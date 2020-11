Hannover

Nadine Karbach (40) ist gelernte Verlagskauffrau und Publizistin, vor drei Jahren stieg sie in der „Kaffeeschule“ (Helmkestraße 5) ein, die Baristas schult und eigene Kaffee-Linien röstet. Schon 2014 kam sie zum Thema – sie schrieb einen Blog über damals noch rar gesäte Cafés, die Heißgetränke mit laktosefreier Milch anboten. Die NP sprach mit ihr über das Trendgetränk „Cold Brew“.

„Cold Brew“ ist nicht gleich kalter Kaffee. Wie erkennt man den Unterschied?

Man versteht die Magie dieses Getränks am besten mit einem kleinen Experiment: Wir legen einen Teebeutel mit 17 bis 18 Gramm Kaffeepulver in eine Kanne mit 200 Milliliter kaltem Wasser, die wir über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen übergießen wir einen zweiten Kaffeepulver-Beutel mit heißem Wasser, lassen ihn vier Minuten ziehen – und dann kalt werden. Der Unterschied im Geschmack ist enorm, obwohl Pulver und Mahlgrad identisch sind.

Woran liegt das?

Heißer Kaffee hat viele Bitterstoffe und Säure – die bleiben, auch wenn er abgekühlt ist. Kalt gebrühter Kaffe ist quasi das Gegenstück dazu, mit wenig Bitterstoffen und wenig Säure.

Das Wort „gebrüht“ ist aber irritierend...

Experten sprechen auch eher von „kalt extrahiert“. Bei der Extraktion werden die Aromen mit dem Wasser aus dem Kaffeemehl herausgelöst. Das geht in heißem Wasser schnell. In kaltem Wasser dauert der Prozess sieben bis zehn Stunden. Länger macht keinen Sinn, weil sich am Geschmack dann nichts mehr verbessert.

Nadine Karbach von der „Kaffeeschule“ im Helmkehof ist Fan von „Cold Brew“. Quelle: Rainer Dröse

Wer hat „Cold Brew“ erfunden?

Nach meinen Recherchen die Holländer im 17. Jahrhundert. Als Seefahrernation hatten sie engen Kontakt nach Asien, kalt extrahierter Kaffee wurde als Konzentrat auf den langen Schiffsreisen verwendet. Im 18. Jahrhundert ist das Getränk unter dem Namen „Mazagram“ in Algerien beliebt. In den 1960er Jahren wurde in Japan schon kalt extrahierter Kaffee in Dosen verkauft. In den USA ist Cold Brew heute ein riesiger Markt, zwischen 2015 und 2017 stieg der Umsatz um 460 Prozent – das geht durch die Decke.

Woran liegt das?

Kalt gebrühter Kaffee gehört in amerikanischen Restaurants zum Angebot wie Cola oder Limonade. Außerdem wird er immer mehr in der Barkultur eingesetzt – weil er vielseitig ist, man kann ihn mit vielen Komponenten mischen. Dieser Trend schwappt seit einigen Jahren auch nach Deutschland. Man kann Cold Brew ganz einfach mit einem Schuss Milch genießen, aber auch mit Sirup oder Zitrone verfeinern. Wenn man es auf Tonic gießt, ergibt das eine schöne Schichtung, denn das Kaffeeextrakt schwimmt an der Oberfläche.

Wie stellt man Cold Brew her?

Es gibt drei Methoden. „Full Immersion“ ist die einfachste: Man gibt Kaffeepulver in eine French-Press-Kanne, gießt mit kaltem Wasser auf, nach sieben bis zehn Stunden drückt man das Pulver nach unten. Das kann man mit einer klassischen French Press einfach mal probieren, spezielle Cold-Brew-Modelle schließen allerdings luftdicht ab und verhindern so die Luftzirkulation.

Die zweite Methode?

Nennt sich „Cold Drip“ und erinnert ein wenig an ein Experiment aus dem Chemielabor. Hier spielt die Schwerkraft eine Rolle: Das Wasser tropft langsam aus einem Behälter auf das Kaffeepulver, das auf einem Filter liegt. Unten sammelt sich der Kaffee. Das kann schon mal 24 Stunden dauern. In Cafés stehen große Anlagen oft auf dem Tresen, das sieht spektakulär aus und macht die Leute neugierig. Es gibt aber auch Modelle für den Hausgebrauch – oder im Internet Do-it-yourself-Anleitungen, wie man sich eine „Cold Drip“-Kanne baut.

Auf die Bohne kommt es an – für „Cold Brew“ sollte der Kaffee aber nicht zu stark geröstet sein. Quelle: dpa-tmn

Und die dritte Methode?

Sie kommt aus Japan. Dort gibt man Eiswürfel in eine Karaffe. Über das Kaffeepulver im Filter gießt man dann heißes Wasser, das durch die Eiswürfel sofort runtergekühlt wird. Eine Methode, falls es schnell gehen muss. Aber eigentlich ist Cold Brew etwas, das Zeit und Planung verlangt.

Welches Kaffeepulver sollte man verwenden?

Filterkaffe. Wir haben die besten Erfahrungen gemacht mit Kaffee, der nicht zu stark geröstet ist. Mit vakuumierte Sorten aus dem Supermarkt kriegt man häufig das Aroma nicht hin, da entsteht oft eine eher schokoladige Note, die mit Milch aber auch sehr lecker sein kann. Der Mahlgrad ist egal, man kann aber natürlich experimentieren. Wichtig ist noch das Wasser: Es sollte nicht zu hart sein und einen PH-Wert um sieben haben. Hannovers Leitungswasser ist gut geeignet.

Ist Cold Brew denn auch ein Wachmacher?

Absolut! Es steckt etwa ein Drittel mehr Koffein drin als in heiß gebrühtem Filterkaffee. Es kommt aber auch darauf an, welche Bohne man wählt: In Arabica steckt weniger Koffein als in Robusta, weil die Bohne in höheren Anbauregionen wächst – dort muss sich die Pflanze nicht mit hoher Koffeinkonzentration in den Samen gegen Insekten wehren.

Tipp: Die „Hannoversche Kaffeemanufaktur“ führt verschiedene Modelle zur Herstellung von „Cold Brew“-Kaffee: Das „Brewjar“-Glas für 24,99 Euro hat einen doppellagigen Edelstahlfilter. Beim „Dripster“ (39,90 Euro) tropft etwa alle drei bis fünf Sekunden kaltes Wasser auf das Kaffeemehl.

Von Andrea Tratner