kiwi ist sein Spitzname). Produziert wird in Kassel durch die Firma Kama Gartz – normalerweise Poloshirts, Hoodies und eine Tenniskollektion. In Zeiten der weltweiten Corona-Krise hat das Team begonnen, Schutzmasken zu nähen. „Sie sind waschbar und wiederverwendbar“, erklärt Nicolas Kiefer.

Geht mit gutem Beispiel voran: Nicolas Kiefer zeigt seinen „Behelfs-Mund-Nasenschutz“. Quelle: Florian Petrow

Jeder Behelfs-Mund-Nasenschutz (BMNS), der die Verteilung von Tröpfchen in die Umgebung und auf Kontaktpersonen verhindert, werde einzeln hergestellt, auf Wunsch personalisiert und sei in vielen Farben im Online-Shop für 34,95 Euro erhältlich, so Kiefer.

Kiefers Appell: Egoismus zurückstellen

Noch seien er selbst, seine Familie und Freunde gesund. „Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir zumindest versuchen uns so gut wie möglich zu schützen. Also trage ich auch die Maske und gehe mit gutem Beispiel voran.“ Es ärgere ihn, dass manche Menschen immer noch nicht verstanden hätten, wie wichtig es jetzt sei, die Regeln einzuhalten und den eigenen Egoismus zurückzustellen. „Ich wundere mich, wie viele Leute unterwegs sind und es nicht schaffen, den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten.

„Eigentlich wäre der Robinson-Markenbotschafter jetzt im Robinson-Club Khao Lak in Thailand bei einem Tennis-Camp. So geht er viel spazieren und hält sich mit Laufen und der Fitness-App „Freeletics“ fit. Trotzdem kann Kiefer dieser Zeit auch positive Seiten abgewinnen: „Sie ist eine große Chance – für die Gesellschaft und auch für den Sport. Es ist eine Zeit der Entschleunigung, des Verzichts und der Erdung.“

Man könne jetzt einmal in Ruhe nachdenken, was wirklich sinnvoll ist und was welchen Wert hat: „Wir müssen verstehen, dass ein Fußballer eben keine 250 Millionen wert ist oder man zehn Millionen im Jahr verdienen muss!“

Sebastian Maria Otto näht mit „Tuela“-Stoff

Melancholische Gesichter: Auch die Mundschutzmasken von Sebastian Maria Otto tragen sein klassisches Motiv. Quelle: Sebastian Otto

Eigentlich malt Sebastian Maria Otto (45) wunderschöne, melancholische Gesichter. Jetzt ist er aber unter die Masken-Designer gegangen. Und zwar mit großem Erfolg: Sein Nasen-Mundschutz ist begehrt: „Die erste Rutsche war binnen 24 Stunden verkauft!“, sagt der Künstler.

Das Besondere: Ottos Masken sind aus einem Stoff genäht, den der Künstler auch selbst designt hat. „Tuela“ heißt dieser und wird von der hannoverschen Firma Lillestoff produziert. An die Masken hat er sich herangetastet: „Zunächst hatten wir eine japanische Version, haben dann aber das Schnittmuster geändert und eine neue Form gewählt“, erklärt der Künstler. Das Resultat hat „eine Einheitsgröße und Gummibänder, um sie hinter den Ohren zu befestigen.“

So sieht der „Tuela“-Stoff von Sebastian Maria Otto aus. Quelle: Otto

Ein Hindernis: Auch Gummibänder gehören derzeit zu den Artikeln, die es im Supermarkt so gut wie gar nicht mehr zu kaufen gibt. „Wir haben das schon letzte Woche gemerkt, dass die Bänder knapp wurden. Da wir auch farbige wollten, haben wir diese über Amazon bestellt.“ Die Masken anzufertigen ist im Hause Otto zu einem echten Familienprojekt geworden: „Die ersten Masken haben meine Schwester und ihr Freund genäht, die neue Ausführung habe ich jetzt mit meiner Freundin hergestellt.“ Die halbe Nacht zum Sonntag haben Otto und seine Freundin Mirjam Dorra (36) durchgenäht – fast im Akkord: „Ich schneide den Stoff zu, sie näht die Masken zusammen.“

