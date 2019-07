Hannover

Es war eine fröhliche Runde. Nicht nur wegen des Versprechers am Anfang. Da hatte Sabine Tegtmeyer-Dette (58) in ihrer Begrüßung Andor Izsák (wird am 6. Juli 75 – alles Gute!) nämlich die „besten Wünsche zum 65.“ überbracht: „Sie haben eben ,junge Frau’ zu mir gesagt, das hat mich aus dem Konzept gebracht“, so die Erste Stadträtin lachend.

Der Jubilar nahm es mit Humor, er freute sich sehr über die Feierstunde, die die Landeshauptstadt ihm zu Ehren in der Ratsstube veranstaltet hatte. „Sie sind eine besondere Persönlichkeit“, betonte die 58-Jährige, hob hervor, dass der langjährige Leiter und Gründer der Villa Seligmann mit seiner „zugewandten Art“ dafür gesorgt hat, dass synagogale Musik nicht in Vergessenheit geraten ist.

Izsák fördert synagogale Musik

Für den Musikwissenschaftler hatte die Feierstunde mit 50 Gästen „symbolischen Charakter. Hannover ist eine der wichtigsten Stätten jüdischer Musikkultur weltweit.“ Er hat sich fest vorgenommen, die Stadt „zum Salzburg der synagogalen Musik zu machen.“ Izsáks Ehefrau, die Pianisten Erika Lux (72), spielte ihrem Mann ein Ständchen – den „Schatzwalzer“ („den hat er sich gewünscht“) und überraschte ihn mit dem „Liebestraum“ von FranzLiszt. Hier lesen Sie ein ausfühliches Geburtstagsinterview mit Ando Izsák.

Sein Schatz: Diese Orgel steht in der von Andor Izsák gegründeten Villa Seligmann. Quelle: Rainer Dröse

Von Mirjana Cvjetkovic