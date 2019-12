Lisa Fitz erklärt ihren „Flüsterwitz“

Hannover

„ Flüsterwitz“ klingt geheimnisvoll als Programm-Titel. Kabarettistin Lisa Fitz (68) erklärt im NP-Interview, was sie damit meint.

Frau Fitz, Ihr Programm heißt „ Flüsterwitz“ – weil Sie meinen, dass man nicht mehr laut sagen darf, was man möchte?

„Keine Ahnung haben, aber a Meinung“ heißt es in meinem Programm. Zu denen gehöre ich nicht. Ich stelle Überlegungen zur Diskussion. Speziell beim Thema Migration gibt es meist Ladehemmung. Es wird zunehmend nicht mehr offen kommuniziert. Man hat politisch links und rechts das Gefühl, dass die Spaltung der Gesellschaft zu Verhärtungen in der Diskussion führt und man schweigt oft lieber, weil man sich keinen Schiefer einziehen will. Das geht bis zum Jobverlust – bei Rechtstendenz – und Diskriminierung als „depperter Gutmensch“ bei Linkstendenz.

Und was sind Sie?

Ich bin eine lupenreine Demokratin, egal von welcher Seite in 40 Jahren wechselweise gefühlter Beifall kommen mag oder mir das unterstellt wird. Ich habe auch keine Parteiaffinität. Und als Demokratin mag ich auch kein einseitiges Parteien-Bashing. Die Grenzen zum Faschismus sind hier oft fließend. Ich halte mehr von Diskussionskultur, das hält den Geist frisch und das Weltbild lebendig.

Wo hatten Sie zuletzt das Gefühl, dass Menschen nur hinter vorgehaltener Hand ihre Meinung kundtun?

Ständig, im Gespräch mit den Menschen – und zwar bundesweit. Ich gastiere in Theatern und Stadthallen von Flensburg bis Lindau, in Groß- und Kleinstädten. Es gibt kaum einen Ort in Deutschland, an dem ich noch nicht war. Man umgeht Themen, druckst herum, schneidet sie lieber nicht an, drückt sich kryptisch aus.

Starke Frau: Lisa Fitz steht seit Jahrzehnten auf der Bühne. Quelle: DEICHLICHT

Worum geht es in Ihrer Show?

Es geht um Mut. Mut zu sagen, was man denkt, um Mann-Frau-Themen, um politische Naivität, die sich in einfachen Erklärungen niederschlägt, um die Definition von rechten um linken Populismus, um „Tittitainment“ in der Unterhaltung. Das ist ein von Zbigniew Brzezinski geschaffener Begriff, einem Mastermind hinter fünf US-Präsidenten. Außerdem geht es um Heimat und Europa und um Kriegslüsternheit von Konzernen und vom militärisch-industriellen Komplex – meist aus purer Geldgier. Ich glaube, das sind genug Themen, die oft nicht offen kommuniziert werden oder nicht kommuniziert werden wollen.

Merken Sie bei Ihrem Publikum, dass sich die Diskussionskultur verändert?

Ich fahre seit 40 Jahren durch drei deutschsprachige Länder und rede mit den Zuschauern bei der anschließenden Autogrammstunde, die sagen mir, was sie denken – und ich selbst merke es auch. Ich erfinde das ja nicht und lebe auch nicht in einer Blase.

Was haben Sie im Laufe der Auftritte am Programm verändert und warum?

Ich habe ganze Programmteile rausgestrichen oder umgeschrieben, weil sie zu politisch waren oder zu wenig lustig, zu schwer verdaulich oder weil das Politpersonal gewechselt hat. Das ist ein ständiger Vorgang bei einem Kabarettprogramm.

Von Mirjana Cvjetkovic