In einer Otto-Maske stecken zwei Stoff-Motive

Der Stoff wird bei ihren Masken so doppelt gelegt und genäht, dass man die Masken auch wenden kann. So hat man zwei Designs in einer Maske. „Das Tragen von Mundschutz wird uns ja noch länger beschäftigen und vielleicht ändert sich auch die Einstellungen zu solchen Masken. Man kann sie ja auch später tragen, wenn man eine Erkältung hat und andere nicht anstecken will.“ 11,99 Euro kostet bei Otto eine Maske, über einen Link auf seiner Facebook-Seite kann man seine Masken bestellen.

Mansha Friedrich gibt Hannover das Lächeln zurück

Häkelkunst als Statement: Mansha Friedrich verschenkt Schutzmasken mit Katzengesichtern oder einem Lächeln. Quelle: dpa

Der Vorteil an einem Mundschutz: „Man kann zum Beispiel im Supermarkt die Kassierer schützen“, erklärt Künstlerin Mansha Friedrich. Der Nachteil: „Man sieht nicht, ob die Person dahinter lächelt.“ Die Lindenerin, die für spektakuläre Aktionen im öffentlichen Raum bekannt ist, will das ändern.

Sie verpasste der Kuppel der Basilika St. Clemens eine gi gantische Strickhaube, die Verkehrsinsel-Wiese am Lichtenbergplatz verwandelte sie mit Häkelblumen in ein Farbenmeer. In der Corona-Krise will sie nun positive Signale aussenden – mit gehäkelten Mundschutzmasken, die eine Erdbeere, Sonnen oder lächelnde Gesichter zeigen. Zumal sie besonders intensive Corona-Erfahrungen gemacht hat, als der Virus in Deutschland noch kein großes Thema war.

Im Veneto hat Friedrich die Corona-Anfänge erlebt

Im Februar war Friedrich in Venedig, um eine Kunstaktion vorzubereiten. „Ich habe in einem Dorf im Veneto bei Freunden gewohnt. Als ich aus Venedig zurückkam, hieß es abends in den Nachrichten, dass Schulen, Unis, Museen geschlossen werden.“ Alles sei wahnsinnig schnell gegangen, in den Bergen habe sie sich aber sicher gefühlt. „Ich bin extra noch zehn Tage länger geblieben, nur für den Fall, dass ich mich in Venedig angesteckt haben sollte.“

Gute-Laune-Motive: Diese Häkel-Masken postet Friedrich bei Instagram. Quelle: Instagram

Auf der Rückreise am 2. März habe sie von unterwegs ihre Ärztin kontaktiert, sich nach der Ankunft sofort 14 Tage in freiwillige Quarantäne begeben. Friedrich profitierte von ihren Italien-Erfahrungen: „Ich wusste, was auch hier kommt, ich war mental vorbereitet.“

Ihre gehäkelten Mundschutzmasken verschenkt die Künstlerin – an Risikopatienten, immunschwache Kinder, die Liste ist lang. Eines ist ihr wichtig: „Ich bin keine Produktdesignerin, man kann meine Masken nicht kaufen. Sie sind Kunst, ein Statement.“ Gegen den Diebstahl von Masken aus Kliniken. Gegen die horrenden Preise, die auf dem Schwarzmarkt kursieren.

Die Häkelanleitung für zwei Modelle hat sie auf Instagram und Facebook gepostet. Wichtig sei auch das Innenleben der Masken: „Man muss mit wenigen Stichen ein altes Stofftaschentuch, eine Mullwindel oder T-Shirtstoff befestigen, damit die Maske wirkt“, erklärt Friedrich, die sich von einem befreundeten Lungenfacharzt beraten ließ. „Diese Inlays müssen regelmäßig ausgetauscht werden.“

Von Maike Jacobs und Andrea Tratner