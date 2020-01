Kampf den Kalorien: Diese Gerichte sind leicht und lecker

Hannover

Gefällt Ihnen die Kilozahl auf der Waage gerade nicht? Da geht es Ihnen wie vielen Menschen nach den Feiertagen. NP-Koch Ronny Spaniel aus dem Lister Restaurant „La Rock“ hat vier leckere Lösungsvorschläge. Er hat seine Rezepte so ausgewählt, dass die Gerichte lecker, leicht und kalorienarm sind. Sein Tipp: „Für besonders leichte Gerichte sollte man immer verschiedene, gesunde Öle verwenden und das Gemüse am besten stets frisch vom Markt kaufen.“ Und noch einen Ratschlag hat er: „Wer viele frische Kräuter verwendet, kann dadurch Geschmacksträger wie Salz, Zucker und Fett auf diese Weise reduzieren.“

Die Sache mit den guten Vorsätzen: 45 Prozent der Deutschen legen nach einer Studie der Techniker Krankenkasse großen Wert auf gesundes Essen – doch die Hälfte sagt, dass sie dafür im Alltag zu wenig Zeit haben. Eine Lösung kann sein, einen „Schlank-Vorrat“ anzulegen: Stückige Dosentomaten sind Basis für leichte Pastasoßen, Eier halten im Kühlschrank lange und können zu gesunden Gemüseomeletts verarbeitet werden, Bulgur ist schnell zubereitet und liefert viel Eiweiß, Brokkoli, Erbsen und Spinat gibt es als Tiefkühlware.

Ingwer-Kokos-Limetten-Süppchen mit Garnele

Ingwer-Kokos-Limetten-Süppchen mit Garnele. Quelle: Christian Behrens

Zunächst die Schalotte in kleine Würfelchen schneiden. Diese zusammen mit den Ingwerwürfelchen mit Butter in einem Topf anschwitzen und mit Kokosmilch und der Gemüsebrühe ablöschen. Alles für etwa zehn Minuten köcheln lassen. Den Limettensaft hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dann den Staudensellerie waschen und in Scheiben schneiden. Diese in leicht gesalzenem Wasser blanchieren, kalt abschrecken und beiseitestellen. Danach die Garnelen etwas einschneiden, in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.

Zum Anrichten den Staudensellerie als Bett in die Suppenschalen geben und mit der Suppe aufgießen. Je zwei Garnelen daraufsetzen und mit der Petersilie dekorieren. Lassen Sie es sich schmecken!

Zutaten für vier Portionen 1 gehäufter Esslöffel Ingwerwürfel 500 Milliliter Kokosmilch 300 Milliliter Gemüsebrühe 1 kleine Schalotte Saft einer Limette 8 Garnelen Pfeffer, Salz 4 Stangen Staudensellerie etwas Öl zum Braten etwas Butter etwas Petersilie zum Garnieren

Thunfischtatar mit Avocado und Saiblingskaviar

Thunfischtatar mit Avocado und Saiblingskaviar. Quelle: Christian Behrens

Den Thunfisch in kleine Würfel schneiden, die Schalotte sehr klein würfeln und beides mit Pernod, Zitronenöl, Limettensaft, Koriandersaat, Salz und Pfeffer vermengen. Das Tatar für zehn Minuten ziehen lassen.

Danach die Avocado halbieren und den Kern und die Schale entfernen. Die Avocado in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel ebenfalls klein schneiden und mit der Avocado, dem Limettensaft, dem Salz und dem Pfeffer vermengen.

Zum Anrichten einen Metallring auf den Teller setzen. In diesen zunächst eine Schicht (etwa einen Zentimeter dick) des Thunfischtatars geben und darauf eine Schicht der Avocado setzen (ebenfalls einen Zentimeter). Den Metallring wieder entfernen und um ihn herum drei Punkte Saiblingskaviar setzen. Mit Dill garnieren.

Zutaten für vier Portionen Für das Tatar: 400 Gramm Thunfischfilet 1 Schalotte 2 Esslöffel Pernod Pfeffer, Salz 1 Esslöffel Zitronenöl Saft einer Limette etwas gemahlene Koriandersaat Für die Avocado: 2 Avocados 1 kleine rote Zwiebel Saft einer Limette Pfeffer, Salz 1 Dose Saiblingskaviar (100 Gramm) etwas Dill zum Garnieren

Zucchininudeln mit Pinienkernen und Walnussvinaigrette

Zucchininudeln mit Walnussvinaigrette. Quelle: Christian Behrens

Als erstes die Zucchinis abwaschen und mit einem Spiralhobel spaghettiförmig hobeln. Danach die Pinienkerne in einer beschichteten, ungefetteten Pfanne goldbraun anrösten und beiseitestellen. Für die Vinaigrette alle Zutaten zusammengeben und vermischen.

Nun die Zucchininudeln in der Butter anschwitzen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Zum Anrichten die Zucchininudeln aufdrehen und in die Mitte der Teller setzen. Dies mit der Vinaigrette beträufeln und mit den Pinienkernen ausdekorieren.

Zutaten für vier Portionen 1 grüne Zucchini 1 gelbe Zucchini 4 Esslöffel Pinienkerne etwas Butter zum Anschwitzen Pfeffer, Salz Spiralhobel Für die Vinaigrette: 100 Milliliter Walnussöl 50 Milliliter alter, weißer Balsamico 50 Milliliter Himbeeressig etwas Schnittlauch Salz, Pfeffer

Norwegischer Lachs mit Pak Choi und königlicher Sojasauce

Norwegischer Lachs mit Pak Choi und königlicher Sojasauce. Quelle: Christian Behrens

Zunächst den Sesam in einer beschichteten, ungefetteten Pfanne anrösten, bis sich der weiße Sesam goldgelb verfärbt hat. Zur Seite stellen.

Pak Choi waschen und längs halbieren. Eine große beschichtete Pfanne (ofentauglich!) heiß werden lassen, den Fisch mit Salz und Zitronenpfeffer würzen und dann mit dem Distelöl auf der Hautseite anbraten, bis diese kross ist. Den Fisch wenden, Butter und Rosmarin in die Pfanne geben und den Fisch für zehn bis zwölf Minuten bei 100 Grad im Ofen ziehen lassen.

Den Pak Choi auf der Schnittseite salzen und mit dem Sesamöl in einer Pfanne braten, bis die Innenseite goldbraun ist. Dann das Gemüse wenden und die bereits angebratene Seite mit Sojasauce beträufeln. Einen Deckel auf die Pfanne legen und den Pak Choi etwa fünf Minuten ziehen lassen.

Zum Anrichten zwei Hälften des Pak Choi mit der Schnittfläche nach oben auf den Teller legen, den Fisch daransetzen und den gerösteten Sesam über den Pak Choi streuen.

Zutaten für vier Portionen 4 Baby-Pak-Choi 2 Esslöffel Sesam (schwarz) 2 Esslöffel Sesam (weiß) 100 Milliliter königliche Sojasauce (diese Sorte ist wenig gesalzen) etwas Sesamöl Für den Lachs 4 Tranchen Lachsfilet (à 200 Gramm) 100 Milliliter Distelöl zum Braten etwas Butter Salz, Zitronenpfeffer etwas Rosmarin

Lust auf mehr Rezepte? Neben Ronny Spaniel vom Lister Restaurant „La Rock“ kochen auchOliver Hodemacher (Mövenpick am Kröpcke), Karl-Heinz Friedel („Vier Jahreszeiten“) und Jörg Lange (Hotel Lindenkrug) für die Neue Presse. Lesen Sie auch:

Von Ronny Spaniel