Ist es eine Enten- oder Gänsebestellung für zehn Personen, wird das Essen edel angeliefert: Denn dann fährt Alexander Rüter, Chef vom Central Hotel Kaiserhof , mit dem Oldtimer Baujahr 1939 vor und übergibt die festlichen Speisen mit weißen Handschuhen. Andere Bestellungen, etwa Rinderbäckchen (21 Euro) oder Käsespätzle (16 Euro) aus der Hotelküche des Restaurant Brunnenhof gegenüber des Bahnhofs, kommen weniger luxuriös an die Haustür, aber die Stammgäste sind dankbar für den täglichen Lieferservice. „Der wird sehr gut angenommen, noch besser als im ersten Lockdown“, sagt Rüter. Beliebt bei ihm ist auch der „Christmas Afternoon Tea“, bei dem Tee, Scones, Clotted Cream, Sandwiches und Petit Fours an die Haustür gefahren werden (35 Euro pro Person).

Gänsebraten oder Rinderroulade aus dem 11a

Seit dem vergangenen Wochenende kann man in dem Restaurant „11a“ am Küchengarten Gänsebraten (Portion 23,50 Euro), Paderborner Landhuhn (Portion: 16,50 Euro), Großmutters Rinderroulade (17,90 Euro) oder eine vegetarische Kohlroulade, gefüllt mit Polenta, Pilzen und Kürbis (15,50 Euro), bestellen und in kompostierbaren Behältern abholen. Zu allen Gerichten gibt es Rot- und Rosenkohl, Klöße und Sauce. „Das bieten wir bis Weihnachten an – mindestens“, sagt das Betreiberpaar Verena Schindler und Christoph Elbert. Der Service (freitags und sonnabends 17 bis 20, sonntags zwölf bis 15 Uhr) traf bei der Premiere den Nerv der Gäste. „Wir haben 20 Gänse rausgegeben, Sonntag waren wir ausverkauft.“ Dennoch erwarten sie kein großes Plus in der Kasse, „wir begrenzen den Verlust.“ Aber etwas zu tun, ist ihnen wichtig. „Das ist unsere Aufgabe, wir machen das gern“, sagt Schindler.

Abholung am Wochenende: Verena Schindler und Christoph Elbert vom „11a“. Quelle: Archiv

„Zum Dänen“ gibt es Hot Dogs und den Glühwein Gløgg

Täglich von zwölf bis 16 Uhr verkaufen Lars Elmgaard und Angela Thiele mehr als 20 Sorten dänisches Lakritz, Softeis, selbst gebackenen Kuchen, Burger, Suppen, Hot Dogs, das dänische Plundergebäck Wienerbrød und den Glühwein Gløgg an ihre Kunden. Seit elfeinhalb Jahren betreiben der Däne und seine deutsche Frau den Coffeeshop „Zum Dänen“ an der Talstraße 18. „Im ersten Lockdown sind wir mithilfe unserer tollen Gäste gut durchgekommen“, sagt Thiele und hofft, dass die Solidarität nicht abnimmt. Per Vorbestellung fährt das Paar auch dänisches Frühstück (4,80 bis 12,50 Euro) in Pattensen und umliegenden Örtchen aus. „Und unsere Milchreis-Freitage kommen gut an“, freut sich der Gas­tronom: Dann gibt es die Portion von elf bis 14 Uhr für 2,50 Euro.

Softeis und mehr: Lars Elmgaard Thiele im Coffeeshop „Zum Dänen“ in Pattensen hat auch Smørrebrød im Angebot. Quelle: privat

Frühstück vom „Seven Sundays“

Sie mussten eine Weile darüber nachdenken, aber ab kommendem Wochenende wollen auch Efthimios Eleftheriadis und Marco Fernandes vom „Seven Sundays“ an der Osterstraße 34 Frühstück per Abholung anbieten. Bestellen kann man online jeweils ab Mitternacht für den Sonnabend oder Sonntag. „Wir müssen erst mal schauen, wie es anläuft“, sagt Eleftheriadis.

Angebot am Wochenende: Efthimios Eleftheriadis vom „Seven Sundays“ Quelle: privat

Klar ist: Das Angebot bleibt auf die Wochenenden beschränkt. Ist der Auftakt erfolgreich, soll man Bestellungen für das Wochenende auch schon ab mittwochs aufgeben können. „Wir bieten nicht die ganze Karte an, Eier sous vide überstehen einen Transport nicht sehr gut“, sagt er mit einem Schmunzeln. Aber Gäste dürfen sich auf Klassiker wie den Breakfast Burrito (9,90 Euro) oder Bananenbrot mit French Toast (8,50 Euro) freuen. Der zweite Lockdown sei eine Herausforderung, sagt Eleftheriadis. „Wir waren ein expandierendes Unternehmen. Wir haben schon Respekt vor der aktuellen Situation.“

